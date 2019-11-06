Матвеев: «Ждем тяжелого матча с „Трабзонспором“»

Главный тренер «Краснодара» высказался о предстоящем матче «быков» с «Трабзонспором» в Лиге Европы.

Победа для нас будет важна, чтобы продолжить участие в групповом этапе и добыть путевку в европейскую весну. Я бы не сказал, что нам повезло [в прошлой игре], мы провели достаточно хороший матч. Мы хорошо начали, потом «Трабзонспор» забрал инициативу, потом снова мы. Мяч, который был забит в начале второго тайма, очень помог нам тактически. Мы полностью заслужили эту победу, она была тяжелая, и завтра мы ждем такого же тяжелого матча, а также наших болельщиков, которые нам помогают.