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Карпин: «У „Ростова“ нет целей на сезон»

03 ноября 2019, 20:40

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал турнирное положение команды после первого круга:

Для меня неожиданно, что «Ростов» после 15 туров идет на втором месте. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чем-то конкретном. Была цель попробовать перестроиться на другую схему и играть в атакующий футбол. Результат мог быть и не таким хорошим, как на данный момент. Неожиданно, что почти сразу мы добились такого результата.

Ранее Карпин поделился мнением об игре с «Краснодаром». 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
04 ноября в 07:24
Цели всегда есть, не играл бы резервом в кубке
Гавроша
Гавроша ответил Leha-ha50
   46 / 946
04 ноября в 04:27
А вот надо было на кубок полу резервный состав выставлять ??? Получается , что ни там, ни тут не преуспели!!!
Что такое цель? Вот спартак каждый год мечтает выиграть еврокубок .... и так десятки лет. Мечтать не вредно, и цели ставить можно, но лучше всего просто выходить и играть. В футбол играть, а не автобус ставить.
Maxfas
Maxfas
04 ноября в 02:49
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 946
    03 ноября в 21:56
    А вот надо было на кубок полу резервный состав выставлять ??? Получается , что ни там, ни тут не преуспели!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
       23 / 946
    03 ноября в 21:51
    У Валеры жизнь без цели,мы завидуем Валере!
    "Жизнь идёт:арабы строят,
    парикмахеры стригут,
    дети спят,шахтёры роют,
    заключённые бегут-
    каждый свято исполняет
    предназначенную роль,
    энтропия возрастает,
    дорожает алкоголь".
    И только Карпин-простой Валера Карпин,
    не думая живёт о финише и старте.
    drive45
    drive45
       400 / 946
    03 ноября в 21:49
    Сезон ещё не окончен и кто и что мешает Карпину эти цели поставить?
    Таганский
    Таганский
       24 / 946
    03 ноября в 21:48
    Интересно, какое бы место Ростов занимал после 1 круга, если бы цель была..
    VIPded
    VIPded
       137 / 946
    03 ноября в 21:32
    Когда нет целей на сезон, работают на договорняки на финише чемпа...(((
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       45 / 946
    03 ноября в 21:26
    Во-второй части чемпа будет жо тренер. Локтями будут махать будь здоров. Перед глазами пятерка бегунов и Карпин с Галицким почему-то крайние в ряду). А по середине самые жирные и хитрые, с длинным опытом, связями)). Бекиевича так на самой финишной ленте остановили..редиски. Возмутись тогда общественность, не было бы повальной сейчас карасевщины, вилковщины и им подобных. Удачи тренеру. Работа видна.
    mihaluch
    mihaluch
       85 / 946
    03 ноября в 21:07
    Всё равно наверное выходят на каждый матч с целью выиграть.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       505 / 946
    03 ноября в 21:04
    В слова Карпина можно поверить. Действительно мог не ожидать, что в первом круге команда так "покатит". А когда понял, что "Ростову" в чемпионате что-то светит, то и выпустил в матче на Кубок со "Спартаком" не основной состав, решив все силы бросить на чемпионат. Это в "Зените" Мак, который в любой другой команде мог быть на первых ролях, на подхвате, а у ростовчан такой роскоши нет.
    Big krendel
    Big krendel
       37 / 946
    03 ноября в 21:00
    Эх Валера. Стоило ли сливать свиньям Кубок ради 1 очка?
    Питер Ман
    Питер Ман
       146 / 946
    03 ноября в 20:56
    Какие задачи могут быть у пердивища?
    cska1948
    cska1948
       22 / 946
    03 ноября в 20:52
    Не было бы цели, не играли бы в матче со СпаМом, в Кубке России, вторым составом.
    Наталья Волчок
    Наталья Волчок
       405 / 946
    03 ноября в 20:51
    Хватит темнить,темнила.Скажи на чистоту,что у тебя получается в Ростове...но не всегда.Так будет честнее и приятнее.Ведь ложь порождает недоверие...Подумай об этом,сэр Карпин.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
       202 / 946
    03 ноября в 20:50
    В 10 -ку попадем и хорошо, дальше бюджет не позволит!!!
    -Хостинский-
    -Хостинский-
       131 / 946
    03 ноября в 20:49
    Ну раз нету целей, ожидаемо как в прошлом сезоне, будете сливать всем подряд
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    03 ноября в 20:49
    Лукавит волерик.
    волгодон 2
    волгодон 2
       42 / 946
    03 ноября в 20:49
    Немного лукавит Валера. Конечно же сложно требовать от далеко не самой богатой команды лиги прямого попадания в еврокубки (желательно ЛЧ). Но какая-то цель есть всегда и к тому же аппетит приходит во время еды)
    Dominators
    Dominators ответил d_fincher
       110 / 946
    03 ноября в 20:49
    Смотри таблицу .
    Трезвый повар
    Трезвый повар
       97 / 946
    03 ноября в 20:48
    Карпин и игроки с 1 тура говорят, что у команды нет цели на сезон. Есть задача поставить определённую игру и побеждать в каждом туре. Но журналисты упорно продолжают задавать этот вопрос))
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