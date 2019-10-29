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Защитник «Севильи» может перейти в ЦСКА

сегодня, 21:37

 ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Гильерме Араной. Сейчас игрок выступает за «Аталанту» на правах аренды, которая рассчитана следующего лета.

В текущем сезоне Арана принял участие всего в трех матчах Серии А, суммарно проведя на поле 48 минут.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   7 / 885
сегодня в 21:49
Зачем вам защитники, если Ивановича за три желтых не удаляют?)) сойдет
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 885
сегодня в 21:48
Усилит домик Игоря
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 885
сегодня в 21:48
ЦСКА нужны 2 защитника....
Так же как и Зениту....

Но армейцам по-моему ещё и форвард нужен....
У них всегда были толковые напы...Лав...Жо...Думбия..Мусса...Олич и пр.....
d_fincher
d_fincher
   19 / 885
сегодня в 21:46
Для ЦСКА - топ.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   30 / 885
сегодня в 21:43
Может перейти, а может нет.
GYTSYL
GYTSYL
   58 / 885
сегодня в 21:42
у гинера на зулусов денег нет,хотя овесом прокормит
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