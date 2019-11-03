Камбэк года! У футбольного Юга две столицы

сегодня, 20:23

«Соккер.ру» понимает огорчение «Ростова», но «Краснодар» показал характер в концовке – дожали сложного соперника.

«Краснодар» не использовал еще два отличных шанса – Сулейманов и Игнатьев были хуже в реализации, чем Ионов, но победа 3:2, пожалуй, была бы перебором. А вот ничья после 0:2 стала отражением того, как «Ростов» отыграл после перерыва, и как это сделали «быки».

Увлекательный матч, хотя немного однобокий во втором тайме. Зато было видно, что рубились претенденты на второе место в РПЛ . Оценили сильнейший грамотный первый тайм от «Ростова» и логичную смену направления игры – «Краснодар» перехватил инициативу, но не прижал соперника к воротам Бабурина до самой концовки.

Можно понять агрессию Ионова после финального свистка – Алексей не мог понять, что творили его напарники в самом конце. Нужно еще раз подчеркнуть, насколько «Ростову» не хватает глубины состава – на замену, кроме Сигурдссона, вышли люди, не соответствующие уровню первой тройки, на которую обе южные команды претендуют.

«Ростов» упустил явную победу, но это не позволяет забыть все ошибки «Краснодара». Все-таки нельзя оценивать соседей одинаково – у них разные бюджеты. Карпин смеется, когда спрашивают о чемпионских амбициях, а Мусаев на такие вопросы должен отвечать серьезно. Следовательно, эта ничья скорее служит поводом поговорить о том, что у «Ростова» нет «плана Б» – в Кубке это тоже увидели...

И о том, что «Краснодар» не всегда использует колоссальный потенциал для лидерства. Пока их Ионов дважды не уколол – не двигались правильно, не играли так, как следует. «Краснодар» до перерыва оставлял целые кубанские поля между хавбеками и линией защиты. Поэтому не удивительно, что пропустили – такое ощущение, что с запозданием вошли в игру.

Зато сегодня ни один гол не был лишним. Тот случай, когда если бы можно было отдать по три очка – стоило так поступить. «Ростову» – за первый тайм, «Краснодару» – за второй. Это классическая интересная ничья с довольно большим количеством голов, и пример камбэка, на который его получатель заслужил, а соперник явно подставился. «Ростов» переоценил свой «автобус». Не поняли, что «Краснодар» – не ЦСКА .

Цифровое измерение поединка

21:5 – разница по ударам. Тедеско удивлялся, что «Ростов» так закрылся в Кубке России, но сегодня «желто-синие» снова использовали тактику сбережения энергии. Переоценили свою защиту, ведь даже на 90-й минуте претендовали на победу. А на 92-й и 94-й пропускали!

8:3 – разница по точным выстрелам. Она уже лучше описывает, как часто «Краснодар» мазал, хотя порой позиции были шикарными. С другой стороны, не все шесть сэйвов Бабурина были после невероятных ударов «быков». А вот количество ударов самого «Ростова» четко показывает, как просчитались после перерыва.

64 верховых единоборства на две команды. Вот это показатель! Дзюба обзавидуется. Причем учтите, что 39 раз борьбу выиграли ребята Мусаева, а 25 – футболисты Карпина. Хотя обе команды умеют играть низом, во втором тайме по владению было 72 на 28, поэтому не удивительно, что пришлось играть головой в буквальном смысле.

51% передач «Ростова» после перерыва – неточные. Катастрофический брак, хуже, чем у любительских команд. Карпину стоит поговорить с командой после матча, поскольку нельзя быть такими. То против «Зенита» сдаются и пропускают шесть, то теперь упустили верную победу в сложном, но подъемном матче. Если 49 минут каждый второй твой пас неточный – заставляешь соперника этим пользоваться.

«Краснодар» преодолевает свою проблему?

Понимая, что звучит странно, стоит отметить наблюдение сезона – у «быков» слишком флегматичная, спокойная команда. Гаттузо в гостях «Озверином» не поделился. Даже психуют неумело, наигранно. И удаления у них странные. Олссон, Мартынович, Вильена, Спаич, Петров, Уткин и Берг какие-то замороженные ребята, как и Сафонов. Им явно не хватает дури во многих матчах, Ари, Фернандеша и Шапи мало.

Речь не о безволии – характер есть, камбэки возможны, как и голы на последних минутах – строчка написана задолго до 90-й минуты, то есть и раньше так было. Но атакующая команда не выходит уничтожать всех с первых минут, зверства «быкам» не хватает. «Краснодар» академичный, пока их не заставляют отвечать ударом на удар. С таким отношением чемпионами не становятся, ведь можно все делать в футболе верно, но не побеждать, особенно если соперник тоже грамотный.

Сегодня приятное исключение – «Краснодар» не поплыл, пропустив парочку мячей, как в матчах Лиги Европы. Но кабмэк надо использовать, чтобы команда поняла свою слабость. Если начинать матчи во вторых таймах – часто будешь терять очки.

В атаке с голом Игнатьева был офсайд?

Телевизионщики нарисовали линию, которая якобы показала, что Иван был в офсайде, когда Сулейманов отдавал голевую передачу. Но выбрали странный ракурс. Если пользоваться трансляцией, то сомнений чуть меньше.

Во-первых, у людей в комнате VAR есть система, которая автоматически рисует линии офсайда – рефери сразу видели все лучше, во-вторых, даже на общем плане видно, что Иван не в метровом офсайде. Похоже, вот эту картинку получили арбитры, тут нет офсайда по плечу Игнатьева:

Не стоит сразу бросаться на всех арбитров, иногда они пользуются современными технологиями.

«Ростов» и «Краснодар» – красавцы!

С «быками» все понятно. Им нужна прямая путевка в Лигу чемпионов. Выполнят задачу – молодцы, нет – сами виноваты, ведь все для того, чтобы занять как минимум второе место, имеется. Но и «Ростов» не спешите линчевать после упущенной победы – посмотрите в таблицу.

Они на втором месте после первого круга! Если Карпин выйдет в ЛЧ с «Ростовом», играя даже веселее, чем «Ростов» Бердыева – а та команда не была вторым «Рубином», работали иначе, то Валерий Георгиевич станет одним из героев сезона, подарив верным ростовским болельщикам шанс снова услышать гимн Лиги чемпионов.

Если ростовчане зайдут в группу Лиги Европы – тоже замечательно, ведь это снова дополнительные игры, интерес для фанатов. У «Ростова», хотя не стоит списывать Тедеско со счетов, в середине сезона неплохие позиции. Имеют зуб на «Зенит», с которым дома попробуют поговорить не так, как в гостях, обыграли «Локомотив» и ЦСКА , расписали ничьи 2:2 со «Спартаком» и «Краснодаром» в РПЛ .

Причем «Ростов» – не просто гроза фаворитов. Карпина должно пугать, что некем реально усиливать игру, но в целом по сумме всех пятнадцати матчей южный коллектив нужно хвалить. Причем и команды новой у «Ростова» пока нет. Мусаев летом получил Кабелью, Вильену, Кайо, Намли, Камболова, Берга и Фернандеша. Первого потеряли из-за травмы, но шесть других футболистов могут играть.

И пока не от них основная угроза – спасли Игнатьев и Спайич, а одну из голевых передач отдал Сулейманов. Так что «Краснодар» в оптимальном состоянии пока не видим, но можем оценить позже. Если Мусаеву можно пожелать использовать подобные эмоциональные матчи лучше, чем он использовал победу над «Порту», то Карпину стоит пожелать парочку сильных резервистов зимой. Есть опасность, что «Ростов» станет героем одного круга.

Но здесь и сейчас они именно герои, как и «Краснодар». Вторая и четвертая команды первого круга – завтрашние матчи расклад не изменят, выдали напряженный поединок с драматичной, словно из фильма о спорте, развязкой. «Быки» не сдались даже после 0:2, в дополнительное время отыгрались. Это было круто, хотя наравне с восхищением в адрес «Краснодара» есть недоумение от их первого тайма и сострадание к «Ростову». Это сильный удар по психологии, но Карпину важно подчеркнуть своей команде характер сезона.