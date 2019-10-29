Защитник «Севильи» может перейти в ЦСКА

ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Гильерме Араной. Сейчас игрок выступает за «Аталанту» на правах аренды, которая рассчитана следующего лета.
В текущем сезоне Арана принял участие всего в трех матчах Серии А, суммарно проведя на поле 48 минут.
ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Гильерме Араной. Сейчас игрок выступает за «Аталанту» на правах аренды, которая рассчитана следующего лета.
В текущем сезоне Арана принял участие всего в трех матчах Серии А, суммарно проведя на поле 48 минут.
Так же как и Зениту....
Но армейцам по-моему ещё и форвард нужен....
У них всегда были толковые напы...Лав...Жо...Думбия..Мусса...Олич и пр.....
Так же как и Зениту....
Но армейцам по-моему ещё и форвард нужен....
У них всегда были толковые напы...Лав...Жо...Думбия..Мусса...Олич и пр.....