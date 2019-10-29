«Милан» намерен усилиться защитником «Ювентуса»

«Милан» интересуется защитником «Ювентуса» Даниэле Ругани. Руководство «красно-черных» считает, что этот футболист сможет усилить оборону команды. Не исключено, что Ругани перейдет в «Милан» уже в январе.
Помимо Ругани, «красно-черные» интересуются полузащитником «Барселоны» Иваном Ракитичем. СМИ сообщали, что «Милан» будет конкурировать с «Интером» в борьбе за этого игрока.
Хлам пускай у старухи сидит на лавочке,с гоббами нельзя связываться,хорошо что им ещ дно шило в парили
Хлам пускай у старухи сидит на лавочке,с гоббами нельзя связываться,хорошо что им ещ дно шило в парили