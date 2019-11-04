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«Барселона» и «Реал» потеряли очки. Итоги 12-го тура Примеры

04 ноября 2019, 00:59

Завершились матчи 12-го тура чемпионата Испании.

«Эспаньол» – «Валенсия» 1:2

Голы: Рока 31 (пенальти) – Парехо 69 (пенальти), Гомес 80

«Леванте» – «Барселона» 3:1

Голы: Кампанья 61, Майораль 63, Радоя 68 – Месси 38 (пенальти)

«Севилья» – «Атлетико» 1:1

Голы: Васкес 28 – Мората 60

«Реал» – «Бетис» 0:0

«Вальядолид» – «Мальорка» 3:0

Голы: Морено 40, Унал 50 (пенальти), Рамирес 90+4

«Вильярреал» – «Атлетик» 0:0

«Осасуна» – «Алавес» 4:2

Голы: Гарсия 20, Авила 26, Моралес 45+6 (пенальти), Вильяр 55 (пенальти) – Лагардия 27, Перес 51 (пенальти)

«Леганес» – «Эйбар» 1:2

Голы: Эн-Несери 6 – Шарлес 17, Мартинес 84

«Сельта» – «Хетафе» 0:1

Гол: Кенеди 37

«Гранада» – «Реал Сосьедад» 1:2

Голы: Вадильо 36 – Порту 21, Порту 89

Напомним, что в предыдущем туре «Барселона» и «Реал» выступили более успешно, разгромив своих оппонентов.

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Все комментарии
RaulReal
RaulReal
   620 / 946
04 ноября в 11:15
Реалу надо своих нападающих в запасе раскидать по клубам ЛЛ в аренду, потому что они стараются поаазать себя во всей красе против барсуков.
ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
04 ноября в 10:19
Чем дальше тем веселее
Mangur
Mangur
   474 / 946
04 ноября в 08:45
Без комментариев
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
04 ноября в 08:21
Реал хоть очко сохранил, а у барсиков уже пробы негде ставить, ахаха)
рус фан
рус фан
   276 / 946
04 ноября в 06:42
Реал Сосьедад на первом месте по очкам, там кстати Эдегор 20-летний трудится и один из лучших, Реал, матрасы и каталонские играют с провалами.
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 04:33
Очень плотно в таблице.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   397 / 946
04 ноября в 03:04
Что сливки, что синегранатовые по теореме эскобара
Алексей Буренин
Алексей Буренин
   691 / 946
04 ноября в 02:26
позор
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
04 ноября в 01:10
В Лалиге троевластее в таблици! Интереснейший турнир в этом году.
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