ГлавнаяНовости

Ионов раскритиковал игру «Ростова» во втором тайме матча с «Краснодаром»

03 ноября 2019, 19:35
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Что в конце случилось с «Ростовом»? Не знаю, что сказать. Потеряли три очка, безобразно сыграли в последние минуты. Просто отдали игру. Мои голы? Первый гол получился хорошим. Если бы вышли на второй тайм в таком состоянии, то было бы другое дело. Часто выходим не в том состоянии на вторую половину игры. В первом тайме ничего не дали сделать сопернику. Все складывалось по нашему сценарию. Все расстроены, в раздевалке еще не был. Вышли на второй тайм так, как не надо выходить.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
03 ноября в 21:02
Скажу ионнову - залей душу!

Жаль его, хоть какой, но наш воспитанник, забил два гола, а бездарные свиньи все упустили. Позор свиньям!
tuman960
tuman960 ответил mihaluch
   164 / 946
03 ноября в 20:37
Результат не ожидали даже модераторы, мне за ничью очки не начислили.
какое горе))))))))
-Хостинский-
-Хостинский-
   131 / 946
03 ноября в 20:35
Конечно обидно после дубля не праздновать победу, вспомни Аршавина покер в Англии и тоже ничья, станет тебе полегче
Трезвый повар
Трезвый повар
   97 / 946
03 ноября в 20:26
Ионов прав. Второй тайм Ростов полностью проиграл. И в концовке нас дожали
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
03 ноября в 20:07
Результат не ожидали даже модераторы, мне за ничью очки не начислили.
drive45
drive45
   400 / 946
03 ноября в 19:49
Непонятно почему когда меняют капитана , футболист который выходит на поле не знает кому передать капитанскую повязку.Исход игры конечно мог бы быть победным для Ростова только тогда, когда есть лидер который может повести за собой весь коллектив в трудные минуты, но сегодня его не было.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
03 ноября в 19:41
Ну, да, так и было.
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 946
03 ноября в 19:36
согласен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100