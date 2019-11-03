ГлавнаяНовости

Матвеев: «„Ростов“ играл в оборонительный футбол»

03 ноября 2019, 19:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничью с «Ростовом».

Сложно было, забили на 93-й и 95-й минутах - это, конечно, для болельщиков была интересная концовка. Большая заслуга наших ребят, они молодцы. Наверное, в первом мяче, который мы пропустили, немного недоработали, когда забили с добивания. 

Раскладывать плюсы и минусы тяжело сразу после игры. 

В конце «Краснодар» играл не в свой футбол? «Ростов» играл в более оборонительный футбол, конечно, нагнетали в штрафной соперника, использовали это оружие. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor 445
pomor 445
   224 / 946
03 ноября в 19:55
В конце «Краснодар» играл не в свой футбол?
-----------------------------------------------------------------------------
И забили два гола, а когда играли в свой, пропустили два. Может с начала надо было играть не в свой хоккей.
halfbeek
halfbeek
   244 / 946
03 ноября в 19:40
Обычный автобус Карпин дополнил прессингом при начале атак Краснодара, что долго давало результат, но отнимало немало сил.
Трезвый повар
Трезвый повар
   97 / 946
03 ноября в 19:13
Конечно Ростов играл на контратаках на выезде с более сильной командой. Это вполне объяснимо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100