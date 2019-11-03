Разгромное поражение «Баварии» от «Айнтрахта». Итоги 10-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 10-го тура немецкой Бундеслиги.
«Хоффенхайм» - «Падерборн» 3:0
Голы: Сков 2, Кадержабек 15, Локадия 25
«РБ Лейпциг» - «Майнц» 8:0
Голы: Забитцер 5, Вернер 30, Нкунку 35, Хальстенберг 39, Поульсен 44, Вернер 48, Мукиеле 50, Вернер 87
«Вердер» - «Фрайбург» 2:2
Голы: Рашица 9, Гебре Селасси 59 - Петерсен 28, Петерсен 90+3
«Боруссия» Д - «Вольфсбург» 3:0
Голы: Азар 52, Геррейру 58, Гетце 88 (пенальти)
«Байер» - «Боруссия» М 1:2
Голы: Фолланд 25 - Вендт 18, Тюрам 42
«Айнтрахт» - «Бавария» 5:1
Голы: Костич 25, Соу 33, Абрахам 49, Хинтереггер 61, Пасьенса 85 - Левандовски 37
«Унион» - «Герта» 1:0
Гол: Полтер 90 (пенальти)
«Фортуна» - «Кельн» 2:0
Голы: Хеннигс 38 (пенальти), Томми 61
«Аугсбург» - «Шальке» 2:3
Голы: Байер 38, Финнбогасон 60 (пенальти) - Лихтштайнер 45+1 (автогол), Кабак 71, Арит 82
Мюнхенский клуб официально объявил о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.
В субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5. Сейчас мюнхенская команда занимает 4-е место в чемпионате, набрав 18 очков по итогам 10 матчей.
Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.
Ковач работал с мюнхенской командой с лета 2018 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
Интересно, что предыдущим местом работы Ковача был как раз «Айнтрахт».
Мюнхенский клуб официально объявил о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.
В субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5. Сейчас мюнхенская команда занимает 4-е место в чемпионате, набрав 18 очков по итогам 10 матчей.
Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.
Ковач работал с мюнхенской командой с лета 2018 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
Интересно, что предыдущим местом работы Ковача был как раз «Айнтрахт».