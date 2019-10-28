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Быстров: «Тедеско за матч пробежал больше некоторых игроков»

сегодня, 08:46
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Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ.

Главное, что у игроков «Спартака» горели глаза: они бежали, бились. У тех же Ларссона и Понсе раньше я не замечал подобного настроя. Посмотрим дальше.

Тедеско сегодня по бровке пробежал больше, чем некоторые игроки. Действовал очень активно. Вот и «Спартак» терпел и выстоял. Все бьются на поле. Тедеско дал «Спартаку» настрой. Нет опущенных голов. Посмотрим, как долго будет действовать такой настрой, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
   104 / 880
сегодня в 09:22
Так Спартачи были в большинстве. Тедеско был 12 игроком и даже желтую получил)
cska plus
cska plus
   16 / 880
сегодня в 09:17
Видимость создавал для федуна.
Виссарионович
Виссарионович ответил mihaluch
   66 / 880
сегодня в 09:13
У Спартака нормальные игроки. Игра появиться должна.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   805 / 880
сегодня в 09:09
Глисты?
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 880
сегодня в 08:57
Единственное что, сыграли в стиле зенита, очень похоже и это мне не очень понравилось, но таковы реалии
mihaluch
mihaluch
   64 / 880
сегодня в 08:51
Завёл тренер игроков, но долго на одних эмоциях не протянешь.
Свиносеанс
Свиносеанс
   498 / 880
сегодня в 08:47
Так и будет бегать, не всё же ему мертвые Локомотивы будут попадаться.
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