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Максимилиан Филипп: «„Динамо“ потихоньку исправляется»

сегодня, 18:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал ничью с «Ахматом».

Когда я переходил в «Динамо», видел матчи этой команды. Сделал осознанный выбор. Знал, что есть проблемы, но видел, что есть и хорошие игроки. Подумал, что могу немного помочь команде добиться лучших результатов. Думаю, что проблема крылась в ментальности. Мы проигрывали, когда не стоило. И это откладывалось в голове. Важно, что у нас новые возможности с новым тренером, у нас свежий взгляд на происходящее. Мы исправляемся и хотим побеждать в каждой игре.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   327 / 852
сегодня в 19:56
неужели немчик будет хуже играть Игбуна?
Алексей Филин
Алексей Филин
   746 / 852
сегодня в 19:18
+++++++ если он реально так думает,но слабо верится
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