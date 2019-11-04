«Монако» уступил «Сент-Этьену», Головин отыграл весь матч

«Монако» уступил «Сент-Этьену» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
«Сент-Этьен» (18 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице национального первенства, «Монако» (15 очков) - 15-й.
Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар
«Сент-Этьен» - «Монако» 1:0 (0:0)
Гол: Буанга 59
«Сент-Этьен»: Руффье, Фофана, Салиба, Колоджейчак, Дебюши (Трауко 76), Юссуф, Кабай (Аолу 31), Силва, Будебуз, Буанга, Амума (Норден 81)
Главный тренер: Пюэль Клод.
«Монако»: Леком, Жемерсон, Глик, Бадьяшиль (Балло-Туре 78), Желсон Мартинш (Агилар 69), Хенрикс, Адриен Силва, Головин, Жил Диас, Бен-Йеддер, Кейта (Огюстен 65)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
Предупреждения: Аолу 32, Адриен Силва 79
Удаление: Агилар 90+2
Напомним, что недавно ПСЖ уступил «Дижону».
Монако сыграл плохенько.
Монако сыграл плохенько.