Игуаин повторил достижение Трезеге

сегодня, 15:33

«Лечче» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Этот поединок стал 200-м в турнире для форварда туринцев .

За это время аргентинец успел забить 119 голов в Серии А. Любопытно, что с сезона-1994/95 (когда за победу командам начали начислять по 3 очка) это второй показатель в истории. Больше голов только у экс-форварда «Милана» .

На счету бывшего нападающего «Ювентуса» также 119 голов. У экс-игрока «Интера» 117 мячей. На 4 месте расположился знаменитый аргентинец - 113 голов.