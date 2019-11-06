Беляев: «То, что Джано сыграл опорника, вызвало у меня улыбку»

Защитник тульского «Арсенала» поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ .

Мы серьёзно готовились к этому матчу. Сделали правильные выводы и убрали те недочёты, которые были в кубковой игре с «Уралом». Перешли на схему с тремя центральными защитниками. Рад, что до матча нигде не всплыла информация об этом, и для «Спартака» это стало большим сюрпризом. По первому тайму, мне кажется, они вообще не понимали, что надо сделать, и мы не позволили им создавать какие-то моменты у наших ворот.

Во второй половине игры они уже перестроились, поменяли схему, стали играть в четыре защитника. Давление было серьёзней, чем в первом тайме. Но, слава Богу, нам удалось выстоять. Каждый из футболистов в нашем составе сыграл дисциплинированно, полностью дорабатывал в эпизодах один в один.

Как готовиться к таким неожиданным решениям, как выход Джано в опорной зоне? Мы стараемся всё-таки отталкиваться от своей игры. Но то, что Джано сыграл в опорке, меня, конечно, удивило и вызвало улыбку. Он же атакующий игрок и должен быть впереди, под нападающим.

Помогло ли нам отсутствие Бакаева? У «Спартака» в принципе серьёзный состав, и летом «красно-белые» серьёзно укрепились. Пусть и потеряли линию атаки, но на место ушедших игроков пришли не менее качественные футболисты — быстрые, техничные. Не знаю, как сложился бы матч, будь на поле Бакаев. Он не мог выйти, и «Спартаку» пришлось играть теми, кто был. У нас тоже были определённые потери: Виктор Альварес пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек, Александр Ломовицкий не мог играть из-за того, что он принадлежит «Спартаку».