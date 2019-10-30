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Годзюр: «У меня была уверенность в победе по пенальти над „Арсеналом“»

сегодня, 21:22
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России над тульским «Арсеналом». Уральцы добились победы в серии пенальти.

Матч был тяжёлым, по ходу него отыгрывались. С учётом пенальти аж три раза. Большую часть времени нас было меньше, но старались, бились и сделали всё, что могли. У меня были более серьёзные матчи по важности, а чтобы по сюжету, не припомню, скорее всего первый раз такой. Можно сказать, что триллер. Во время серии пенальти была уверенность, что мы выиграем, потому что мы выдержали прессинг в меньшинстве. Всё отлично сложилось для нас, было бы обидно проиграть. Наказали ли как-то Бумаля после матча? Его никто не видел. 

Для вратаря серия пенальти – легко, он ничего не теряет и только приобретает. Повторюсь, у меня была уверенность в победе и, что фортуна будет на нашей стороне. Тяжело сказать какие голы были по делу, а какие нет. Так получилось, что пропустили, но у нас хорошая реакция была после первого и второго гола, быстро отыгрались. Когда наши составы были равны, мы играли более широко и атаковали. В дополнительное время уже закрылись и ждали своего момента, такой был у Бавина. 

Такие победы дают много эмоций, радости и все довольны. У нас идёт хорошая серия и мы постараемся её продлить. Не хочется бороться за плохие места, скорее хочется в зиму уйти на хорошей позиции. 

Проигрыш «Шиннику» в 2017? Если они будут с нами играть в следующем раунде, то никаких связей с этой игрой проводить не стоит. Ярославцы тогда были другие, да и мы уже не те.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   57 / 866
сегодня в 21:53
Пенальти это лотерея, значит "Уралу" повезло.
Сп62
Сп62
   67 / 866
сегодня в 21:37
Знал, что пробьют в штангу.
773sergeytank
773sergeytank
   42 / 866
сегодня в 21:30
А сейчас другой Арсенал будет пропускать с пенальти))
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