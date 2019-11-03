Бубнов: «„Ростов“ и „Краснодар“ - не конкуренты „Зениту“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Краснодара» и «Ростова» в матче 15-го тура РПЛ :

По сценарию — это один из лучших матчей в сезоне. Но по качеству — были и лучше. «Краснодар» нанес условные 22 удара во втором тайме, а «Ростов» вообще ничего не сделал. Если бы он играл во второй половине так же, как и в первой, то качество матча было бы выше.

Что касается «Краснодара» в первом тайме, можно сказать, что у команды не все получалось, потому что «Ростов» играл агрессивно, применял прессинг, причем на половине поля соперника. Поэтому «Ростов» сам виноват, что отдал инициативу. Надо было продолжать играть, как и в первом тайме. Естественно, что «Краснодар» добавил после перерыва. Команда нанесла такое количество ударов и имела столько моментов, что в футболе это вознаграждается.

По сегодняшней игре, думаю, обе команды не претендуют на первое место в чемпионате. И «Краснодар», и «Ростов» теряют очки. «Зенит» идет более стабильно, так что это главный претендент на первое место. А «Краснодар» с «Ростовом» поборются за вторую строчку.

Вообще «Краснодар» посильнее «Ростова». Не надо забывать, что у команды играют не все ведущие футболисты — нет Газинского, Классона. Это большая потеря. Равными команды нельзя называть еще и потому, что краснодарцы имеют преимущество с каждым соперником в России, больше владеют мячом, во втором тайме добавляют. «Ростов» так стабильно не играет. У команды до конца не поставлена игра, хотя есть неплохие исполнители.

Но вклад любого тренера в успешную команду виден. И у нынешнего «Ростова» при Валерии Карпине по тому, как команда идет в чемпионате, есть все шансы повторить успех Курбана Бердыева, когда клуб занял второе место. «Ростов» поборется.

Понравился выход Ивана Игнатьева, он очень быстрый, талантливый и главное — забивной. Когда он появляется, игра обостряется. Можно выделить и Алексея Ионова, он забил два мяча. У «Краснодара» хороший матч провел Ари, цеплялся за мяч, и это при том, что он играл не центрфорварда, а разводящего. Оба вратаря надежно сыграли, несмотря на пропущенные мячи.