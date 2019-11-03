Матвеев: «„Ростов“ играл в оборонительный футбол»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал ничью с «Ростовом».

Сложно было, забили на 93-й и 95-й минутах - это, конечно, для болельщиков была интересная концовка. Большая заслуга наших ребят, они молодцы. Наверное, в первом мяче, который мы пропустили, немного недоработали, когда забили с добивания.

Раскладывать плюсы и минусы тяжело сразу после игры.

В конце «Краснодар» играл не в свой футбол? «Ростов» играл в более оборонительный футбол, конечно, нагнетали в штрафной соперника, использовали это оружие.