Попов: «Я буду рад месту в тройке»

Полузащитник «Ростова» рассуждает об игре своей команды в текущем сезоне.

Я вообще не удивлен результату, которого мы сейчас добились. Уже на сборах было видно, что команда очень хорошо заряжена, все получается. Ждем каждую игру, чтобы показать себя, брать очки и быть в числе лидеров. Я очень доволен. Мы отстаем только на три очка от первого места. Это очень мало, все теряют очки, а значит, у нас еще будет возможность их догнать.

Я буду рад месту в тройке. С нашим бюджетом это было бы вообще супер.