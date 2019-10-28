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Игуаин повторил достижение Трезеге

сегодня, 15:33
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Лечче» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Этот поединок стал 200-м в турнире для форварда туринцев Гонсало Игуаина.

За это время аргентинец успел забить 119 голов в Серии А. Любопытно, что с сезона-1994/95 (когда за победу командам начали начислять по 3 очка) это второй показатель в истории. Больше голов только у экс-форварда «Милана» Андрея Шевченко.

На счету бывшего нападающего «Ювентуса» Давида Трезеге также 119 голов. У экс-игрока «Интера» Мауро Икарди 117 мячей. На 4 месте расположился знаменитый аргентинец Эрнан Креспо - 113 голов.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 867
сегодня в 15:44
Скоро и хохла обгонит и перегонит.
juvenale
juvenale
   17 / 867
сегодня в 15:41
скоро вшивченко обгонит
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