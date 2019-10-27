Победа «Баварии», осечки «Лейпцига» и Дортмунда. Итоги 9-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 9-го тура немецкой Бундеслиги.
«Майнц» - «Кельн» 3:1
Голы: Бутьюс 21, Квайсон 57, Озтюнали 82 - Теродде 14
«Фрайбург» - «РБ Лейпциг» 2:1
Голы: Хефлер 45+2, Петерсен 90- Клостерманн 90+3
«Падерборн» - «Фортуна» 2:0
Голы: Сабири 43, Шонлау 63
«Герта» - «Хоффенхайм» 2:3
Голы: Люкебакио 55, Калу 69 - Локадия 23, Крамарич 38, Хюбнер 79
«Бавария» - «Унион» 2:1
Голы: Павар 13, Левандовски 53- Полтер 86 (пенальти)
«Байер» - «Вердер» 2:2
Голы: Топрак 4 (автогол), Аларио 58- Рашица 40, Классен 48
«Вольфсбург» - «Аугсбург» 0:0
«Боруссия» М - «Айнтрахт» 4:2
Голы: Тюрам 28, Вендт 45+2, Эльведи 75, Денис Закариа 85 - Да Коста 59, Хинтереггер 79