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Максименко в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Спартаке»

сегодня, 21:17

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком команды в октябре. В голосовании болельщиков 21-летний вратарь набрал 22% голосов. Второе и третье места заняли соответственно защитники Самуэль Жиго (15%) и Георгий Джикия (14%).

Максименко в минувшем месяце сыграл в составе «Спартака» 3 матча и пропустил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что Максименко стал рекордсменом «Спартака» по сыгранным матчам.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   108 / 892
сегодня в 23:04
Старайся Максимка
Может когда нибудь
Доростешь до классного вратаря
Сборной России.
Cremen
Cremen
   449 / 892
сегодня в 22:54
Просто больше в команде никто не играет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 892
сегодня в 22:19
+500 Кутепов и Максименко
Сп62
Сп62
   89 / 892
сегодня в 22:04
На тренеровках надо уделить максимум внимания игре на выходах.
karnager
karnager
   241 / 892
сегодня в 21:32
Докатились. Это говорит о том, что защита никакая и атака тоже, раз вратарь главный в оркестре
cska plus
cska plus
   7 / 892
сегодня в 21:23
    makkie
    makkie
       19 / 892
    сегодня в 21:23
    Максик сильно прибавил в игре - очень много спасает от верных голов.
    Дай Бог станет номером один в воротах на долгие годы!
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров
       74 / 892
    сегодня в 21:22
    Александра в сборную!!!! Это наследник Льва Ивановича!
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