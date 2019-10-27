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Победа «Баварии», осечки «Лейпцига» и Дортмунда. Итоги 9-го тура Бундеслиги

сегодня, 22:35

Завершились матчи 9-го тура немецкой Бундеслиги.

«Майнц» - «Кельн» 3:1
Голы: Бутьюс 21, Квайсон 57, Озтюнали 82 - Теродде 14

«Шальке» - «Боруссия» Д 0:0

«Фрайбург» - «РБ Лейпциг» 2:1
Голы: Хефлер 45+2, Петерсен 90- Клостерманн 90+3

«Падерборн» - «Фортуна» 2:0
Голы: Сабири 43, Шонлау 63

«Герта» - «Хоффенхайм» 2:3
Голы: Люкебакио 55, Калу 69 - Локадия 23, Крамарич 38, Хюбнер 79

«Бавария» - «Унион» 2:1 
Голы: Павар 13, Левандовски 53- Полтер 86 (пенальти)

«Байер» - «Вердер» 2:2
Голы: Топрак 4 (автогол), Аларио 58- Рашица 40, Классен 48

«Вольфсбург» - «Аугсбург» 0:0

«Боруссия» М - «Айнтрахт» 4:2
Голы: Тюрам 28, Вендт 45+2, Эльведи 75, Денис Закариа 85 - Да Коста 59, Хинтереггер 79

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 872
сегодня в 22:40
Учитывая, что у "Ляйпцига" одна победа за последние шесть матчей в БЛ, осечка - слишком громкое слово))
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 872
сегодня в 22:38
Да уж, Лейпциг мог и побольше набросать болоту
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