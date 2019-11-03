Бубнов: «„Ростов“ и „Краснодар“ - не конкуренты „Зениту“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Краснодара» и «Ростова» в матче 15-го тура РПЛ:
По сценарию — это один из лучших матчей в сезоне. Но по качеству — были и лучше. «Краснодар» нанес условные 22 удара во втором тайме, а «Ростов» вообще ничего не сделал. Если бы он играл во второй половине так же, как и в первой, то качество матча было бы выше.
Что касается «Краснодара» в первом тайме, можно сказать, что у команды не все получалось, потому что «Ростов» играл агрессивно, применял прессинг, причем на половине поля соперника. Поэтому «Ростов» сам виноват, что отдал инициативу. Надо было продолжать играть, как и в первом тайме. Естественно, что «Краснодар» добавил после перерыва. Команда нанесла такое количество ударов и имела столько моментов, что в футболе это вознаграждается.
По сегодняшней игре, думаю, обе команды не претендуют на первое место в чемпионате. И «Краснодар», и «Ростов» теряют очки. «Зенит» идет более стабильно, так что это главный претендент на первое место. А «Краснодар» с «Ростовом» поборются за вторую строчку.
Вообще «Краснодар» посильнее «Ростова». Не надо забывать, что у команды играют не все ведущие футболисты — нет Газинского, Классона. Это большая потеря. Равными команды нельзя называть еще и потому, что краснодарцы имеют преимущество с каждым соперником в России, больше владеют мячом, во втором тайме добавляют. «Ростов» так стабильно не играет. У команды до конца не поставлена игра, хотя есть неплохие исполнители.
Но вклад любого тренера в успешную команду виден. И у нынешнего «Ростова» при Валерии Карпине по тому, как команда идет в чемпионате, есть все шансы повторить успех Курбана Бердыева, когда клуб занял второе место. «Ростов» поборется.
Понравился выход Ивана Игнатьева, он очень быстрый, талантливый и главное — забивной. Когда он появляется, игра обостряется. Можно выделить и Алексея Ионова, он забил два мяча. У «Краснодара» хороший матч провел Ари, цеплялся за мяч, и это при том, что он играл не центрфорварда, а разводящего. Оба вратаря надежно сыграли, несмотря на пропущенные мячи.
Ранее своим мнением об игре поделился главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
А? Джобс
Гавроша ответил Заполярный 67 / 891сегодня в 00:31
ЧЕГО ТАК ВСЕ ВОЗБУДИЛИСЬ. ПРОГНОЗЫ БУБНОВА НИ КОГДА НЕ СБЫВАЛИСЬ. Я НЕ ОДИН РАЗ В ЭТОМ УБЕЖДАЛСЯ. БОМЖЕЙ ЕЩЕ НЕ РАЗ ПОИМЕЮТ И СКИНУТ С ЛИДЕРСТВА И ФИНИШИРУЮТ ОНИ ВОЗМОЖНО НЕ ВХОДЯ В ТРОЙКУ. КАК БЫ НЕ БЫЛО. СПАРТАК САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ. ЗЕНИТ НЕ КЛУБ
Позор спартаку, как самому позорному клубу России!!!
А? Джобс
Гавроша ответил Заполярный 67 / 891сегодня в 00:31
ЧЕГО ТАК ВСЕ ВОЗБУДИЛИСЬ. ПРОГНОЗЫ БУБНОВА НИ КОГДА НЕ СБЫВАЛИСЬ. Я НЕ ОДИН РАЗ В ЭТОМ УБЕЖДАЛСЯ. БОМЖЕЙ ЕЩЕ НЕ РАЗ ПОИМЕЮТ И СКИНУТ С ЛИДЕРСТВА И ФИНИШИРУЮТ ОНИ ВОЗМОЖНО НЕ ВХОДЯ В ТРОЙКУ. КАК БЫ НЕ БЫЛО. СПАРТАК САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ. ЗЕНИТ НЕ КЛУБ
Позор спартаку, как самому позорному клубу России!!!
Вот бы и вправду так, осталось только поверить глядя в таблицу! Ну правда на 5 очков от последнего места оторвались, так что теперь можно рыла в небеса!
Вот бы и вправду так, осталось только поверить глядя в таблицу! Ну правда на 5 очков от последнего места оторвались, так что теперь можно рыла в небеса!
КАК БЫ НЕ БЫЛО. СПАРТАК САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ.
ЗЕНИТ НЕ КЛУБ
КАК БЫ НЕ БЫЛО. СПАРТАК САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ.
ЗЕНИТ НЕ КЛУБ
Претендуют, и, надеюсь, будут претендовать
как и Локомотив
Претендуют, и, надеюсь, будут претендовать
как и Локомотив
Если не идет игра - помогают судьи
Если не помогают судьи - включается админресурс
Если не помогает админ ресурс - Миллер тупо покупает игры
Зенит и футбол понятия разноплановые
Ничего личного - просто бизнес
Если не идет игра - помогают судьи
Если не помогают судьи - включается админресурс
Если не помогает админ ресурс - Миллер тупо покупает игры
Зенит и футбол понятия разноплановые
Ничего личного - просто бизнес
Весна покажет кто каким будет!!!
Весна покажет кто каким будет!!!
Во вчерашней игре Карасёв был помощником ВАР. Интересно, будет ли он извиняться за вчерашнее судейство.
Во вчерашней игре Карасёв был помощником ВАР. Интересно, будет ли он извиняться за вчерашнее судейство.