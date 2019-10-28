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Попов: «Я буду рад месту в тройке»

сегодня, 13:59

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассуждает об игре своей команды в текущем сезоне.

Я вообще не удивлен результату, которого мы сейчас добились. Уже на сборах было видно, что команда очень хорошо заряжена, все получается. Ждем каждую игру, чтобы показать себя, брать очки и быть в числе лидеров. Я очень доволен. Мы отстаем только на три очка от первого места. Это очень мало, все теряют очки, а значит, у нас еще будет возможность их догнать.

Я буду рад месту в тройке. С нашим бюджетом это было бы вообще супер. 

Ранее футболист заявил, что не жалеет об уходе из московского «Спартака».

 

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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
   68 / 873
сегодня в 14:37
Пердивщик сопротивляется, а в результате окажется на шестом месте.
cska plus
cska plus
   16 / 873
сегодня в 14:14
Ожидаем от волерика чемпионства но федун может палки в колёса вставить.
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