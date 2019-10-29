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«Манчестер Сити» летом пытался приобрести полузащитника «Ювентуса»

сегодня, 19:21

«Манчестер Сити» прошлым летом пытался приобрести полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура. «Горожане» сделали предложение по трансферу футболиста, но туринский клуб отказался от сделки.

В «Ювентусе» рассчитывают, что Бентанкур будет важным игроком команды в ближайшие годы. Напомним, что минувшим летом он продлил контракт со «старой синьорой».

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allemz II
allemz II
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сегодня в 19:28
Источник: calciomercato.com

Зебры своего днаря никак продать не могут, пиарят насколько это возможно. Он же кроме как отдать пас назад и привезти больше ничего не может. Поэтому им приходится наблюдать за страданиями 70-летнего Хедиры.
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