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«Эвертон» рассказал о травме Гомеша

04 ноября 2019, 09:33
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

На официальном сайте «Эвертона» появилось заявление о травме португальского полузащитника Андре Гомеша.

Мы подтверждаем, что 4 ноября Андре Гомеш перенесет операцию на травмированной лодыжке.

Осмотр в больнице подтвердил первоначальный диагноз, у Андре - перелом правой лодыжки со смещением.

Напомним, что Гомеш сломал ногу в матче против «Тоттенхэма». Ранее пресс-служба «шпор» поддержала футболиста.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
   417 / 946
04 ноября в 18:29
Отсутствие мозгов делает из футболиста костолома. Ни один техничный и умный футболист не пойдёт в такой подкат и не нанесёт чудовищную травму.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   267 / 946
04 ноября в 16:42
Рэмзи и Дэнни Уэлбек после таких травм продолжили играть в футбол так что я думаю что и Гомеш вернеться в футбол когда выздоровеет и восстановится после травмы.
Катерина Грачкина
Катерина Грачкина
   485 / 946
04 ноября в 16:38
Здоровья , удачно операции а потом уж остальное
ошалевший
ошалевший
   154 / 946
04 ноября в 15:31
я понимаю не очень приятно на это смотреть,но особо впечатлительные не надо тут о завершении карьеры,такие переломы каждый год пачками и все играют,сезон новый начнёт как и все
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
04 ноября в 15:27
это конец карьеры
Inside91
Inside91 ответил lobsterdam
   713 / 946
04 ноября в 13:52
Л.Шоу получил примерно аналогичную травму и через 4-5 месяцев начал адаптацию и восстановительные тренировки. Потом играл. Думаю, при том уровне спортивной медицины в Англии, у Гомеша все будет нормально!
Тем более у Шоу был двойной перелом
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил cska plus
   163 / 946
04 ноября в 13:10
Тяжёлая травма, здоровья Андре.
вообще не понимаю смысл таких высказываний пишут новость типо кто то сломался и все сразу начинают писать здоровья здоровья ))) что это за комментарий такой??? по идее надо писать свое мнение по отношение к данной новости а то создается впечатление что заходишь в какою то личную соц сеть футболиста где ему все пишут выздоравливай типо и тд
это тоже самое что у кого то будет день рождения и тут будут комменты поздравляю короче одним словом бред
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил cska plus
   163 / 946
04 ноября в 13:04
Тяжёлая травма, здоровья Андре.
так ты ему напиши чтоб выздоравливал а то от того что ты тут написал что здоровья ему нам не холодно не жарко
Палыч82
Палыч82
   933 / 946
04 ноября в 13:02
Костолом-лига...
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 11:59
Тяжёлая травма, здоровья Андре.
cska1948
cska1948
   22 / 946
04 ноября в 11:56
"...Напомним, что Гомеш сломал ногу в матче против «Тоттенхэма»..."
---------------------------------
Правильнее будет: не Гомеш сломал, а Гомешу сломали!
lobsterdam
lobsterdam
   214 / 946
04 ноября в 11:53
Л.Шоу получил примерно аналогичную травму и через 4-5 месяцев начал адаптацию и восстановительные тренировки. Потом играл. Думаю, при том уровне спортивной медицины в Англии, у Гомеша все будет нормально!
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
04 ноября в 11:02
Здоровья и вернуться в футбол.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Вестник Апокалипсиса
   237 / 946
04 ноября в 11:01
И будет бесчинствовать еврейский клуб и принесёт горе, погрязшим во грехе англичанам. Откровения Иоанна Богослова
Англичане не гтстают от них
Вестник Апокалипсиса
Вестник Апокалипсиса
   747 / 946
04 ноября в 10:19
И будет бесчинствовать еврейский клуб и принесёт горе, погрязшим во грехе англичанам.

Откровения Иоанна Богослова
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