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Бородюк: «„Лейпциг“ показал класс и преподал урок»

06 ноября 2019, 09:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ.

Мы уступаем в скорости, уступаем в борьбе. Защитники «Лейпцига» показали, как надо бороться на каждом участке поля. Все по делу, они просто сильнее. «Лейпциг» показал класс и преподал урок. Немцы показали, где на данный момент находятся команды.
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Все комментарии
grazie100
grazie100 ответил mars6791
   503 / 946
06 ноября в 23:40
Выходя на поле игрок должен себя чувствовать себя будто новым Пеле или Стрельцовым !Проигрывать можно по разному т.е. достойно уважая себя и противника и так как с Лейпцигом....Когда один тренер заявляет перед матчем в интервью, что он не знает как ему быть со скоростью Лейпцига. Хочется сказать ему сказать, зачем ты здесь приятель? Вот команда вышла испуганной и тупой .Спасибо С.жСемакуэ.. Он хотел подстелить соломки , мол клуб очень сильный,если проиграем то я вас уже предупредил. Но оказался прав и его команда Зенит накрылась после его слов меднвм тазом!После этого видеть его нет желания.Предателя и труса.Надо пригласить тренера Славии , он почему-то не испугался Барселоны и достойно сыграли его игроки . Потому наверное , что он в них верил.
Nikola45
Nikola45
   101 / 946
06 ноября в 22:26
Самое интересное уровень футбола в России будет еще хуже! После введения 8 иностранцев в заявке на год
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   504 / 946
06 ноября в 21:51
Почему с некоторых пор наш футбол стал неконкурентоспособен на европейской арене, даже во втором по значимости турнире ? Вроде бы и играют неплохо, по футбольному грамотно, есть техничные игроки, тактика не хромает, а вот неконкурентоспособны - и все тут. Лично для меня ответ очевиден: невысокие скорости во всех компонентах игры. Скорости передвижения, мышления, паса, обработки мяча и т.д. Пока развернутся, пока подумают, пока примут решение - поезд уже давно ушел, соперник перегруппировался и спокойно принимает наших футболистов " на грудь". Особенно это заметно в матчах с сильным соперником. С равным еще пытаемся что-то сделать, но только тогда, когда визави ПОЗВОЛЯЮТ это. Но если тот навязывает нам свою волю, мы сразу ломаемся, теряемся, доморощенное "мастерство" сразу же куда-то испаряется и проявляется только во внутреннем чемпионате, когда соперник не ахти. Что делать и как исправлять ситуацию, не знаю, просто констатирую факт.
africatranzit
africatranzit
06 ноября в 20:41
Команду защугали еще до игры)) нужно играть в свой футбол, а не выстраивать автобус. Лучше проиграть достойно, чем надеяться на маразматические тактики
mars6791
mars6791 ответил pomor 445
   622 / 946
06 ноября в 20:37
Гнева праведного на Зенит льётся в изобилии. Только кто в РПЛ за прошедшие пять лет выступал в ЛЧ и ЛЕ лучше. Уже более 5-ти лет ни один чемпион РПЛ не может выйти из группы. Последним выходил именно Зенит и пока шансы снова выти не потерял. Видимо таков наш футбол, что РПЛ в принципе не может родить чемпиона уровня плей-офф ЛЧ. Так что, если Зениту не удастся выйти, то он будет уровня всех предыдущих чемпионов последних пяти лет, а если выйдет, то покажет уровень выше. Фактом остаётся то, что при всех недостатках Зенит остаётся лучшим клубом России в классификации УЕФА. Тем, кому хочется поглумиться, следует сначала обойти Зенит в рейтинге УЕФА. Иначе вы глумитесь над собой.
Что вы несете? Уровнем выше, уровнем ниже предыдущих чемпионов,Зенит лучший в России. Кому нужен ваш Зенит? Вчера просто возили мордой по полю чемпиона. Можно просто сказать - позор, что и стоило ожидать от чемпиона слабой РПЛ.
pomor 445
pomor 445
   222 / 946
06 ноября в 20:05
Гнева праведного на Зенит льётся в изобилии. Только кто в РПЛ за прошедшие пять лет выступал в ЛЧ и ЛЕ лучше. Уже более 5-ти лет ни один чемпион РПЛ не может выйти из группы. Последним выходил именно Зенит и пока шансы снова выти не потерял. Видимо таков наш футбол, что РПЛ в принципе не может родить чемпиона уровня плей-офф ЛЧ. Так что, если Зениту не удастся выйти, то он будет уровня всех предыдущих чемпионов последних пяти лет, а если выйдет, то покажет уровень выше. Фактом остаётся то, что при всех недостатках Зенит остаётся лучшим клубом России в классификации УЕФА. Тем, кому хочется поглумиться, следует сначала обойти Зенит в рейтинге УЕФА. Иначе вы глумитесь над собой.
OLESOCC
OLESOCC
   183 / 946
06 ноября в 19:54
Это было ИСТИННОЕ ЛИЦО РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА !!!
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
   266 / 946
06 ноября в 19:40
Но у немцев нет Вилкова.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Наталья Волчок
   143 / 946
06 ноября в 19:31
Осталось о65лить этот газнефтезелёный клуб в российском чемпионате,чтобы все убедились в том,что мешки,набитые долярами,не работают...Вперёд все клубы РПЛ на Питер!Немчура показала,как это делать.Пусть у Зенита два,три равноценных состава,но это не работает.Клуб зажиревших игроков с нереальной зарплатой.
уровню футбола рпл это не поможет
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   405 / 946
06 ноября в 19:28
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил Владимир_Спартак
       143 / 946
    06 ноября в 19:23
    Такого слабого чемпионата я еще не видел. У нас сейчас нет команд, которые могут достойно выступить в Европе. А если попадем на Баварию, Барселону, Ливерпуль, М. Сити......???
    да ничего, вынос в одну калитку
    ANDREY_BOY
    ANDREY_BOY
       266 / 946
    06 ноября в 19:06
    Звезда семака погасает не успев зажечься.
    veter852
    veter852 ответил nikoladolgov
       426 / 946
    06 ноября в 18:48
    Футбола в частности
    Сп62
    Сп62 ответил nikoladolgov
       95 / 946
    06 ноября в 18:43
    Но Карпин же достиг. Так и Семак. Потренирует какой нибудь Армавир, ещё кого либо, набьёт шишек и вновь прийдёт в Зенит, но уже с багажом опыта.
    max74
    max74
       529 / 946
    06 ноября в 18:36
    На время ЛЧ можно приглашать учителя, если у ученика нихрена не получается
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       16 / 946
    06 ноября в 17:49
    Да, хороший шелчок по носу картонным глорам. Аха-ха)
    Росонерцы тоже помнится праздновали победу на ливерпулем в финале ЛЧ после счёта 3:0)
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил Гавроша
       321 / 946
    06 ноября в 17:20
    Но пока вы влетели немцам что в первой игре что в ответке,а про Ливер промолчим лучше
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил Dirty_Harry
       321 / 946
    06 ноября в 17:17
    Все по делу сказал! Респект!!!
    alexamit
    alexamit ответил dok66
       407 / 946
    06 ноября в 17:16
    Вопрос : урок-то кому ? Миллеру , газпрому , Семаку .... Да у них и так все хорошо , какие уроки . Пожалуй ВВП пора вмешаться в эту идиллию
    ВВП не вмешается-он сам из бомжей!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       73 / 946
    06 ноября в 17:07
    Такого слабого чемпионата я еще не видел. У нас сейчас нет команд, которые могут достойно выступить в Европе. А если попадем на Баварию, Барселону, Ливерпуль, М. Сити......???
    Sergey Z
    Sergey Z
       149 / 946
    06 ноября в 16:57
    Всё по делу!
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       278 / 946
    06 ноября в 16:53
    Зениту не хватает быстрого и ударного напа.Этот нап --Кокорин.При всех недостатках в обороне вчера, Кокорин вместо Азмуна, и результат мог быть совсем другим.Просто есть одна сложно разрешимая проблема --Кокорин -полуидиот.
    dok66
    dok66
       541 / 946
    06 ноября в 16:53
    Вопрос : урок-то кому ? Миллеру , газпрому , Семаку .... Да у них и так все хорошо , какие уроки . Пожалуй ВВП пора вмешаться в эту идиллию
    RUPRICHT
    RUPRICHT
       639 / 946
    06 ноября в 16:49
    ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ НЕМЦЫ МОЛОДЦЫ!!!А ЗЕНИТ ВОЗМОЖНО ЗАЖРАЛСЯ ИЛИ НЕТ НОРМАЛЬНЫХ ИГРОКОВ!!???О ЧЕМ ГОВОРИТ РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ!!!???
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
       204 / 946
    06 ноября в 16:46
    Урок один что Семак, Мусаев и прочие российские тренеры впрочем как и весь наш футбол неконкурентный даже на уровне средних европейских клубов что показали игры с Олимпиакосом, Лудогорцем, Базелем. Команды не выдерживают давления, скоростей, физика хромает, темпа на два тайма не хватает. Денег много, а результат поражения от соперников которым как минимум не должны проигрывать. Печально.
    lobsterdam
    lobsterdam ответил Санчо Панса
       213 / 946
    06 ноября в 16:43
    Считаю, что Лейпцигу во многом и повезло! К тому же их вратарь был хорош. Зенит ни в чем им не уступил! Разве что по счету....
    слепцы ведут безумцев...
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       7 / 946
    06 ноября в 16:34
    Если люди живут по принципу Деньги есть ума не надо, им уроки не помогут
    Aris
    Aris
       253 / 946
    06 ноября в 16:31
    Какой урок и кому??? Хамство и админресурс здесь не работают!
    gentlewolf
    gentlewolf
       435 / 946
    06 ноября в 16:24
    не мы, а вы! (с)
    kts
    kts
       61 / 946
    06 ноября в 16:11
    Зенит просто импотенты шевеление которых поддерживается бригадой егоровцев.
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