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Бубнов: «„Ростов“ и „Краснодар“ - не конкуренты „Зениту“»

03 ноября 2019, 19:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Краснодара» и «Ростова» в матче 15-го тура РПЛ:

По сценарию — это один из лучших матчей в сезоне. Но по качеству — были и лучше. «Краснодар» нанес условные 22 удара во втором тайме, а «Ростов» вообще ничего не сделал. Если бы он играл во второй половине так же, как и в первой, то качество матча было бы выше.

Что касается «Краснодара» в первом тайме, можно сказать, что у команды не все получалось, потому что «Ростов» играл агрессивно, применял прессинг, причем на половине поля соперника. Поэтому «Ростов» сам виноват, что отдал инициативу. Надо было продолжать играть, как и в первом тайме. Естественно, что «Краснодар» добавил после перерыва. Команда нанесла такое количество ударов и имела столько моментов, что в футболе это вознаграждается.

По сегодняшней игре, думаю, обе команды не претендуют на первое место в чемпионате. И «Краснодар», и «Ростов» теряют очки. «Зенит» идет более стабильно, так что это главный претендент на первое место. А «Краснодар» с «Ростовом» поборются за вторую строчку.

Вообще «Краснодар» посильнее «Ростова». Не надо забывать, что у команды играют не все ведущие футболисты — нет Газинского, Классона. Это большая потеря. Равными команды нельзя называть еще и потому, что краснодарцы имеют преимущество с каждым соперником в России, больше владеют мячом, во втором тайме добавляют. «Ростов» так стабильно не играет. У команды до конца не поставлена игра, хотя есть неплохие исполнители.

Но вклад любого тренера в успешную команду виден. И у нынешнего «Ростова» при Валерии Карпине по тому, как команда идет в чемпионате, есть все шансы повторить успех Курбана Бердыева, когда клуб занял второе место. «Ростов» поборется.

Понравился выход Ивана Игнатьева, он очень быстрый, талантливый и главное — забивной. Когда он появляется, игра обостряется. Можно выделить и Алексея Ионова, он забил два мяча. У «Краснодара» хороший матч провел Ари, цеплялся за мяч, и это при том, что он играл не центрфорварда, а разводящего. Оба вратаря надежно сыграли, несмотря на пропущенные мячи.

Ранее своим мнением об игре поделился главный тренер «Ростова» Валерий Карпин

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   87 / 946
04 ноября в 12:14
Федор был недалёк от правды : бомжарню тащат будь здоров.
Donner
Donner
04 ноября в 08:15
Скорее, они конкуренты свиньям в борьбе за пятое место.
МКС
МКС
   136 / 946
04 ноября в 07:11
Троллинг команды говоришь?

А? Джобс

Гавроша ответил Заполярный 67 / 891сегодня в 00:31
ЧЕГО ТАК ВСЕ ВОЗБУДИЛИСЬ. ПРОГНОЗЫ БУБНОВА НИ КОГДА НЕ СБЫВАЛИСЬ. Я НЕ ОДИН РАЗ В ЭТОМ УБЕЖДАЛСЯ. БОМЖЕЙ ЕЩЕ НЕ РАЗ ПОИМЕЮТ И СКИНУТ С ЛИДЕРСТВА И ФИНИШИРУЮТ ОНИ ВОЗМОЖНО НЕ ВХОДЯ В ТРОЙКУ. КАК БЫ НЕ БЫЛО. СПАРТАК САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ. ЗЕНИТ НЕ КЛУБ
Позор спартаку, как самому позорному клубу России!!!
Багров-брат
Багров-брат
   786 / 946
04 ноября в 04:41
А.Бубнов: "Только СпаМ может быть конкурентом кому угодно, и где угодно...")))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   342 / 946
04 ноября в 03:04
Пустое. Весна посчитает всё.
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик ответил -Хостинский-
04 ноября в 00:43
Естественно Зениту проще +12 очков халявы
    Плюшевый пупсик
    Плюшевый пупсик ответил Leha-ha50
    04 ноября в 00:42
    Сколько раз уже обламывались эти прогнозисты и не сосчитать. Весна покажет кто каким будет!!!
      Владивосток-2000
      Владивосток-2000 ответил Морозовский
         838 / 946
      04 ноября в 00:41
      У "газпрёма" нет у нас конкурентов - теперь это даже коню понятно!
        Владивосток-2000
        Владивосток-2000 ответил ФК Пупсик
           838 / 946
        04 ноября в 00:40
        Вот бы газовой трубе ума из мазутной трубы добавить - и боролись бы сейчас за выживание, как Спартак!
        Свиньям с 12 места видней, они знают как надо играть в футбол.
        ФК Пупсик
        ФК Пупсик ответил Т34
           339 / 946
        04 ноября в 00:39
        А кто у нас может быть конкурентом газовой трубе? Бестолковую игру зенита все видели. Они бегают без мыслей в голове. Знают одно, что газовая труба все задачи порешает за них.
        Вот бы газовой трубе ума из мазутной трубы добавить - и боролись бы сейчас за выживание, как Спартак!
        ФК Пупсик
        ФК Пупсик ответил Заполярный
           339 / 946
        04 ноября в 00:37
        ЧЕГО ТАК ВСЕ ВОЗБУДИЛИСЬ. ПРОГНОЗЫ БУБНОВА НИ КОГДА НЕ СБЫВАЛИСЬ. Я НЕ ОДИН РАЗ В ЭТОМ УБЕЖДАЛСЯ. БОМЖЕЙ ЕЩЕ НЕ РАЗ ПОИМЕЮТ И СКИНУТ С ЛИДЕРСТВА И ФИНИШИРУЮТ ОНИ ВОЗМОЖНО НЕ ВХОДЯ В ТРОЙКУ. КАК БЫ НЕ БЫЛО. СПАРТАК САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ. ЗЕНИТ НЕ КЛУБ
        И не говори - с утра весь наш свинарник орал, что мы круче Зенита, и что Спартак больше никогда не вылетит в пердив.

        Вот бы и вправду так, осталось только поверить глядя в таблицу! Ну правда на 5 очков от последнего места оторвались, так что теперь можно рыла в небеса!
        Гавроша
        Гавроша ответил Морозовский
           46 / 946
        04 ноября в 00:32
        У "газпрёма" нет у нас конкурентов - теперь это даже коню понятно!
        Думай о конкурентах твоего спартака, в борьбе за выживание. Что тебе верх таблицы?
        Гавроша
        Гавроша ответил Заполярный
           46 / 946
        04 ноября в 00:31
        ЧЕГО ТАК ВСЕ ВОЗБУДИЛИСЬ. ПРОГНОЗЫ БУБНОВА НИ КОГДА НЕ СБЫВАЛИСЬ. Я НЕ ОДИН РАЗ В ЭТОМ УБЕЖДАЛСЯ. БОМЖЕЙ ЕЩЕ НЕ РАЗ ПОИМЕЮТ И СКИНУТ С ЛИДЕРСТВА И ФИНИШИРУЮТ ОНИ ВОЗМОЖНО НЕ ВХОДЯ В ТРОЙКУ. КАК БЫ НЕ БЫЛО. СПАРТАК САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ. ЗЕНИТ НЕ КЛУБ
          Морозовский
          Морозовский
             3 / 946
          03 ноября в 23:06
          У "газпрёма" нет у нас конкурентов - теперь это даже коню понятно!
          Заполярный
          Заполярный
             60 / 946
          03 ноября в 22:59
            Т34
            Т34
               27 / 946
            03 ноября в 22:38
            А кто у нас может быть конкурентом газовой трубе? Бестолковую игру зенита все видели. Они бегают без мыслей в голове. Знают одно, что газовая труба все задачи порешает за них.
            Serg3.12
            Serg3.12
               15 / 946
            03 ноября в 22:28
            Поживем-увидим)
            Претендуют, и, надеюсь, будут претендовать
            как и Локомотив
            tuman960
            tuman960 ответил cska1948
               164 / 946
            03 ноября в 21:51
            У вас какая судейская категория: Российская, а может ФИФА. Что вы ставите под сомнение многих судей и футбольных специалистов, высказавших неудовольствие работой Вилкова?
            опять повторяю -матч не смотрел и говорю только об эпизоде который видел !!!!Ну а если речь идёт о судейской категории,то с каких пор всякие алкаши из бывших(хоть с категорией) не имея никаких полномочий, имеют какой то вес!!Я верю своим глазам ,а не категориям!!!!Всё, до свидания,дальнейший спор бессмысленный,так как вы перешли на "категории",счастливого вам "праведного гнева"!!!!
            cska1948
            cska1948 ответил tuman960
               22 / 946
            03 ноября в 21:38
            кончай фигню нести!!Я лично матч не смотрел,но сейчас смотрю момент с так называемым нарушением Азмуном(шипами в ногу)-полный бред!!!!Вам коням нужно ни этой фигнёй заниматься и стонами об обиде,а своей игрой!!!Она давно не фонтан!!!А кто кого купил это к спартачам-вы стали очень на них похожи!!!
            У вас какая судейская категория: Российская, а может ФИФА. Что вы ставите под сомнение многих судей и футбольных специалистов, высказавших неудовольствие работой Вилкова?
            tuman960
            tuman960 ответил cska1948
               164 / 946
            03 ноября в 21:13
            Уже давнООО, всё купил Милер! Вчерашнее судейство тому яркое подтверждение, а вот из недавнего прошлого:— В матче 3-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК «Оренбург», а также всем болельщикам команды, — сказал Карасев. Во вчерашней игре Карасёв был помощником ВАР. Интересно, будет ли он извиняться за вчерашнее судейство.
            кончай фигню нести!!Я лично матч не смотрел,но сейчас смотрю момент с так называемым нарушением Азмуном(шипами в ногу)-полный бред!!!!Вам коням нужно ни этой фигнёй заниматься и стонами об обиде,а своей игрой!!!Она давно не фонтан!!!А кто кого купил это к спартачам-вы стали очень на них похожи!!!
            МКС
            МКС
               136 / 946
            03 ноября в 21:08
            Зениту вообще никто не конкурент

            Если не идет игра - помогают судьи

            Если не помогают судьи - включается админресурс

            Если не помогает админ ресурс - Миллер тупо покупает игры

            Зенит и футбол понятия разноплановые

            Ничего личного - просто бизнес
            Ganymed1
            Ganymed1
               476 / 946
            03 ноября в 21:04
            Бубнов - не эксперт.просто балабол
            Leha-ha50
            Leha-ha50
               4 / 946
            03 ноября в 20:55
            Сколько раз уже обламывались эти прогнозисты и не сосчитать.
            Весна покажет кто каким будет!!!
            cska1948
            cska1948 ответил tuman960
               22 / 946
            03 ноября в 20:49
            что Гинер уже не всё купил))))))))))))))))))))))))))))))
            Уже давнООО, всё купил Милер! Вчерашнее судейство тому яркое подтверждение, а вот из недавнего прошлого:— В матче 3-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК «Оренбург», а также всем болельщикам команды, — сказал Карасев.
            Во вчерашней игре Карасёв был помощником ВАР. Интересно, будет ли он извиняться за вчерашнее судейство.
            -Хостинский-
            -Хостинский- ответил Т34
               131 / 946
            03 ноября в 20:42
            Естественно Зениту проще +12 очков халявы
            tuman960
            tuman960 ответил cska1948
               164 / 946
            03 ноября в 20:34
            Бубнов: «„Ростов“ и „Краснодар“ - не конкуренты „Зениту“» ----------------------- Если судьи будут продолжать ТАК судить игры Зенита, то ему НИ КТО не конкурент.
            что Гинер уже не всё купил))))))))))))))))))))))))))))))
            Romkurch
            Romkurch
               735 / 946
            03 ноября в 20:32
            Да не опозорь страну свою в еврокубках с болгарами и Брагами и будет вам счастье!
            EAGinLE
            EAGinLE
               119 / 946
            03 ноября в 20:30
            Бубен все знает .....🤩😍😋
            Трезвый повар
            Трезвый повар
               97 / 946
            03 ноября в 20:22
            Бубнов капитан очевидность. Конечно Краснодар посильнее выглядит, потому что у них бюджет намного больше и состав сильнее. У Ростова один Норманн выбыл и уже некого выпускать на замену. Хотя Глебов сегодня достойно заменил Норманна
            Dominators
            Dominators
               110 / 946
            03 ноября в 20:18
            В ЧР . В Европе очередной Ачимпонг .
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