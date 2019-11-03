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«Милан» продвинулся в переговорах с Ибрагимовичем

03 ноября 2019, 19:29

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович хочет вернуться в «Милан».

Шведский нападающий заинтересован продолжить карьеру в чемпионате, в котором он сыграл наибольшее количество игр (итальянская Серия А). Руководство «россонери» надеется, что Златан до сих пор конкурентоспособен в условиях чемпионата Италии.

Ранее стало известно, что контракт Ибрагимовичу готов предложить президент «Болоньи» Джоуи Сапуто.

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Все комментарии
neomessi
neomessi
   233 / 946
04 ноября в 12:50
С его возрастом, надо в Юве а не в Милан.
Пусть милан строит себе новую команду из молодых игроков .
В Италии только юве, любитель коллекционеривать старых игроков в надежде выиграть ЛЧ.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
03 ноября в 20:32
У Милана денег не хватит.
VIPded
VIPded
   137 / 946
03 ноября в 20:30
Было бы здорово.
Демитрий
Демитрий
   873 / 946
03 ноября в 19:50
Ну, хоть один футболист в составе появится
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