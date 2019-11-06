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Матвеев: «Ждем тяжелого матча с „Трабзонспором“»

06 ноября 2019, 13:24
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев высказался о предстоящем матче «быков» с «Трабзонспором» в Лиге Европы.  

Победа для нас будет важна, чтобы продолжить участие в групповом этапе и добыть путевку в европейскую весну. Я бы не сказал, что нам повезло [в прошлой игре], мы провели достаточно хороший матч. Мы хорошо начали, потом «Трабзонспор» забрал инициативу, потом снова мы. Мяч, который был забит в начале второго тайма, очень помог нам тактически. Мы полностью заслужили эту победу, она была тяжелая, и завтра мы ждем такого же тяжелого матча, а также наших болельщиков, которые нам помогают.  

Напомним, что в минувшее воскресенье «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в поединке 15-го тура РПЛ (2:2). После матча Матвеев прокомментировал результат противостояния. В частности, он заявил, что соперник играл в оборонительный футбол.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   19 / 946
06 ноября в 15:12
Нужно побеждать, ждём хорошей игры и да прибудет с нами сила и удача!
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 13:43
А мы ждём от быков победы!
VIPded
VIPded
   137 / 946
06 ноября в 13:40
Ждем победу Краснодара!
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
06 ноября в 13:35
Удачи Быкам !!!
ДСА
ДСА
   212 / 946
06 ноября в 13:27
Хотелось бы легкой победы.
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