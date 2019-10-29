«Наполи» собирается подписать защитника «Бенфики»

«Наполи» планирует пополниться игроком обороны в ближайшее время. В команде возник кадровый кризис из-за травм фланговых защитников. В связи с этим неаполитанцы рассматривают возможность трансфера игрока «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Фиксированная сумма выкупа в его контракте составляет около 40 миллионов евро.
Отметим, что в «Наполи» есть и другие проблемы. В частности, у главного тренера команды Карло Анчелотти сложились напряженные отношения с некоторыми футболистами. Среди них – фланговый защитник Фаузи Гулям, которого Анчелотти недавно наказал за плохую работу на тренировках.