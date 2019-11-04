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Поражения ПСЖ и «Монако», победа «Лиона». Итоги 12-го тура Лиги 1

04 ноября 2019, 00:59

Завершились матчи 12-го тура чемпионата Франции.

«Тулуза» - «Лион» 2:3
Голы: Саного 15, Лопеш 57 (автогол) - Депай 26, Дембеле 67, Депай 90+5

«Ницца» - «Реймс» 2:0
Голы: Сиприен 32, Эрей 41

«Бордо» - «Нант» 2:0
Голы: Камано 37, Хванг 57

«Марсель» - «Лилль» 2:1
Голы: Сансон 49, Габриэль 79 (автогол) - Сумаоро 83

«Дижон» - «Пари Сен-Жермен» 2:1
Голы: Шоер 45+5, Кадис 47 - Мбаппе 19

«Сент-Этьен» - «Монако» 1:0
Гол: Буанга 59

«Метц» - «Монпелье» 2:2
Голы: Диалло 26, Нгетте 47 - Делор 72, Самбия 78

«Амьен» - «Брест» 1:0
Гол: Отеро 27

«Анже» - «Страсбур» 1:0
Гол: Баокен 26 (пенальти)

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Serg3.12
Serg3.12
   15 / 946
04 ноября в 15:30
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
04 ноября в 07:48
Опять Головин не смог затащить Монако. Видимо, без Лени-космоса дело швах ;)
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