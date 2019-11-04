«Ювентус» всё ещё заинтересован в Иско

04 ноября 2019, 11:57

Полузащитник «Реала» Иско по-прежнему интересен «Ювентусу».

«Королевский клуб» намерен отпустить 27-летнего хавбека за сумму не менее 70 млн евро. Испанец перешёл в «Реал» в 2013 году, с тех пор провёл за «сливочных» 189 матчей, в которых забил 35 мячей.

Ранее сообщалось, что Иско намерен покинуть «Реал» в зимнее трансферное окно.