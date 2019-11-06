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Талалаев: «Первый пропущенный мяч? Куда там Осорио побежал?»

06 ноября 2019, 09:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига» (0:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. 

Первый пропущенный мяч? Куда там Осорио побежал? Там, может, что-то в буфет привезли? Бросайся, катись под удар. У меня в «Химках» игроки умерли бы, но этот мяч вынесли бы. Ну сами посмотрите, он уворачивается от мяча. Я бы предъявил претензии к игроку.

Немцы по ходу матча первыми сделали замены. «Лейпциг» старался активизировать игру. Они стали агрессивнее на поле.
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Все комментарии
wingback
wingback
   425 / 946
06 ноября в 12:59
Осорио побежал в пердив, откуда его днарный конь и откопал...
igGA
igGA
   179 / 946
06 ноября в 12:20
За зарплатой!
FROBI
FROBI ответил Гавроша
   129 / 946
06 ноября в 12:00
Просто у нас слабый чемпионат.
... и не чемпионат вовсе.
Как там по нашему классику Дюкову? (с) "Пилите, они золотые" )
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
06 ноября в 11:28
Просто у нас слабый чемпионат.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Ваня лучший
   92 / 946
06 ноября в 11:18
У Химок бюджет в 20 раз меньше Зенита, а играют они примерно одинаково. Смотрел, сравнивал
То есть по твоему они готовы Бенфику обыгрывать...ну значит Химки без проблем отберутся в Европу в следующем году.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил zenit_forever2014
   7 / 946
06 ноября в 11:00
У Химок бюджет в 20 раз меньше Зенита, а играют они примерно одинаково. Смотрел, сравнивал
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 09:59
Всё, Мишаня Боярский уже достал блокнот и записал Талалаева в список врагов зенита.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 09:58
Ждём реплики от гены в адрес Талалаева, сейчас только он отойдёт от вчерашнего и подберёт слова.
МКС
МКС
   136 / 946
06 ноября в 09:25
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       92 / 946
    06 ноября в 09:13
    Вот и посмотрим, как в следующем году они будут играть в чемпионате.
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