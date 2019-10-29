Бэйл покинул расположение «Реала» и полетел в Лондон

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл покинул расположение команды и отправился в Лондон.
Точная причина, по которой Бэйл летит в Англию, неизвестна. В данный момент валлиец продолжает курс восстановления от мышечной травмы.
Ранее Бэйл запретил «Реалу» публиковать информацию о его травме.
Челси? Запрет на трансферы.
Остаётся Тоттенхэм. Зимой или летом возможно перейдёт. Хотя здесь и сейчас он тащит Реал. Замены ему справа нет. Лукас Васкес ни о чём.
Челси? Запрет на трансферы.
Остаётся Тоттенхэм. Зимой или летом возможно перейдёт. Хотя здесь и сейчас он тащит Реал. Замены ему справа нет. Лукас Васкес ни о чём.