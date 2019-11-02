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Радченко: «Не думаю, что „Зенит“ забьет шесть голов в ворота ЦСКА»

сегодня, 17:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко рассуждает о предстоящем матче «сине-бело-голубых» с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.

ЦСКА - непредсказуемая команда. Непонятно, как они сегодня сыграют, в их игре нет стабильности. Думаю, «армейцы» сегодня приехали побеждать и будут играть в открытый футбол. У них есть хороший шанс проявить себя на «Газпром Арене» и исправить положение в турнирной таблице, а также показать всем, что они ещё могут продолжить борьбу за чемпионство. Это ключевой матч для «армейцев».

Что касается семилетней безвыигрышной серии ЦСКА в Санкт-Петербурге, то здесь любой команде тяжело выиграть. Конечно, любая серия заканчивается, но не хочется, чтобы она закончилась сегодня.

Матч может быть непредсказуемым. Нужно учитывать, что «Зенит» играет на два фронта, не нужно забывать предстоящий матч с «Лейпцигом».

Сможет ли «Зенит» забить шесть голов в ворота ЦСКА? Матч на матч не приходится. Сегодня будет совершенно другая игра. Разгромной победы питерцев тоже не будет.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   44 / 845
сегодня в 18:22
На пять намекает. Я бы тоже против 0-5 не возражал,но...
sir_Alex
sir_Alex
   38 / 845
сегодня в 18:18
И пять тоже не забьёт 🤓
Big krendel
Big krendel
   447 / 845
сегодня в 18:13
Зенит продолжит безвыигрышную серию ЦСКА в Санкт-Петербурге
Некакойшенко
Некакойшенко
   26 / 845
сегодня в 18:06
Рановато шкуру не убитого медведя делить.
Зажатая в угол мышь, может кошке всю моську расцарапать.......
milan-f
milan-f
   220 / 845
сегодня в 18:03
Лишь бы не зазвездились, 8 лет без побед коней в питере, а и кони в последнее время не фонтан, так могут и сверхмотивированными выйти на матч.
Да и чет какая-то чуйка у меня, что может быть потеря очков...
Но желаю победы Зениту
Zenit_84
Zenit_84
   126 / 845
сегодня в 17:56
Шесть и не надо
azures
azures
   54 / 845
сегодня в 17:52
Хватит и двух, да и ЦСКА всё-таки не ростов.
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