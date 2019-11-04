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«Лацио» взял три очка в матче с «Миланом» на «Сан-Сиро»

04 ноября 2019, 00:47
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Лацио» обыграл «Милан» на выезде в матче 11-го тура чемпионата Италии. Римляне набрали 21 балл и занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» занимает 11-е место (13 очков).

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Лацио» 1:2 (1:1)
Голы: Баштуш 28 (автогол) - Иммобиле 25, Корреа 83

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Дуарте, Романьоли, Тео Эрнандес, Крунич (Бонавентура 85), Беннасер, Лукас Пакета (Рафаэл Леау 53), Кастильехо (Ребич 35), Пёнтек, Чалханоглу
Главный тренер: Пиоли Стефано.

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич (Пароло 60), Лейва, Альберто, Лулич, Корреа, Иммобиле (Кайседо 60)
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Милинкович-Савич 43, Дуарте 51, Крунич 55, Пароло 63, Раду 64, Лейва 70, Беннасер 87, Катальди 88

Напомним, что в предыдущем туре Серии А «Милан» набрал три очка, победив СПАЛ.

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Все комментарии
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
04 ноября в 18:22
Молодцы.
И герб у них как у нас.
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
04 ноября в 15:29
Все голы в этом матче на счету футболистов Лацио! Автогол их явно не смутил. Я от души поздравляю всех преданных болельщиков бьянкочелести с очень важной выездной победой)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Lazio-Kiev
   5 / 946
04 ноября в 13:59
Ты не понимаешь. Это и есть ДНК победителей))
Аха-ха), это родственная черта росонерцев и их неродзурских глистов)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Lazio-Kiev
   5 / 946
04 ноября в 13:58
Агент Пиоли прекрасно справился с первым заданием!
Аха-ха)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил galem72
   454 / 946
04 ноября в 13:04
Не устану писать: зато пиоли подписали. Это просто **ец!
Агент Пиоли прекрасно справился с первым заданием!
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Князь с офтопа меломана
   454 / 946
04 ноября в 13:01
Посмотрел обзор. Смешно Пёнтек праздновал гол, которого не забивал. Быстро он впитал менталитет миланских середняков. Они всегда радуются незаслуженным успехам. За что потом и страдают. Аха-ха)
Ты не понимаешь. Это и есть ДНК победителей))
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
04 ноября в 10:48
Посмотрел обзор. Смешно Пёнтек праздновал гол, которого не забивал. Быстро он впитал менталитет миланских середняков. Они всегда радуются незаслуженным успехам. За что потом и страдают. Аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил sir_Alex
   5 / 946
04 ноября в 10:46
Забивал только "Лацио". Жаль некогда великий клуб.
Привет, Сэр.
Жалеть никого не нужно, каждый получает то, чего заслуживает.
galem72
galem72
   165 / 946
04 ноября в 10:45
Не устану писать: зато пиоли подписали. Это просто **ец!
Вестник Апокалипсиса
Вестник Апокалипсиса
   747 / 946
04 ноября в 10:26
И погубит окончательно пернатая фурия погрязший в коррупции клуб и не будет ему возвращения.

Откровения Иоанна Богослова
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 946
04 ноября в 10:14
Забивал только "Лацио". Жаль некогда великий клуб.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил VIPded
   175 / 946
04 ноября в 09:46
Да уж, о ЛЧ мечтать Милану в этом сезоне не стоит...((( Верните Златана и Гаттузо!!!
да мечтать они могут обо всём и сразу: ЛЧ и Скудетто, кто же им это запретит?! пока будут мечтать окажутся сериалом пониже.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   175 / 946
04 ноября в 09:44
ещё бы не взял у этого экс-кабинетника 3 очка, было бы вообще позорище. у Милана сейчас финальная Сага : Дно средиземноморья.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
04 ноября в 08:29
Еврокубки уже Милану не светят.
VIPded
VIPded
   137 / 946
04 ноября в 08:25
Да уж, о ЛЧ мечтать Милану в этом сезоне не стоит...(((
Верните Златана и Гаттузо!!!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
04 ноября в 07:26
Иммобиле главный претендент на золотую бутсу) Клёвый сезон выдает)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил cska plus
   5 / 946
04 ноября в 07:11
Этот титул навсегда закреплен за интером, ахаха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
04 ноября в 07:11
Красавцы, так и знал, что обыграют.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   305 / 946
04 ноября в 07:05
Не надо было трогать Гаттузо.
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 04:34
Милан превращается в позор Италии.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 946
04 ноября в 03:45
Иммобиле красавец - 13+4 в 11 играх!
vastudio
vastudio ответил milan-f
   378 / 946
04 ноября в 02:16
Боже мой, какое же Милан ДНО, я ибу..
К сожалению твоя ава-это уже давно забытая история, сейчас одни ноунеймы, теряющие очки на своём поле от таких-же ноунеймов
vastudio
vastudio
   378 / 946
04 ноября в 02:14
Милан Милан...когда ты уже выберешься с этого дна....
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
   454 / 946
04 ноября в 01:57
Вот и снято 30-летнее проклятие Сан Сиро. А Чируццо забил сотый гол за Лацио🔥🔥🔥
Roman Borovikov
Roman Borovikov ответил 773sergeytank
   31 / 946
04 ноября в 01:46
Милану пора в Серию В, АХАХА))))
zubila
zubila
   692 / 946
04 ноября в 01:41
Команда рекордсменов
h8you
h8you
   39 / 946
04 ноября в 01:12
ббилан красавы
Abbath
Abbath
   685 / 946
04 ноября в 01:10
Под небом голубым
Есть город золотой
С богатою историей
С пленящей красотой

А в городе том клуб
Скатившийся на дно
Играют там позорники
В главенстве с физруком
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
04 ноября в 00:50
Молодцы орлята. Милану пора занимать место Сампы))
milan-f
milan-f
   142 / 946
04 ноября в 00:50
Боже мой, какое же Милан ДНО, я ибу..
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