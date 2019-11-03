Карпин: «У „Ростова“ нет целей на сезон»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал турнирное положение команды после первого круга:
Для меня неожиданно, что «Ростов» после 15 туров идет на втором месте. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чем-то конкретном. Была цель попробовать перестроиться на другую схему и играть в атакующий футбол. Результат мог быть и не таким хорошим, как на данный момент. Неожиданно, что почти сразу мы добились такого результата.
Ранее Карпин поделился мнением об игре с «Краснодаром».
"Жизнь идёт:арабы строят,
парикмахеры стригут,
дети спят,шахтёры роют,
заключённые бегут-
каждый свято исполняет
предназначенную роль,
энтропия возрастает,
дорожает алкоголь".
И только Карпин-простой Валера Карпин,
не думая живёт о финише и старте.
"Жизнь идёт:арабы строят,
парикмахеры стригут,
дети спят,шахтёры роют,
заключённые бегут-
каждый свято исполняет
предназначенную роль,
энтропия возрастает,
дорожает алкоголь".
И только Карпин-простой Валера Карпин,
не думая живёт о финише и старте.