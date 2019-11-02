Гильерме: «Мы играли против ветра – он дул в лицо»

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о матче с «Уфой» (1:1) в 15-м туре чемпионата России.

Было холодно. В первом тайме мне пришлось сложнее, потому что мы играли против ветра – он дул в лицо. Жаль, что не смогли обыграть «Уфу». Победа была так близка. Но здесь сложно, особенно на таком ужасном поле. Ничья – неплохой результат. Идем дальше.

У нас сегодня восемь желтых карточек при 16 нарушениях правил? Играли не только против «Уфы», а против погоды, поля и судьи. В первый раз за всю свою карьеру вижу, что одна команда получает восемь желтых карточек. Но что поделать. Нужно искать причины не в этих вещах, а работать над тактикой и техникой, обсуждать в команде, чего не хватило для победы. Это важнее, чем жалобы на судей и поле. Впереди матч с «Ювентусом».