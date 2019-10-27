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Чичарито помог «Севилье» обыграть «Хетафе»

сегодня, 22:27
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Севилья» обыграла «Хетафе» в рамках 10-го тура Примеры.

«Севилья» расположилась на 5 месте (19 очков), а «Хетафе» занимает 10 позицию (13 пунктов).

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Хетафе» 2:0 (0:0)
Голы: Чичарито 69, Окампос 78

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Хордан (Васкес 69), Фернандо, Эвер Банега, Окампос, Чичарито (Де Йонг 81), Нолито (Торрес 58)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Хетафе»: Сория, Ньом (Оливера Мирамонтес 54), Эчейта, Кабрера Сасиа, Рауль Гарсия (Кенеди 76), Хасон, Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес 60), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.

Предупреждения: Эвер Банега 15, Хасон 18, Хайме Мата 23, Оливера Мирамонтес 71, Окампос 90

В другом матче игрового дня «Гранада» обыграла «Бетис».

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Шишанутый
Шишанутый
   60 / 872
сегодня в 22:44
С победой Севилью! Таблица плотная идет в Испании все команды рядом и интрига за чемпеонство. Самая лучшая и не предсказуемая лига мира!!!
Apsny
Apsny
   504 / 872
сегодня в 22:36
Севилья странный клуб).
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