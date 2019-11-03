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Румменигге: «Результаты „Баварии“ показали, что нужно действовать»

03 ноября 2019, 23:37

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал отставку Нико Ковача с поста главного тренера клуба.

Игра и результаты нашей команды в последние недели показали, что нужно действовать. Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я по этому поводу сегодня провели с Нико Ковачем серьезный и открытый разговор, результатом которого стало решение снять Ковача с поста главного тренера «Баварии». Нам всем очень жаль, что дело приобрело такой оборот. От лица «Баварии» я хочу поблагодарить Нико Ковача за проделанную работу, особенно за завоевание дубля в прошлом сезоне.

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Все комментарии
Adolf33
Adolf33 ответил Сливки общества
   721 / 946
04 ноября в 14:21
Игры как не было, так и нет. Даже тактического рисунка не выявить в его с позволения сказать схемах. Забег по флангу - навес, всё.
Да, именно так. А все победы пока связаны с удивительной результативностью Левы. Получит он травму или прицел пропадет и совсем туго придется. И ЦЗ совсем не осталось.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Шишанутый
   67 / 946
04 ноября в 09:45
Странное решенее. У Баварии не такие плохие результаты чтобы уберать тренера недавно вон шпор 7-2 в Лч разгромили! А в чемпе еще вся борьба впереди. Прошлый сезон тоже отставали от Борусий но в итоге отыграли! Зря. Боварка пожелеет об этом решение.
О чем жалеть? Ковач не мог хорошую игру поставить. Именно поэтому Ливерпуль с Клоппом уверенно переиграл Баварию, да и Аякс с тен Хагом хорошо смотрелся в матчах с Баварией. А нынешний Тоттенхэм не показатель.
Palex
Palex ответил Шишанутый
   388 / 946
04 ноября в 09:06
Разгромили шпоры, потом мучились с Олимпиакосом, затем осечка в чемпионате и блеклая победа в кубке и в заключении разгром от Айнтрахта. А на носу, опять греки и Дортмунд в чемпионате.
Palex
Palex ответил Klaksvikar Itrottarselag
   388 / 946
04 ноября в 09:02
Согласен, его назначение 100% авантюра.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
04 ноября в 07:28
Крайний найден.
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 05:51
Злую шутку сыграл для Ковача разгром от Айнтрахта.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 946
04 ноября в 01:40
Приглашение Ковача было сомнительным с самого начала и за почти полтора года он так и не смог эти сомнения развеять.
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
04 ноября в 00:54
Странное решенее. У Баварии не такие плохие результаты чтобы уберать тренера недавно вон шпор 7-2 в Лч разгромили! А в чемпе еще вся борьба впереди. Прошлый сезон тоже отставали от Борусий но в итоге отыграли! Зря. Боварка пожелеет об этом решение.
Сливки общества
Сливки общества ответил Roman Borovikov
   486 / 946
04 ноября в 00:30
Тренер делает дубль и на 1/3 следующего сезона его снимают? При этом результат не плохой, всё равно победа в лиге за вами будет, в кубке фавориты в лч в плейофф попадут.
Игры как не было, так и нет. Даже тактического рисунка не выявить в его с позволения сказать схемах. Забег по флангу - навес, всё.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
03 ноября в 23:44
Тренер делает дубль и на 1/3 следующего сезона его снимают? При этом результат не плохой, всё равно победа в лиге за вами будет, в кубке фавориты в лч в плейофф попадут.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
03 ноября в 23:42
Тренер дела
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