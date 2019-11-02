Максименко в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Спартаке»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком команды в октябре. В голосовании болельщиков 21-летний вратарь набрал 22% голосов. Второе и третье места заняли соответственно защитники Самуэль Жиго (15%) и Георгий Джикия (14%).
Максименко в минувшем месяце сыграл в составе «Спартака» 3 матча и пропустил 1 мяч.
Ранее сообщалось, что Максименко стал рекордсменом «Спартака» по сыгранным матчам.
Может когда нибудь
Доростешь до классного вратаря
Сборной России.
Может когда нибудь
Доростешь до классного вратаря
Сборной России.
Дай Бог станет номером один в воротах на долгие годы!
Дай Бог станет номером один в воротах на долгие годы!