Радченко: «Не думаю, что „Зенит“ забьет шесть голов в ворота ЦСКА»

Экс-игрок «Зенита» рассуждает о предстоящем матче «сине-бело-голубых» с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ .

ЦСКА - непредсказуемая команда. Непонятно, как они сегодня сыграют, в их игре нет стабильности. Думаю, «армейцы» сегодня приехали побеждать и будут играть в открытый футбол. У них есть хороший шанс проявить себя на «Газпром Арене» и исправить положение в турнирной таблице, а также показать всем, что они ещё могут продолжить борьбу за чемпионство. Это ключевой матч для «армейцев».

Что касается семилетней безвыигрышной серии ЦСКА в Санкт-Петербурге, то здесь любой команде тяжело выиграть. Конечно, любая серия заканчивается, но не хочется, чтобы она закончилась сегодня.

Матч может быть непредсказуемым. Нужно учитывать, что «Зенит» играет на два фронта, не нужно забывать предстоящий матч с «Лейпцигом».