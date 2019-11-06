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А. Кержаков: «„Лейпциг“ делал, что хотел. Он просто сильнее „Зенита“»

06 ноября 2019, 03:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал поражение бывшей команды от «Лейпцига» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Всё по делу. Как и в первом матче с «Лейпцигом». Он просто сильнее. И в индивидуальном плане, и в командных взаимодействиях. Сегодня это объективная реальность, ведь уровень Бундеслиги несопоставим с РПЛ. «Лейпциг» на поле делал, что хотел. А «Зенит»... Он играл так, как позволял соперник.

У «Зенита» шансы на победу были такие же, как у «Лиона» в выездном матче с «Лейпцигом». Тогда у немцев ничего не залетало, а у французов прошли две контратаки. Вот и сейчас «Лейпциг» с первых минут имел тотальное преимущество, контролировал мяч, проводил осмысленные атаки, но чувство обречённости не возникало. Впереди у «Зенита» не клеилось, зато оборонялись неплохо. Казалось, быстрая контратака рано или поздно может принести успех. Предпосылки были — к сожалению, подвела реализация. Потом в концовке тайма пропустили, а в начале второго немцы поднажали, и стало ясно, что особых шансов они уже не дадут. Ну а после гола Забитцера всё было кончено.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Гавроша
   3 / 946
06 ноября в 15:48
А в бундеслиге наверное слабые соперники, раз лейпциг им за 2 матча 14 мячей закатил. Вот если бы твой спартак играл, то тогда бы....
Тут разговор про стрёмныый чемпиён "эинит", а не про "ЛейпцЫг"! Фокус наведи, голубой львёночек!
Гавроша
Гавроша ответил Морозовский
   46 / 946
06 ноября в 14:07
Хватит всем этот "Лейпциг" нахваливать - оценим его, когда ему достанутся серьёзные соперники, а не "Зениты" стрёмные, да ещё и в валенках играющие.
А в бундеслиге наверное слабые соперники, раз лейпциг им за 2 матча 14 мячей закатил. Вот если бы твой спартак играл, то тогда бы....
Гавроша
Гавроша ответил Литейный 4
   46 / 946
06 ноября в 14:05
Вот только не надо комментировать болельщикам клуба аутсайдера с 10 места. Клуба рекордсмена по быстрым вылетам со всех европейских турниров. Не им антирекордсменам обсуждать удачи или неудачи российского клуба, который уже принес больше всех очков. Гыгыгы
Свиньи никогда не упустят случай надменно хрюкнуть на Великий Зенит... с высоты своего 10 места.
FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 12:10
Дипломатичный коммент Кержа. Лейпциг не хотел, а просто имел.
igGA
igGA ответил 25процентный клоун
   179 / 946
06 ноября в 10:39
Смешно читать)))) А когда Спартак гонял Севилью 180 мин по полю мы не ныли про лалигу, которая тогда была сильнейщей в европе
"Спартак" сейчас в ЛаЛиге первый идет, 25 очков, "Барселону" на 3 опережает.
Zenit_84
Zenit_84
   228 / 946
06 ноября в 10:00
Да, носились как угорелые. Зря на допинг не проверили)
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
06 ноября в 09:58
Хватит всем этот "Лейпциг" нахваливать - оценим его, когда ему достанутся серьёзные соперники, а не "Зениты" стрёмные, да ещё и в валенках играющие.
Gunslinger
Gunslinger ответил Литейный 4
   372 / 946
06 ноября в 09:31
Вот только не надо комментировать болельщикам клуба аутсайдера с 10 места. Клуба рекордсмена по быстрым вылетам со всех европейских турниров. Не им антирекордсменам обсуждать удачи или неудачи российского клуба, который уже принес больше всех очков. Гыгыгы
Так они же слились по быстрому за один тур и теперь сидят перед телеком и комментируют каждый матч команд, которые играть остались!!!
Чисто русская забава! :)))
МКС
МКС
   136 / 946
06 ноября в 09:29
Даже БББ видит ситуацию

А все эти посмешища с соккера

Пытаются говорить о какой то тактике Семака

Судьи, платки с Сочами и бабло

Вот и вся ваша тактика
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 946
06 ноября в 09:10
Вот только не надо комментировать болельщикам клуба аутсайдера с 10 места. Клуба рекордсмена по быстрым вылетам со всех европейских турниров. Не им антирекордсменам обсуждать удачи или неудачи российского клуба, который уже принес больше всех очков. Гыгыгы
alex074
alex074
   174 / 946
06 ноября в 09:03
Само собой, когда в нападении "бревно", а в защите дыры, то удачи не видать. Любой клуб бундеслиги сильнее распиаренного и раздутого искуственно газпромпроекта
Ваня лучший
Ваня лучший
   7 / 946
06 ноября в 08:58
Вывод: надо срочно покупать игроков ещё миллионов на 80. Тогда можно будет сыграть вничью с Лейпциг ом.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 06:46
Надо у гены орлова спросить он по прежнему думает, что Зенит сильнейший клуб Европы или согласен с Сашей.
Miaf
Miaf
   109 / 946
06 ноября в 05:44
позорище какое то
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
06 ноября в 05:38
"Зенит" сегодня не тот.
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
06 ноября в 04:39
Смешно читать))))
А когда Спартак гонял Севилью 180 мин по полю мы не ныли про лалигу, которая тогда была сильнейщей в европе
d_fincher
d_fincher
   14 / 946
06 ноября в 04:37
Дас ист фантастиш! Он делал всё, что хотел.
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