Чичарито помог «Севилье» обыграть «Хетафе»

«Севилья» обыграла «Хетафе» в рамках 10-го тура Примеры.
«Севилья» расположилась на 5 месте (19 очков), а «Хетафе» занимает 10 позицию (13 пунктов).
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Хетафе» 2:0 (0:0)
Голы: Чичарито 69, Окампос 78
«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Хордан (Васкес 69), Фернандо, Эвер Банега, Окампос, Чичарито (Де Йонг 81), Нолито (Торрес 58)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Хетафе»: Сория, Ньом (Оливера Мирамонтес 54), Эчейта, Кабрера Сасиа, Рауль Гарсия (Кенеди 76), Хасон, Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес 60), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Эвер Банега 15, Хасон 18, Хайме Мата 23, Оливера Мирамонтес 71, Окампос 90
В другом матче игрового дня «Гранада» обыграла «Бетис».