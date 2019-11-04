«Краснодар-2» обыграл «Авангард»

«Краснодар-2» оказался сильнее «Авангарда» в рамках 21-го тура ФНЛ.
«Краснодар-2» занимает 13 место (23 очка), а «Авангард» расположился на 14 позиции (21 пункт).
Краснодар, стадион Стадион Академии ФК Краснодар
«Краснодар-2» - «Авангард» 1:0 (1:0)
Гол: Сергеев 26
«Краснодар-2»: Адамов, Бочко, Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян (Игнатьев 59), Жигулев, Якимов, Мацукатов (Сперцян 55 (Таранов 86) ), Кутовой (Халназаров 70), Сергеев (Марков 66).
«Авангард»: Чагров, Лелюкаев, Войнов, Никитин, Тимошин, Земсков, Батютин (Машуков 52), Бреев, Коробов, Григорьев, Минаев (Кубышкин, 69).
Предупреждения: Мартынов 29, Земсков 54, Коробов 57, Сперцян 67, Бородин 80
В прошлом туре «Краснодар-2» сыграл вничью с «Лучом».