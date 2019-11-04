«Барселона» и «Реал» потеряли очки. Итоги 12-го тура Примеры

Завершились матчи 12-го тура чемпионата Испании.
«Эспаньол» – «Валенсия» 1:2
Голы: Рока 31 (пенальти) – Парехо 69 (пенальти), Гомес 80
«Леванте» – «Барселона» 3:1
Голы: Кампанья 61, Майораль 63, Радоя 68 – Месси 38 (пенальти)
«Севилья» – «Атлетико» 1:1
Голы: Васкес 28 – Мората 60
«Реал» – «Бетис» 0:0
«Вальядолид» – «Мальорка» 3:0
Голы: Морено 40, Унал 50 (пенальти), Рамирес 90+4
«Вильярреал» – «Атлетик» 0:0
«Осасуна» – «Алавес» 4:2
Голы: Гарсия 20, Авила 26, Моралес 45+6 (пенальти), Вильяр 55 (пенальти) – Лагардия 27, Перес 51 (пенальти)
«Леганес» – «Эйбар» 1:2
Голы: Эн-Несери 6 – Шарлес 17, Мартинес 84
«Сельта» – «Хетафе» 0:1
Гол: Кенеди 37
«Гранада» – «Реал Сосьедад» 1:2
Голы: Вадильо 36 – Порту 21, Порту 89
Напомним, что в предыдущем туре «Барселона» и «Реал» выступили более успешно, разгромив своих оппонентов.