Ионов раскритиковал игру «Ростова» во втором тайме матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Что в конце случилось с «Ростовом»? Не знаю, что сказать. Потеряли три очка, безобразно сыграли в последние минуты. Просто отдали игру. Мои голы? Первый гол получился хорошим. Если бы вышли на второй тайм в таком состоянии, то было бы другое дело. Часто выходим не в том состоянии на вторую половину игры. В первом тайме ничего не дали сделать сопернику. Все складывалось по нашему сценарию. Все расстроены, в раздевалке еще не был. Вышли на второй тайм так, как не надо выходить.