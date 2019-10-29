«Манчестер Сити» летом пытался приобрести полузащитника «Ювентуса»

«Манчестер Сити» прошлым летом пытался приобрести полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура. «Горожане» сделали предложение по трансферу футболиста, но туринский клуб отказался от сделки.
В «Ювентусе» рассчитывают, что Бентанкур будет важным игроком команды в ближайшие годы. Напомним, что минувшим летом он продлил контракт со «старой синьорой».
Зебры своего днаря никак продать не могут, пиарят насколько это возможно. Он же кроме как отдать пас назад и привезти больше ничего не может. Поэтому им приходится наблюдать за страданиями 70-летнего Хедиры.
Зебры своего днаря никак продать не могут, пиарят насколько это возможно. Он же кроме как отдать пас назад и привезти больше ничего не может. Поэтому им приходится наблюдать за страданиями 70-летнего Хедиры.