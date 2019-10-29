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Бэйл покинул расположение «Реала» и полетел в Лондон

сегодня, 12:56

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл покинул расположение команды и отправился в Лондон.

Точная причина, по которой Бэйл летит в Англию, неизвестна. В данный момент валлиец продолжает курс восстановления от мышечной травмы.

Ранее Бэйл запретил «Реалу» публиковать информацию о его травме.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
   400 / 885
сегодня в 14:12
По дождливой погоде соскучился.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   474 / 885
сегодня в 14:09
Арсенал? Нет.
Челси? Запрет на трансферы.
Остаётся Тоттенхэм. Зимой или летом возможно перейдёт. Хотя здесь и сейчас он тащит Реал. Замены ему справа нет. Лукас Васкес ни о чём.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил BARCELONA-BEST
   588 / 885
сегодня в 13:55
Ахаха красава)) гуляет и получает миллионы))
гном тоже гуляет, только по полю!!!чем Бэйл хуже?
dimagas2
dimagas2
   46 / 885
сегодня в 13:15
Пивас,гольф,жизнь удалась)))
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
   722 / 885
сегодня в 13:06
Может просто отдохнуть!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   231 / 885
сегодня в 12:59
Ахаха красава)) гуляет и получает миллионы))
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