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Разгромное поражение «Баварии» от «Айнтрахта». Итоги 10-го тура Бундеслиги

03 ноября 2019, 22:27

Завершились матчи 10-го тура немецкой Бундеслиги.

«Хоффенхайм» - «Падерборн» 3:0
Голы: Сков 2, Кадержабек 15, Локадия 25

«РБ Лейпциг» - «Майнц» 8:0
Голы: Забитцер 5, Вернер 30, Нкунку 35, Хальстенберг 39, Поульсен 44, Вернер 48, Мукиеле 50, Вернер 87

«Вердер» - «Фрайбург» 2:2
Голы: Рашица 9, Гебре Селасси 59 - Петерсен 28, Петерсен 90+3

«Боруссия» Д - «Вольфсбург» 3:0
Голы: Азар 52, Геррейру 58, Гетце 88 (пенальти)

«Байер» - «Боруссия» М 1:2
Голы: Фолланд 25 - Вендт 18, Тюрам 42

«Айнтрахт» - «Бавария» 5:1
Голы: Костич 25, Соу 33, Абрахам 49, Хинтереггер 61, Пасьенса 85 - Левандовски 37

«Унион» - «Герта» 1:0
Гол: Полтер 90 (пенальти)

«Фортуна» - «Кельн» 2:0
Голы: Хеннигс 38 (пенальти), Томми 61

«Аугсбург» - «Шальке» 2:3
Голы: Байер 38, Финнбогасон 60 (пенальти) - Лихтштайнер 45+1 (автогол), Кабак 71, Арит 82

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Все комментарии
Одержимый хряк
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   243 / 946
04 ноября в 15:12
    sir_Alex
    sir_Alex
       54 / 946
    04 ноября в 07:18
    Шо с "Майнцем"???
    mihaluch
    mihaluch
       85 / 946
    04 ноября в 03:20
    И на "Баварию" нашёлся свой "Айнтрахт".
    Лиговский
    Лиговский
       350 / 946
    04 ноября в 01:48
    8-0 ужасно.
    Физручини
    Физручини
       372 / 946
    04 ноября в 00:17
    18+ в этом вся Германия
    Ass_09
    Ass_09
    03 ноября в 23:19
    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач покинул команду.

    Мюнхенский клуб официально объявил о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

    В субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5. Сейчас мюнхенская команда занимает 4-е место в чемпионате, набрав 18 очков по итогам 10 матчей.

    Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.

    Ковач работал с мюнхенской командой с лета 2018 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

    Интересно, что предыдущим местом работы Ковача был как раз «Айнтрахт».
    pomor 445
    pomor 445
       224 / 946
    03 ноября в 22:35
    Чудеса с лидерами лиг случаются не только в РПЛ.
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