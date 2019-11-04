«Эвертон» рассказал о травме Гомеша

На официальном сайте «Эвертона» появилось заявление о травме португальского полузащитника Андре Гомеша.
Мы подтверждаем, что 4 ноября Андре Гомеш перенесет операцию на травмированной лодыжке.
Осмотр в больнице подтвердил первоначальный диагноз, у Андре - перелом правой лодыжки со смещением.
Напомним, что Гомеш сломал ногу в матче против «Тоттенхэма». Ранее пресс-служба «шпор» поддержала футболиста.
это тоже самое что у кого то будет день рождения и тут будут комменты поздравляю короче одним словом бред
это тоже самое что у кого то будет день рождения и тут будут комменты поздравляю короче одним словом бред
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Правильнее будет: не Гомеш сломал, а Гомешу сломали!
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Правильнее будет: не Гомеш сломал, а Гомешу сломали!
Откровения Иоанна Богослова
Откровения Иоанна Богослова