Румменигге: «Результаты „Баварии“ показали, что нужно действовать»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал отставку с поста главного тренера клуба.

Игра и результаты нашей команды в последние недели показали, что нужно действовать. Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я по этому поводу сегодня провели с Нико Ковачем серьезный и открытый разговор, результатом которого стало решение снять Ковача с поста главного тренера «Баварии». Нам всем очень жаль, что дело приобрело такой оборот. От лица «Баварии» я хочу поблагодарить Нико Ковача за проделанную работу, особенно за завоевание дубля в прошлом сезоне.