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«Краснодар-2» обыграл «Авангард»

04 ноября 2019, 16:11
Краснодар-2Логотип футбольный клуб Краснодар-21 : 0Логотип футбольный клуб Авангард (Курск)АвангардМатч завершен

«Краснодар-2» оказался сильнее «Авангарда» в рамках 21-го тура ФНЛ.

«Краснодар-2» занимает 13 место (23 очка), а «Авангард» расположился на 14 позиции (21 пункт).

Краснодар, стадион Стадион Академии ФК Краснодар

«Краснодар-2» - «Авангард» 1:0 (1:0)
Гол: Сергеев 26

«Краснодар-2»: Адамов, Бочко, Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян (Игнатьев 59), Жигулев, Якимов, Мацукатов (Сперцян 55 (Таранов 86) ), Кутовой (Халназаров 70), Сергеев (Марков 66).

«Авангард»: Чагров, Лелюкаев, Войнов, Никитин, Тимошин, Земсков, Батютин (Машуков 52), Бреев, Коробов, Григорьев, Минаев (Кубышкин, 69).

Предупреждения: Мартынов 29, Земсков 54, Коробов 57, Сперцян 67, Бородин 80

В прошлом туре «Краснодар-2» сыграл вничью с «Лучом».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   213 / 946
04 ноября в 17:14
Никто не хочет во втордив.
Clavан
Clavан
   250 / 946
04 ноября в 16:46
Авангард похож на спартак тарасовский.
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
04 ноября в 16:28
А где русский Лукаку?
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