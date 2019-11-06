А. Кержаков: «„Лейпциг“ делал, что хотел. Он просто сильнее „Зенита“»

Экс-нападающий «Зенита» прокомментировал поражение бывшей команды от «Лейпцига» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Всё по делу. Как и в первом матче с «Лейпцигом». Он просто сильнее. И в индивидуальном плане, и в командных взаимодействиях. Сегодня это объективная реальность, ведь уровень Бундеслиги несопоставим с РПЛ . «Лейпциг» на поле делал, что хотел. А «Зенит»... Он играл так, как позволял соперник.

У «Зенита» шансы на победу были такие же, как у «Лиона» в выездном матче с «Лейпцигом». Тогда у немцев ничего не залетало, а у французов прошли две контратаки. Вот и сейчас «Лейпциг» с первых минут имел тотальное преимущество, контролировал мяч, проводил осмысленные атаки, но чувство обречённости не возникало. Впереди у «Зенита» не клеилось, зато оборонялись неплохо. Казалось, быстрая контратака рано или поздно может принести успех. Предпосылки были — к сожалению, подвела реализация. Потом в концовке тайма пропустили, а в начале второго немцы поднажали, и стало ясно, что особых шансов они уже не дадут. Ну а после гола Забитцера всё было кончено.