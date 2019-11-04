«Тоттенхэм» обратился со словами поддержки в адрес Андре Гомеша

На Twitter-аккаунте «Тоттенхэма» опубликовано сообщение с поддержкой в адрес полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша:
Все в клубе отправляют наилучшие пожелания Андре Гомешу и надеются на его скорейшее выздоровление.
Напомним, что Гомеш получил перелом ноги в матче со «шпорами».
А о политике говорят все, кроме тех, кто в ней разбирается.
А о политике говорят все, кроме тех, кто в ней разбирается.
https://www.youtube.com/watch?v=O_UGqOhTxPk
Не зря сейчас немцы и итальянцы стремятся к сотрудничеству с Россией. Только мы можем их вырвать из лап позора. А вот англичане/пиндосы так и вымрут во грехе)
Не зря сейчас немцы и итальянцы стремятся к сотрудничеству с Россией. Только мы можем их вырвать из лап позора. А вот англичане/пиндосы так и вымрут во грехе)
Ну и то что Ливерпуль самый толерантный клуб АПЛ тоже все в курсе дела.)))
Ну и то что Ливерпуль самый толерантный клуб АПЛ тоже все в курсе дела.)))
"8506 однополых гражданских союзов было зарегистрировано к концу декабря 2017 года. Мужские пары составляли три четверти от общего числа пар, вступивших в гражданский союз.[9] По данным Министерства внутренних дел, в 2016 году в Италии было заключено 2433 гражданских союза между лицами одного пола, в 2017 году — 6073, в 2018 году — 2371"
"8506 однополых гражданских союзов было зарегистрировано к концу декабря 2017 года. Мужские пары составляли три четверти от общего числа пар, вступивших в гражданский союз.[9] По данным Министерства внутренних дел, в 2016 году в Италии было заключено 2433 гражданских союза между лицами одного пола, в 2017 году — 6073, в 2018 году — 2371"
Я не персофан Роналду. У меня простая позиция - кто не с нами, тот против нас.
Честно говоря даже не знаю, как с однополыми браками обстоят дела в Италии, но в Англии сплошь и рядом, аха-ха), ну а про клуб, эмблему которого ты на аву поставил и говорить не приходиться. Он, мягко выражаясь, самый толерантный. А по сему не понятна мне твоя ненависть к Роналду.
Аха-ха)
Я не персофан Роналду. У меня простая позиция - кто не с нами, тот против нас.
Честно говоря даже не знаю, как с однополыми браками обстоят дела в Италии, но в Англии сплошь и рядом, аха-ха), ну а про клуб, эмблему которого ты на аву поставил и говорить не приходиться. Он, мягко выражаясь, самый толерантный. А по сему не понятна мне твоя ненависть к Роналду.
Аха-ха)