Бородюк: «„Лейпциг“ показал класс и преподал урок»

Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ.
Мы уступаем в скорости, уступаем в борьбе. Защитники «Лейпцига» показали, как надо бороться на каждом участке поля. Все по делу, они просто сильнее. «Лейпциг» показал класс и преподал урок. Немцы показали, где на данный момент находятся команды.
Росонерцы тоже помнится праздновали победу на ливерпулем в финале ЛЧ после счёта 3:0)
Росонерцы тоже помнится праздновали победу на ливерпулем в финале ЛЧ после счёта 3:0)