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Гильерме: «Мы играли против ветра – он дул в лицо»

сегодня, 20:09
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о матче с «Уфой» (1:1) в 15-м туре чемпионата России.

Было холодно. В первом тайме мне пришлось сложнее, потому что мы играли против ветра – он дул в лицо. Жаль, что не смогли обыграть «Уфу». Победа была так близка. Но здесь сложно, особенно на таком ужасном поле. Ничья – неплохой результат. Идем дальше.

У нас сегодня восемь желтых карточек при 16 нарушениях правил? Играли не только против «Уфы», а против погоды, поля и судьи. В первый раз за всю свою карьеру вижу, что одна команда получает восемь желтых карточек. Но что поделать. Нужно искать причины не в этих вещах, а работать над тактикой и техникой, обсуждать в команде, чего не хватило для победы. Это важнее, чем жалобы на судей и поле. Впереди матч с «Ювентусом».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   77 / 887
сегодня в 21:17
Но не надо забывать что Гиля из Бразилии. А бразильцу минусовая температура это смерть клиническая.
time out
time out
   400 / 887
сегодня в 21:11
Два тайма против ветра! Уфа ветер на контракт уломала.
Ваня лучший
Ваня лучший
   16 / 887
сегодня в 20:58
Играть против ветра можно, а вот....... нельзя
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   294 / 887
сегодня в 20:54
да эта Уфа - трындец просто
Помню и в 2016 году Динамо тоже против такого ветра там играло. Не против Уфы этой даже, а именно против ветра
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   123 / 887
сегодня в 20:45
Новые отмазки бездарной игры!))
beefs
beefs
   858 / 887
сегодня в 20:34
А мы идём к зиме...
BenderBender
BenderBender
   245 / 887
сегодня в 20:26
Да что у нас за вратари в сборной. То игарь, то это недоразумение!
МапС
МапС
   102 / 887
сегодня в 20:21
Против ветра токо сцать стрёмно.
mat73
mat73
   452 / 887
сегодня в 20:21
Он чё, глупый совсем?
Groove000
Groove000
   92 / 887
сегодня в 20:16
Это же типа метафора?) Он же не серьезно?)
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   333 / 887
сегодня в 20:10
А Уфе ветер два тайма дул в спину.
Землянин
Землянин
   106 / 887
сегодня в 20:10
Жесть!!!
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