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«Милан» намерен усилиться защитником «Ювентуса»

сегодня, 21:06

«Милан» интересуется защитником «Ювентуса» Даниэле Ругани. Руководство «красно-черных» считает, что этот футболист сможет усилить оборону команды. Не исключено, что Ругани перейдет в «Милан» уже в январе.

Помимо Ругани, «красно-черные» интересуются полузащитником «Барселоны» Иваном Ракитичем. СМИ сообщали, что «Милан» будет конкурировать с «Интером» в борьбе за этого игрока.

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Все комментарии
nedved10
nedved10
   455 / 885
сегодня в 21:49
Великий клуб, удачи Милану и побыстрее бы закончился этот кризис, в серии А нужна конкуренция, есть тут адекватные фанаты этого клуба хоть их и немного.
773sergeytank
773sergeytank ответил GYTSYL
   56 / 885
сегодня в 21:48
Для дохлого Милана даже такой хлам будет считаться усилением.
матос
матос
   471 / 885
сегодня в 21:30
Кузенам своего хлама не хватает?
GYTSYL
GYTSYL
   58 / 885
сегодня в 21:18
ОРУ!!!!!!!!!
Хлам пускай у старухи сидит на лавочке,с гоббами нельзя связываться,хорошо что им ещ дно шило в парили
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