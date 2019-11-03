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Миланские гранды интересуются защитником «Ромы»

03 ноября 2019, 18:21

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг привлек внимание других топ-клубов итальянской Серии А. Футболистом интересуются «Интер» и «Милан».

Смоллинг перешел в «Рому» из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом на правах аренды. Руководство римской команды довольно выступлениями защитника. Смоллинга тоже всё устраивает в «Роме». По данным итальянских СМИ, несмотря на интерес других клубов, футболист хочет продолжить выступления в составе «волков».

Отметим, что «Рома» стремится оформить переход Смоллинга на постоянной основе. Недавно римляне повысили предложение по трансферу игрока.

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Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил h8you
   5 / 946
03 ноября в 19:16
миланские кабинеты, а не гранды
Я тоже с названия посмеялся. Аха-ха)
Одни выезжали на кабинетах Берлускони, о других картонниках и говорить нечего. Аха-ха)
h8you
h8you
   39 / 946
03 ноября в 18:39
миланские кабинеты, а не гранды
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