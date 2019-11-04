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«Тоттенхэм» обратился со словами поддержки в адрес Андре Гомеша

04 ноября 2019, 08:09
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

На Twitter-аккаунте «Тоттенхэма» опубликовано сообщение с поддержкой в адрес полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша:

Все в клубе отправляют наилучшие пожелания Андре Гомешу и надеются на его скорейшее выздоровление.

 Напомним, что Гомеш получил перелом ноги в матче со «шпорами».

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Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Groove000
   5 / 946
04 ноября в 13:57
Хочешь о политике поговорить? Не со мной
Нет, просто показал отношение итальянцев к России и тем, кто с ней связан)
А о политике говорят все, кроме тех, кто в ней разбирается.
Groove000
Groove000 ответил Князь с офтопа меломана
   47 / 946
04 ноября в 11:56
Помнишь матч Рома-Шахтёр?) https://www.youtube.com/watch?v=O_UGqOhTxPk
Хочешь о политике поговорить? Не со мной
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Groove000
   5 / 946
04 ноября в 11:53
Написал к тому, что в Европе везде ситуация примерно одинаковая
Помнишь матч Рома-Шахтёр?)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Groove000
   5 / 946
04 ноября в 11:51
Написал к тому, что в Европе везде ситуация примерно одинаковая
Европа уже давно синоним содома)
Не зря сейчас немцы и итальянцы стремятся к сотрудничеству с Россией. Только мы можем их вырвать из лап позора. А вот англичане/пиндосы так и вымрут во грехе)
Groove000
Groove000 ответил Князь с офтопа меломана
   47 / 946
04 ноября в 11:43
Аха-ха), зачем ты копаешься в гамосятине? Я же не адвокат итальянских радужных), ну есть они и фиг с ними. В Италии был трижды, гомиков и правда не видел. В Англии ни разу не был и не тянет. Но про Элтона Джона знает весь мир. Аха-ха). К тому же он и в футбольной среде вращается, что ещё больше подрывает репутацию "мужественной" ОПЛ. Аха-ха) Ну и то что Ливерпуль самый толерантный клуб АПЛ тоже все в курсе дела.)))
Написал к тому, что в Европе везде ситуация примерно одинаковая
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Groove000
   5 / 946
04 ноября в 11:27
Ну вот реально "Аха-ха", когда ты говоришь, что не знаешь, как там в Италии, но вот в Англии 100% это есть) Был в Италии и в Англии? Или, может быть, ты был в Англии, но не был в Италии? Или ни там, ни там не был?) Вот тебе выдержка из "Интернетов": "8506 однополых гражданских союзов было зарегистрировано к концу декабря 2017 года. Мужские пары составляли три четверти от общего числа пар, вступивших в гражданский союз.[9] По данным Министерства внутренних дел, в 2016 году в Италии было заключено 2433 гражданских союза между лицами одного пола, в 2017 году — 6073, в 2018 году — 2371"
Аха-ха), зачем ты копаешься в гамосятине? Я же не адвокат итальянских радужных), ну есть они и фиг с ними. В Италии был трижды, гомиков и правда не видел. В Англии ни разу не был и не тянет. Но про Элтона Джона знает весь мир. Аха-ха). К тому же он и в футбольной среде вращается, что ещё больше подрывает репутацию "мужественной" ОПЛ. Аха-ха)
Ну и то что Ливерпуль самый толерантный клуб АПЛ тоже все в курсе дела.)))
Groove000
Groove000 ответил Князь с офтопа меломана
   47 / 946
04 ноября в 11:20
Ты зачем мне это написал? Аха-ха) Я не персофан Роналду. У меня простая позиция - кто не с нами, тот против нас. Честно говоря даже не знаю, как с однополыми браками обстоят дела в Италии, но в Англии сплошь и рядом, аха-ха), ну а про клуб, эмблему которого ты на аву поставил и говорить не приходиться. Он, мягко выражаясь, самый толерантный. А по сему не понятна мне твоя ненависть к Роналду. Аха-ха)
Ну вот реально "Аха-ха", когда ты говоришь, что не знаешь, как там в Италии, но вот в Англии 100% это есть) Был в Италии и в Англии? Или, может быть, ты был в Англии, но не был в Италии? Или ни там, ни там не был?) Вот тебе выдержка из "Интернетов":

"8506 однополых гражданских союзов было зарегистрировано к концу декабря 2017 года. Мужские пары составляли три четверти от общего числа пар, вступивших в гражданский союз.[9] По данным Министерства внутренних дел, в 2016 году в Италии было заключено 2433 гражданских союза между лицами одного пола, в 2017 году — 6073, в 2018 году — 2371"
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил заDOOMчивый
   5 / 946
04 ноября в 10:37
лишь бы не до свадьбы Роналду, хотя вроде бы в Италии разрешены однополые браки,а если ещё нет,то Кришти обещал исправить ситуацию в корне.
Ты зачем мне это написал? Аха-ха)
Я не персофан Роналду. У меня простая позиция - кто не с нами, тот против нас.
Честно говоря даже не знаю, как с однополыми браками обстоят дела в Италии, но в Англии сплошь и рядом, аха-ха), ну а про клуб, эмблему которого ты на аву поставил и говорить не приходиться. Он, мягко выражаясь, самый толерантный. А по сему не понятна мне твоя ненависть к Роналду.

Аха-ха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Князь с офтопа меломана
   175 / 946
04 ноября в 09:49
До свадьбы заживет.
лишь бы не до свадьбы Роналду, хотя вроде бы в Италии разрешены однополые браки,а если ещё нет,то Кришти обещал исправить ситуацию в корне.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
04 ноября в 08:30
Больше ничем и не помочь.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
04 ноября в 08:20
До свадьбы заживет.
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