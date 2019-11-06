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Беляев: «То, что Джано сыграл опорника, вызвало у меня улыбку»

06 ноября 2019, 07:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

Мы серьёзно готовились к этому матчу. Сделали правильные выводы и убрали те недочёты, которые были в кубковой игре с «Уралом». Перешли на схему с тремя центральными защитниками. Рад, что до матча нигде не всплыла информация об этом, и для «Спартака» это стало большим сюрпризом. По первому тайму, мне кажется, они вообще не понимали, что надо сделать, и мы не позволили им создавать какие-то моменты у наших ворот.

Во второй половине игры они уже перестроились, поменяли схему, стали играть в четыре защитника. Давление было серьёзней, чем в первом тайме. Но, слава Богу, нам удалось выстоять. Каждый из футболистов в нашем составе сыграл дисциплинированно, полностью дорабатывал в эпизодах один в один.

Как готовиться к таким неожиданным решениям, как выход Джано в опорной зоне? Мы стараемся всё-таки отталкиваться от своей игры. Но то, что Джано сыграл в опорке, меня, конечно, удивило и вызвало улыбку. Он же атакующий игрок и должен быть впереди, под нападающим.

Помогло ли нам отсутствие Бакаева? У «Спартака» в принципе серьёзный состав, и летом «красно-белые» серьёзно укрепились. Пусть и потеряли линию атаки, но на место ушедших игроков пришли не менее качественные футболисты — быстрые, техничные. Не знаю, как сложился бы матч, будь на поле Бакаев. Он не мог выйти, и «Спартаку» пришлось играть теми, кто был. У нас тоже были определённые потери: Виктор Альварес пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек, Александр Ломовицкий не мог играть из-за того, что он принадлежит «Спартаку».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   19 / 946
06 ноября в 14:54
Джано легенда Спартака, его секретное оружие я бы сказал ))
Ловкий малый как ни крути, всех пережил в Спаме и Тедеско переживёт.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   196 / 946
06 ноября в 10:04
    МКС
    МКС
       136 / 946
    06 ноября в 10:02
    Ну наличие Джано на поле даже у Спартачей вызывает смех

    А вот фееричная игра питерских свиней в давешнем матче

    Вызвала ржч у всей страны
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 946
    06 ноября в 09:44
    Свиньи в каждом матче вызывают смех. До последнего места им осталось всего 5 очков. Зато чужие успешные команды любят критиковать и радоваться чужим победам. Гыгыгы
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       20 / 946
    06 ноября в 09:42
    Тедеско силтно начудил, и это его поражение, первое
    VIPded
    VIPded
       137 / 946
    06 ноября в 09:13
    Спартак постоянно смешит.)))
    mihaluch
    mihaluch
       85 / 946
    06 ноября в 09:08
    Игра "Спартака" вызывает не только улыбку,но и страх за весь отечественный футбол
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       230 / 946
    06 ноября в 09:02
    Эксперименты Тедеско действительно довольны забавны.
    Big krendel
    Big krendel
       37 / 946
    06 ноября в 08:45
    Легенда спартачей. В целом игра Спартака вызывает у всех улыбку.
    EAGinLE
    EAGinLE
       119 / 946
    06 ноября в 08:35
    Главное Арсенал победил .
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    06 ноября в 08:00
    Вообще спартак всей стране вызывает улыбку.
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