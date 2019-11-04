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«Ювентус» всё ещё заинтересован в Иско

04 ноября 2019, 11:57

Полузащитник «Реала» Иско по-прежнему интересен «Ювентусу».

«Королевский клуб» намерен отпустить 27-летнего хавбека за сумму не менее 70 млн евро. Испанец перешёл в «Реал» в 2013 году, с тех пор провёл за «сливочных» 189 матчей, в которых забил 35 мячей.

Ранее сообщалось, что Иско намерен покинуть «Реал» в зимнее трансферное окно.

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Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил h8you
   5 / 946
05 ноября в 08:08
С ним все ясно. Аргументов у него нет. А факты в нашу пользу, ахаха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Ruslan3132
   5 / 946
05 ноября в 08:07
    h8you
    h8you ответил Ruslan3132
       39 / 946
    05 ноября в 01:24
    вам вообще платить не нужно, ваш уровень Ремзи, Рабьо и Джан. Дешево и сердито, для убогого сериала пойдет, а в Европе итак ниче не светит )
    ну вас регулярно выбиваем
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Князь с офтопа меломана
       350 / 946
    04 ноября в 23:13
    Можно пару лет подождать и из бестрофейной, сливочной помойки все и так на лыжи встанут. Аха-ха) Не вижу смысла платить за игроков, которым последние чашки приносили исключительно судьи)
    вам вообще платить не нужно, ваш уровень Ремзи, Рабьо и Джан. Дешево и сердито, для убогого сериала пойдет, а в Европе итак ниче не светит )
    h8you
    h8you ответил Don trambon
       39 / 946
    04 ноября в 22:47
    В общем. Избавь меня от своей заезженной пластинки и иди к своему другу-товарищу h8you и рассказывай ему там про чакиров, кашшаев про своё какое-то "шоколадное масло", себе на радость, учитывая что у него проблемы с тем что бы с первой попытки что-то уловить, будет у тебя из раза в раз переспрашивать и ты получишь удовольствие от того что твой бред кто то слушает 24 на 7) _________________________ так что по фактам так и остаётся: 1) ювентус вышвыривали из серии А за махинации 2) у ювентуса 2(!) лч при сумасшедших затратах 3) не пойман не вор как говорится) так что свои домыслы оставь при себе)
    Ты написал за подкуп судей к...
    и про сумасшедшие траты улыбнуло)) на фоне кого интересно))давай сравним с тратами Реала)и да у Ювентуса даже состав не в 5ке по стоимости)))Сумасшедшие траты это наверное игроки за 0 )))
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Князь с офтопа меломана
       81 / 946
    04 ноября в 21:12
    Бомби Бомби
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Don trambon
       16 / 946
    04 ноября в 20:52
    Ну а ты научись не использовать гомо-выходки. И тогда ок.
    Don trambon
    Don trambon ответил Князь сажал врагов на посох
       64 / 946
    04 ноября в 20:47
    По фактам остаётся: 1) реал самый корумпированный клуб и обладатель как минимум 4 липовых ЛЧ 2) 2 ЛЧ Ювентуса были выиграны честно и без особых затрат. В то время все стремились играть в Италии и игроков было легче подписывать. 3) Домыслы не только мои, этот произвол видел весь мир, просто коррупционеров не наказывают, их крышует власть. А ты научись спокойно воспринимать информацию и умей грамотно и аргументировано излагать свою позицию.)
    Ну а ты научись не использовать гомо-выходки. И тогда ок.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Don trambon
       16 / 946
    04 ноября в 20:46
    В общем. Избавь меня от своей заезженной пластинки и иди к своему другу-товарищу h8you и рассказывай ему там про чакиров, кашшаев про своё какое-то "шоколадное масло", себе на радость, учитывая что у него проблемы с тем что бы с первой попытки что-то уловить, будет у тебя из раза в раз переспрашивать и ты получишь удовольствие от того что твой бред кто то слушает 24 на 7) _________________________ так что по фактам так и остаётся: 1) ювентус вышвыривали из серии А за махинации 2) у ювентуса 2(!) лч при сумасшедших затратах 3) не пойман не вор как говорится) так что свои домыслы оставь при себе)
    По фактам остаётся:
    1) реал самый корумпированный клуб и обладатель как минимум 4 липовых ЛЧ
    2) 2 ЛЧ Ювентуса были выиграны честно и без особых затрат. В то время все стремились играть в Италии и игроков было легче подписывать.
    3) Домыслы не только мои, этот произвол видел весь мир, просто коррупционеров не наказывают, их крышует власть.

    А ты научись спокойно воспринимать информацию и умей грамотно и аргументировано излагать свою позицию.)
    Don trambon
    Don trambon ответил Князь сажал врагов на посох
       64 / 946
    04 ноября в 20:38
    При чём тут гомосексуальные наклонности, когда речь о судьях-покровителях реала? Я понимаю, конечно, что они скорее всего из этих, но не об этом речь. Ты не смог назвать ни одного арбитра, помогавшего Ювентусу в ЛЧ и уходишь от темы, вместо того, что бы по-мужски признать свою неправоту.
    В общем. Избавь меня от своей заезженной пластинки и иди к своему другу-товарищу h8you и рассказывай ему там про чакиров, кашшаев про своё какое-то "шоколадное масло", себе на радость, учитывая что у него проблемы с тем что бы с первой попытки что-то уловить, будет у тебя из раза в раз переспрашивать и ты получишь удовольствие от того что твой бред кто то слушает 24 на 7)

    _________________________
    так что по фактам так и остаётся:
    1) ювентус вышвыривали из серии А за махинации
    2) у ювентуса 2(!) лч при сумасшедших затратах
    3) не пойман не вор как говорится) так что свои домыслы оставь при себе)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил h8you
       16 / 946
    04 ноября в 20:28
    чувак болеющий за испанский и российский кабинет что-то пишет про судей)))сидел бы и молчал уже,особенно после матчей с Баварией и Ювентусом
    Странно другое. Пользователь вроде бы за коней болеет, а гонит на зебр, так сказать идёт против своего же естества.) Он никого тебе не напоминает?)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Don trambon
       16 / 946
    04 ноября в 20:27
    и опять же желаемое за действительное выдаёшь. о какой истерике может идти речь?) человек который пишет либо свой бред про тех судей либо про гомосексуальные наклонности кроме отвращения ничего у меня не вызывает)
    При чём тут гомосексуальные наклонности, когда речь о судьях-покровителях реала? Я понимаю, конечно, что они скорее всего из этих, но не об этом речь. Ты не смог назвать ни одного арбитра, помогавшего Ювентусу в ЛЧ и уходишь от темы, вместо того, что бы по-мужски признать свою неправоту.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил h8you
       16 / 946
    04 ноября в 20:25
    чувак болеющий за испанский и российский кабинет что-то пишет про судей)))сидел бы и молчал уже,особенно после матчей с Баварией и Ювентусом
    Не забывай гол с офсайда Рамоса в финале с атлетами и беспередел Чакира в Турине, когда турок не поставил 2 стопудовых пеналя в ворота реала. Зато подлец Оливер в мадриде левую пенку не постеснялся поставить.
    А про финал 1998 и гол с метрового офсайда Миятовича и вспоминать противно
    h8you
    h8you ответил Don trambon
       39 / 946
    04 ноября в 20:15
    а для чего мне писать одно и то же 3-4-5 и более раз? если человеку не дошло с первых 2х раз и он опустил тот факт, то зачем продолжать я же не ты что бы тут изо дня в день одно и то же как попугай повторять?
    чувак болеющий за испанский и российский кабинет что-то пишет про судей)))сидел бы и молчал уже,особенно после матчей с Баварией и Ювентусом
    h8you
    h8you ответил Don trambon
       39 / 946
    04 ноября в 20:14
    Какая может быть зависть к человеку который сидит тут 24 на 7 и в каждой теме пихает свою святую 4ку? Опять ты желаемое за действительное выдаёшь(
    к где факты?или у тебя все так в жизни...сказал,а ответить не можешь
    Don trambon
    Don trambon ответил Князь сажал врагов на посох
       64 / 946
    04 ноября в 19:50
    А почему не повторяешь? Забываешь? Это заметно), заливаешь тут и сам уже не помнишь что. Аха-ха)
    а для чего мне писать одно и то же 3-4-5 и более раз? если человеку не дошло с первых 2х раз и он опустил тот факт, то зачем продолжать я же не ты что бы тут изо дня в день одно и то же как попугай повторять?
    Don trambon
    Don trambon ответил Князь сажал врагов на посох
       64 / 946
    04 ноября в 19:48
    Конечно ты в шоке, я заметил. Ни одного ответа на элементарные вопросы, только истерика. Аха-ха)
    и опять же желаемое за действительное выдаёшь.

    о какой истерике может идти речь?)

    человек который пишет либо свой бред про тех судей либо про гомосексуальные наклонности кроме отвращения ничего у меня не вызывает)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Don trambon
       16 / 946
    04 ноября в 19:43
    я не повторяю несколько раз. если с 2х раз не понял, то 3й и более раз бесполезно.
    А почему не повторяешь? Забываешь?
    Это заметно), заливаешь тут и сам уже не помнишь что. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Don trambon
       16 / 946
    04 ноября в 19:41
    какие фейки, какие я тебе ещё фамилии должен писать если на той же Википедии это написано, какое *шоколадное масло* что ты вообще несёшь? я просто в шоке с тебя и твоего дружка.
    Конечно ты в шоке, я заметил. Ни одного ответа на элементарные вопросы, только истерика. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       16 / 946
    04 ноября в 19:40
    Вроде бы ходишь по новостям спокойно, а хейтеры на посох сами так и лезут. Аха-ха)
    Don trambon
    Don trambon ответил Князь с офтопа меломана
       64 / 946
    04 ноября в 19:36
    Аха-ха), так и знал. Слив засчитан. Не даром барсики разбивали твои фейки в пух и прах.)) Шах и мат тебе и кабинетному реалу, ты не смог написать ни одной фамилии. А в чемпе испании там вся федерация во главе с её президентом за реалку, а барса всё равно ездит ему по "шоколадному маслу". Аха-ха)
    какие фейки, какие я тебе ещё фамилии должен писать если на той же Википедии это написано, какое *шоколадное масло* что ты вообще несёшь?


    я просто в шоке с тебя и твоего дружка.
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Don trambon
       5 / 946
    04 ноября в 19:36
    Какая может быть зависть к человеку который сидит тут 24 на 7 и в каждой теме пихает свою святую 4ку? Опять ты желаемое за действительное выдаёшь(
    Шах и мат тебе уже за более простой ход поставлен. Ну а это видимо уже очень сложно для тебя. Отдыхай и не нервничай, аха-ха)
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Don trambon
       5 / 946
    04 ноября в 19:33
    Клатенбург-? 2006 год Кашшаи-? 2006 год Чакир-? 2006 год Оливер-? 2006 год. Каких там судьишек ювентус напокупал ищи сам) Факт остаётся фактом. Пинком под зад из серии А, а сейчас видимо прикормили других))0
    Аха-ха), так и знал. Слив засчитан. Не даром барсики разбивали твои фейки в пух и прах.))
    Шах и мат тебе и кабинетному реалу, ты не смог написать ни одной фамилии. А в чемпе испании там вся федерация во главе с её президентом за реалку, а барса всё равно ездит ему по "шоколадному маслу". Аха-ха)
    Don trambon
    Don trambon ответил Князь с офтопа меломана
       64 / 946
    04 ноября в 19:32
    Вот видишь сколько в тебе зависти? Аха-ха) А ещё пишешь, что я реалу завидую.) Во-первых: 1) Чем плохо быть пенсионером, если человек трудом заработал себе пенсию? 2) Чем плохо быть на обеспечении родителей, если семья может это позволить? 3) Что плохого в пособиях? И чем плох человек, которому не надо в жизни излишеств и он довольствуется малым и при этом счастлив? Во-вторых: 1) Может это говорит о том, что я работаю дистанционно? 2) Может я имею солидные счета и живу на проценты? 3) Может я на сайте работаю? Аха-ха)
    Какая может быть зависть к человеку который сидит тут 24 на 7 и в каждой теме пихает свою святую 4ку? Опять ты желаемое за действительное выдаёшь(
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Don trambon
       5 / 946
    04 ноября в 19:30
    И о чем же это говорит? 1) Пенсионер. 2) На мамкиной шее сидишь. 3) На пособиях перебиваешься)
    Вот видишь сколько в тебе зависти? Аха-ха)
    А ещё пишешь, что я реалу завидую.)
    Во-первых:
    1) Чем плохо быть пенсионером, если человек трудом заработал себе пенсию?
    2) Чем плохо быть на обеспечении родителей, если семья может это позволить?
    3) Что плохого в пособиях? И чем плох человек, которому не надо в жизни излишеств и он довольствуется малым и при этом счастлив?

    Во-вторых:
    1) Может это говорит о том, что я работаю дистанционно?
    2) Может я имею солидные счета и живу на проценты?
    3) Может я на сайте работаю?

    Аха-ха)
    Don trambon
    Don trambon ответил h8you
       64 / 946
    04 ноября в 19:30
    потому что ты к не отвечающий за свои слова..не позорься
      h8you
      h8you ответил Don trambon
         39 / 946
      04 ноября в 19:28
      я не повторяю несколько раз. если с 2х раз не понял, то 3й и более раз бесполезно.
        h8you
        h8you ответил Don trambon
           39 / 946
        04 ноября в 19:28
        Клатенбург-? 2006 год Кашшаи-? 2006 год Чакир-? 2006 год Оливер-? 2006 год. Каких там судьишек ювентус напокупал ищи сам) Факт остаётся фактом. Пинком под зад из серии А, а сейчас видимо прикормили других))0
        давай напиши каких судей Ювентус покупал или бал-л..... как раз ювентус выгнали в 2006 году не за подкуп матчей,какой же ты к
        Don trambon
        Don trambon ответил h8you
           64 / 946
        04 ноября в 19:27
        про какие факты ты говоришь к....ну давай напиши и я тебя в очередной раз макну
        я не повторяю несколько раз. если с 2х раз не понял, то 3й и более раз бесполезно.
        h8you
        h8you ответил Don trambon
           39 / 946
        04 ноября в 19:27
        Клатенбург-? 2006 год Кашшаи-? 2006 год Чакир-? 2006 год Оливер-? 2006 год. Каких там судьишек ювентус напокупал ищи сам) Факт остаётся фактом. Пинком под зад из серии А, а сейчас видимо прикормили других))0
        где факты *** не сливайся
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