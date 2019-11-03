Миланские гранды интересуются защитником «Ромы»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг привлек внимание других топ-клубов итальянской Серии А. Футболистом интересуются «Интер» и «Милан».
Смоллинг перешел в «Рому» из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом на правах аренды. Руководство римской команды довольно выступлениями защитника. Смоллинга тоже всё устраивает в «Роме». По данным итальянских СМИ, несмотря на интерес других клубов, футболист хочет продолжить выступления в составе «волков».
Отметим, что «Рома» стремится оформить переход Смоллинга на постоянной основе. Недавно римляне повысили предложение по трансферу игрока.
Одни выезжали на кабинетах Берлускони, о других картонниках и говорить нечего. Аха-ха)
Одни выезжали на кабинетах Берлускони, о других картонниках и говорить нечего. Аха-ха)