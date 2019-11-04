«Лацио» взял три очка в матче с «Миланом» на «Сан-Сиро»

04 ноября 2019, 00:47

«Лацио» обыграл «Милан» на выезде в матче 11-го тура чемпионата Италии. Римляне набрали 21 балл и занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» занимает 11-е место (13 очков).

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Лацио» 1:2 (1:1)

Голы: Баштуш 28 (автогол) - Иммобиле 25, Корреа 83

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Дуарте, Романьоли, Тео Эрнандес, Крунич (Бонавентура 85), Беннасер, Лукас Пакета (Рафаэл Леау 53), Кастильехо (Ребич 35), Пёнтек, Чалханоглу

Главный тренер: Пиоли Стефано.

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич (Пароло 60), Лейва, Альберто, Лулич, Корреа, Иммобиле (Кайседо 60)

Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Милинкович-Савич 43, Дуарте 51, Крунич 55, Пароло 63, Раду 64, Лейва 70, Беннасер 87, Катальди 88