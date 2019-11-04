«Ювентус» всё ещё заинтересован в Иско

Полузащитник «Реала» Иско по-прежнему интересен «Ювентусу».
«Королевский клуб» намерен отпустить 27-летнего хавбека за сумму не менее 70 млн евро. Испанец перешёл в «Реал» в 2013 году, с тех пор провёл за «сливочных» 189 матчей, в которых забил 35 мячей.
Ранее сообщалось, что Иско намерен покинуть «Реал» в зимнее трансферное окно.
Хотя цыганские кабинеты и этим не остановишь)
Хотя цыганские кабинеты и этим не остановишь)
и про сумасшедшие траты улыбнуло)) на фоне кого интересно))давай сравним с тратами Реала)и да у Ювентуса даже состав не в 5ке по стоимости)))Сумасшедшие траты это наверное игроки за 0 )))
и про сумасшедшие траты улыбнуло)) на фоне кого интересно))давай сравним с тратами Реала)и да у Ювентуса даже состав не в 5ке по стоимости)))Сумасшедшие траты это наверное игроки за 0 )))
1) реал самый корумпированный клуб и обладатель как минимум 4 липовых ЛЧ
2) 2 ЛЧ Ювентуса были выиграны честно и без особых затрат. В то время все стремились играть в Италии и игроков было легче подписывать.
3) Домыслы не только мои, этот произвол видел весь мир, просто коррупционеров не наказывают, их крышует власть.
А ты научись спокойно воспринимать информацию и умей грамотно и аргументировано излагать свою позицию.)
1) реал самый корумпированный клуб и обладатель как минимум 4 липовых ЛЧ
2) 2 ЛЧ Ювентуса были выиграны честно и без особых затрат. В то время все стремились играть в Италии и игроков было легче подписывать.
3) Домыслы не только мои, этот произвол видел весь мир, просто коррупционеров не наказывают, их крышует власть.
А ты научись спокойно воспринимать информацию и умей грамотно и аргументировано излагать свою позицию.)
_________________________
так что по фактам так и остаётся:
1) ювентус вышвыривали из серии А за махинации
2) у ювентуса 2(!) лч при сумасшедших затратах
3) не пойман не вор как говорится) так что свои домыслы оставь при себе)
_________________________
так что по фактам так и остаётся:
1) ювентус вышвыривали из серии А за махинации
2) у ювентуса 2(!) лч при сумасшедших затратах
3) не пойман не вор как говорится) так что свои домыслы оставь при себе)
А про финал 1998 и гол с метрового офсайда Миятовича и вспоминать противно
А про финал 1998 и гол с метрового офсайда Миятовича и вспоминать противно
о какой истерике может идти речь?)
человек который пишет либо свой бред про тех судей либо про гомосексуальные наклонности кроме отвращения ничего у меня не вызывает)
о какой истерике может идти речь?)
человек который пишет либо свой бред про тех судей либо про гомосексуальные наклонности кроме отвращения ничего у меня не вызывает)
Это заметно), заливаешь тут и сам уже не помнишь что. Аха-ха)
Это заметно), заливаешь тут и сам уже не помнишь что. Аха-ха)
я просто в шоке с тебя и твоего дружка.
я просто в шоке с тебя и твоего дружка.
https://www.youtube.com/watch?v=Ikit3VEsc-g
Шах и мат тебе и кабинетному реалу, ты не смог написать ни одной фамилии. А в чемпе испании там вся федерация во главе с её президентом за реалку, а барса всё равно ездит ему по "шоколадному маслу". Аха-ха)
Шах и мат тебе и кабинетному реалу, ты не смог написать ни одной фамилии. А в чемпе испании там вся федерация во главе с её президентом за реалку, а барса всё равно ездит ему по "шоколадному маслу". Аха-ха)
А ещё пишешь, что я реалу завидую.)
Во-первых:
1) Чем плохо быть пенсионером, если человек трудом заработал себе пенсию?
2) Чем плохо быть на обеспечении родителей, если семья может это позволить?
3) Что плохого в пособиях? И чем плох человек, которому не надо в жизни излишеств и он довольствуется малым и при этом счастлив?
Во-вторых:
1) Может это говорит о том, что я работаю дистанционно?
2) Может я имею солидные счета и живу на проценты?
3) Может я на сайте работаю?
Аха-ха)
А ещё пишешь, что я реалу завидую.)
Во-первых:
1) Чем плохо быть пенсионером, если человек трудом заработал себе пенсию?
2) Чем плохо быть на обеспечении родителей, если семья может это позволить?
3) Что плохого в пособиях? И чем плох человек, которому не надо в жизни излишеств и он довольствуется малым и при этом счастлив?
Во-вторых:
1) Может это говорит о том, что я работаю дистанционно?
2) Может я имею солидные счета и живу на проценты?
3) Может я на сайте работаю?
Аха-ха)