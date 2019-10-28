Быстров: «Тедеско за матч пробежал больше некоторых игроков»

Экс-футболист «Спартака» прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ .

Главное, что у игроков «Спартака» горели глаза: они бежали, бились. У тех же Ларссона и Понсе раньше я не замечал подобного настроя. Посмотрим дальше.

Тедеско сегодня по бровке пробежал больше, чем некоторые игроки. Действовал очень активно. Вот и «Спартак» терпел и выстоял. Все бьются на поле. Тедеско дал «Спартаку» настрой. Нет опущенных голов. Посмотрим, как долго будет действовать такой настрой, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».