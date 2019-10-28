Сафонов: «Перед дебютом в РПЛ очень переживал, меня трясло»

Голкипер «Краснодара» поделился воспоминаниями о своем дебюте в РПЛ .

Дебют в РПЛ ? Помню. Рубились с «Амкаром», сыграли 1:1. Моя единственная игра за основу «Краснодара» в сезоне-2017/18. Когда провёл её, понял, что хочу вернуться на этот уровень снова. Стремился к этому, работал и примерно через год получил следующий шанс. Вернулся в Премьер-Лигу – это было большое счастье!

Когда узнал, что займу место в воротах? На базе, на установке перед игрой. Дорогу к стадиону не забуду никогда: показалось, что ехали целую вечность! Очень переживал, меня трясло. Но как только вышел на поле, волнение испарилось.

Как готовлюсь психологически? К поражениям и ошибкам отношусь нормально. Это часть спорта, а без поражений нет побед. Но я согласен, позиция голкипера – очень тяжёлая. У меня до сих пор есть вопросы в плане психологии, и я ищу на них ответы. Профессиональный футболист тем и силён – психологией и стрессоустойчивостью. Это сфера, в которой можно себя улучшать бесконечно, и я буду работать над собой до конца карьеры.