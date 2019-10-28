Игуаин повторил достижение Трезеге

«Лечче» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Италии.
Этот поединок стал 200-м в турнире для форварда туринцев Гонсало Игуаина.
За это время аргентинец успел забить 119 голов в Серии А. Любопытно, что с сезона-1994/95 (когда за победу командам начали начислять по 3 очка) это второй показатель в истории. Больше голов только у экс-форварда «Милана» Андрея Шевченко.
На счету бывшего нападающего «Ювентуса» Давида Трезеге также 119 голов. У экс-игрока «Интера» Мауро Икарди 117 мячей. На 4 месте расположился знаменитый аргентинец Эрнан Креспо - 113 голов.