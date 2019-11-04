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«Монако» уступил «Сент-Этьену», Головин отыграл весь матч

04 ноября 2019, 00:56
Сент-ЭтьенЛоготип футбольный клуб Сент-Этьен1 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» уступил «Сент-Этьену» в матче 12-го тура чемпионата Франции.

«Сент-Этьен» (18 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице национального первенства, «Монако» (15 очков) - 15-й.

Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар

«Сент-Этьен» - «Монако» 1:0 (0:0)
Гол: Буанга 59

«Сент-Этьен»: Руффье, Фофана, Салиба, Колоджейчак, Дебюши (Трауко 76), Юссуф, Кабай (Аолу 31), Силва, Будебуз, Буанга, Амума (Норден 81)
Главный тренер: Пюэль Клод.

«Монако»: Леком, Жемерсон, Глик, Бадьяшиль (Балло-Туре 78), Желсон Мартинш (Агилар 69), Хенрикс, Адриен Силва, Головин, Жил Диас, Бен-Йеддер, Кейта (Огюстен 65)
Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Аолу 32, Адриен Силва 79

Удаление: Агилар 90+2

Напомним, что недавно ПСЖ уступил «Дижону».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
04 ноября в 15:32
Очень жаль, что можно сказать еще...Восхождение монегасков вверх по турнирной таблице забуксовало, мда!
Groove000
Groove000
   47 / 946
04 ноября в 11:08
Весь экспресс мне запороли)
karnager
karnager
   195 / 946
04 ноября в 09:05
Головин прям как Роналду. В заголовок добавляют ради просмотров
Clavан
Clavан
   247 / 946
04 ноября в 09:00
Чалова с Ахметовым бы в Монако поднатаскаться.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
04 ноября в 08:19
Намекают на прямую связь?)
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
04 ноября в 07:29
Не в тот клуб Головин перешёл.
sir_Alex
sir_Alex ответил Лакшери
   54 / 946
04 ноября в 07:28
Головин беги оттуда. В Монако кроме Бен Йедера, Головина и вратаря никто в футбол играть не умеет.
Головину давно пора в "Реал" или "Барсу" 😉
Т34
Т34
   27 / 946
04 ноября в 07:19
Монако на 15-ом месте? Явно выше головы прыгнули.
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 04:31
Монегаски без удаления не обходятся.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
04 ноября в 04:20
Монако на своём уровне.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
04 ноября в 02:47
понабрали колхоз Санек один с Беней не вытянут
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
04 ноября в 02:42
Без Слимани в атаке что-то не то - всего два удара в створ.
vastudio
vastudio
   386 / 946
04 ноября в 02:09
Пора уже понять формулу успеха))) Нет Головина в составе- ожидаемый выигрыш) Есть в составе-жди беду)
1 команда
1 команда
   723 / 946
04 ноября в 01:34
Ничего удивительного, Головин развивается.
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
04 ноября в 01:08
Не всё Головину Масленица .
Лакшери
Лакшери
   464 / 946
04 ноября в 01:01
Головин беги оттуда. В Монако кроме Бен Йедера, Головина и вратаря никто в футбол играть не умеет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
04 ноября в 01:00
Начали хорошо , но реализация никакая. Ну , а потом очень много сумбура, потери, потери, потери.
Монако сыграл плохенько.
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