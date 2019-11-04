«Тоттенхэм» обратился со словами поддержки в адрес Андре Гомеша

04 ноября 2019, 08:09

На Twitter-аккаунте «Тоттенхэма» опубликовано сообщение с поддержкой в адрес полузащитника «Эвертона» :

Все в клубе отправляют наилучшие пожелания Андре Гомешу и надеются на его скорейшее выздоровление.

Everyone at the Club sends their best wishes and hopes for a speedy recovery to @aftgomes. pic.twitter.com/ZOYpM3ylDq — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 3 ноября 2019 г.

Напомним, что Гомеш получил перелом ноги в матче со «шпорами».