«Лацио» взял три очка в матче с «Миланом» на «Сан-Сиро»

«Лацио» обыграл «Милан» на выезде в матче 11-го тура чемпионата Италии. Римляне набрали 21 балл и занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» занимает 11-е место (13 очков).
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» - «Лацио» 1:2 (1:1)
Голы: Баштуш 28 (автогол) - Иммобиле 25, Корреа 83
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Дуарте, Романьоли, Тео Эрнандес, Крунич (Бонавентура 85), Беннасер, Лукас Пакета (Рафаэл Леау 53), Кастильехо (Ребич 35), Пёнтек, Чалханоглу
Главный тренер: Пиоли Стефано.
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич (Пароло 60), Лейва, Альберто, Лулич, Корреа, Иммобиле (Кайседо 60)
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Милинкович-Савич 43, Дуарте 51, Крунич 55, Пароло 63, Раду 64, Лейва 70, Беннасер 87, Катальди 88
Напомним, что в предыдущем туре Серии А «Милан» набрал три очка, победив СПАЛ.
И герб у них как у нас.
И герб у них как у нас.
Жалеть никого не нужно, каждый получает то, чего заслуживает.
Жалеть никого не нужно, каждый получает то, чего заслуживает.
Откровения Иоанна Богослова
Откровения Иоанна Богослова
Верните Златана и Гаттузо!!!
Верните Златана и Гаттузо!!!
Есть город золотой
С богатою историей
С пленящей красотой
А в городе том клуб
Скатившийся на дно
Играют там позорники
В главенстве с физруком
Есть город золотой
С богатою историей
С пленящей красотой
А в городе том клуб
Скатившийся на дно
Играют там позорники
В главенстве с физруком