«Милан» продвинулся в переговорах с Ибрагимовичем

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович хочет вернуться в «Милан».
Шведский нападающий заинтересован продолжить карьеру в чемпионате, в котором он сыграл наибольшее количество игр (итальянская Серия А). Руководство «россонери» надеется, что Златан до сих пор конкурентоспособен в условиях чемпионата Италии.
Ранее стало известно, что контракт Ибрагимовичу готов предложить президент «Болоньи» Джоуи Сапуто.
Пусть милан строит себе новую команду из молодых игроков .
В Италии только юве, любитель коллекционеривать старых игроков в надежде выиграть ЛЧ.
Пусть милан строит себе новую команду из молодых игроков .
В Италии только юве, любитель коллекционеривать старых игроков в надежде выиграть ЛЧ.