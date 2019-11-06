Талалаев: «Первый пропущенный мяч? Куда там Осорио побежал?»

Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига» (0:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
Первый пропущенный мяч? Куда там Осорио побежал? Там, может, что-то в буфет привезли? Бросайся, катись под удар. У меня в «Химках» игроки умерли бы, но этот мяч вынесли бы. Ну сами посмотрите, он уворачивается от мяча. Я бы предъявил претензии к игроку.
Немцы по ходу матча первыми сделали замены. «Лейпциг» старался активизировать игру. Они стали агрессивнее на поле.
Как там по нашему классику Дюкову? (с) "Пилите, они золотые" )
Как там по нашему классику Дюкову? (с) "Пилите, они золотые" )
А иже с ними тренеры помошники медперсонал и остальная шваль
Туда же куда и судьи, платки, армяне с Сочей и гордые уфимцы
К народной кормушке газ прома
Им дела нет до футбола
Главное - халявное БАБЛО
А иже с ними тренеры помошники медперсонал и остальная шваль
Туда же куда и судьи, платки, армяне с Сочей и гордые уфимцы
К народной кормушке газ прома
Им дела нет до футбола
Главное - халявное БАБЛО