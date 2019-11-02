Лэмпард рассказал о состоянии травмированных игроков

Главный тренер «Челси» в преддверии матча с «Уотфордом» в 11-м туре АПЛ поделился новостями о состоянии травмированных игроков своей команды.

Рюдигер не восстановился. Он собирается встретиться с консультантом в понедельник, поскольку его беспокоит проблема в области паха. Придётся подождать следующих новостей.

Нголо [Канте] близок к возвращению в строй. Теперь он работает с командой и, вероятно, будет готов к матчу с «Аяксом» на следующей неделе.

Росс [Баркли] по-прежнему не совсем восстановился, но он на верном пути. Андреас [Кристенсен] достаточно близок к возвращению, но обоим игрокам осталось сделать последний шаг до готовности к матчу.