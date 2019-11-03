«Милан» продвинулся в переговорах с Ибрагимовичем

03 ноября 2019, 19:29

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» хочет вернуться в «Милан».

Шведский нападающий заинтересован продолжить карьеру в чемпионате, в котором он сыграл наибольшее количество игр (итальянская Серия А). Руководство «россонери» надеется, что Златан до сих пор конкурентоспособен в условиях чемпионата Италии.

Ранее стало известно, что контракт Ибрагимовичу готов предложить президент «Болоньи» Джоуи Сапуто.