Поражения ПСЖ и «Монако», победа «Лиона». Итоги 12-го тура Лиги 1

Завершились матчи 12-го тура чемпионата Франции.
«Тулуза» - «Лион» 2:3
Голы: Саного 15, Лопеш 57 (автогол) - Депай 26, Дембеле 67, Депай 90+5
«Ницца» - «Реймс» 2:0
Голы: Сиприен 32, Эрей 41
«Бордо» - «Нант» 2:0
Голы: Камано 37, Хванг 57
«Марсель» - «Лилль» 2:1
Голы: Сансон 49, Габриэль 79 (автогол) - Сумаоро 83
«Дижон» - «Пари Сен-Жермен» 2:1
Голы: Шоер 45+5, Кадис 47 - Мбаппе 19
«Сент-Этьен» - «Монако» 1:0
Гол: Буанга 59
«Метц» - «Монпелье» 2:2
Голы: Диалло 26, Нгетте 47 - Делор 72, Самбия 78
«Амьен» - «Брест» 1:0
Гол: Отеро 27
«Анже» - «Страсбур» 1:0
Гол: Баокен 26 (пенальти)