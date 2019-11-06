Глушаков ответил Промесу: «Люблю тебя. Ты лучший»

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков ответил полузащитнику «Аякса» Квинси Промесу, который ранее рассказал про свое отношение к российскому футболисту:
Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший.
Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков ответил полузащитнику «Аякса» Квинси Промесу, который ранее рассказал про свое отношение к российскому футболисту:
Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший.
Разве это Дзюбе плюс? Это плюс тем людям которые не говорят о нем плохого, чего не скажешь о воришке!
Эмери - тренеришка, Миранчук - я тебя поймаю, Аршавин - не разбирается в футболе, Черечесов - усы, меня не волнует что думает Капелло, с Радимовым не здороваюсь, Лодыгигну в ухо, Дзюба Малафееву (из аренды в Туле) - ваше место в сезоне пятое, Карпина бы вызвал на дуэль.......и.т.д......и.т.л.!
Почему "Монако" играет плохо? Из-за Головина, — ответил форвард журналистам "Sport24".
Да и не все тренеры и партнеры о нем хорошо отзываются, не ври! Примеры приводить не буду - вот наглядная история:
Быстров на летних сборах жил в одной комнате с Баженовым, к ним пришел поиграть в карты Дзюба. Игра иногда прерывалась на паузы, а во время одной из них Быстров обнаружил пропажу денег – что-то вроде 23 тысяч рублей. Баженов и Дзюба были первыми подозреваемыми – решать вопрос вызвали капитана Мартина Йиранека. Тот предложил вывернуть карманы, а похожая сумма оказалась у Дзюбы. Артем утверждал, что снял деньги с карточки в Москве, тогда Йиранек попросил заказать распечатку из банка. Дзюба и здесь ответил что-то неубедительное, тогда подключились другие силы – так Артема и убрали из команды.
«Скажем так, все, что было сказано, написано – это ложь, – говорил Дзюба. – То, что произошло с изделием № 23, увы, рассказать я вам не могу. Там очень темная история, меня подставили»
«Его нет в команде, потому что у него произошел конфликт с командой, – говорил Карпин. – Не с клубом, хочу заметить. Это решение не мое, не клуба, а команды».
Разве это Дзюбе плюс? Это плюс тем людям которые не говорят о нем плохого, чего не скажешь о воришке!
Эмери - тренеришка, Миранчук - я тебя поймаю, Аршавин - не разбирается в футболе, Черечесов - усы, меня не волнует что думает Капелло, с Радимовым не здороваюсь, Лодыгигну в ухо, Дзюба Малафееву (из аренды в Туле) - ваше место в сезоне пятое, Карпина бы вызвал на дуэль.......и.т.д......и.т.л.!
Почему "Монако" играет плохо? Из-за Головина, — ответил форвард журналистам "Sport24".
Да и не все тренеры и партнеры о нем хорошо отзываются, не ври! Примеры приводить не буду - вот наглядная история:
Быстров на летних сборах жил в одной комнате с Баженовым, к ним пришел поиграть в карты Дзюба. Игра иногда прерывалась на паузы, а во время одной из них Быстров обнаружил пропажу денег – что-то вроде 23 тысяч рублей. Баженов и Дзюба были первыми подозреваемыми – решать вопрос вызвали капитана Мартина Йиранека. Тот предложил вывернуть карманы, а похожая сумма оказалась у Дзюбы. Артем утверждал, что снял деньги с карточки в Москве, тогда Йиранек попросил заказать распечатку из банка. Дзюба и здесь ответил что-то неубедительное, тогда подключились другие силы – так Артема и убрали из команды.
«Скажем так, все, что было сказано, написано – это ложь, – говорил Дзюба. – То, что произошло с изделием № 23, увы, рассказать я вам не могу. Там очень темная история, меня подставили»
«Его нет в команде, потому что у него произошел конфликт с командой, – говорил Карпин. – Не с клубом, хочу заметить. Это решение не мое, не клуба, а команды».
А - это главное!!!
А - это главное!!!
И ума не приложу к чему ты Диканя приплел?! Андрюха уже давно не играет!
Ари? Жадина! Песьяков? Молодец, я рад за него! Дзюба? Распиаренный клоун - и это не я сказал а один из болел Зенита!)
И на вопрос ты так и не ответил!
И еще по поводу Дзюбы - он запросил в Спартаке контракт на своих условиях - Федун через какое-то время согласился и тут через несколько дней Дзюба объявляет что уходит в Зенит....Теперь поставь вместо фамилии Дзюба - Фернандес, Влашич или Чалов и скажи мне как бы ты отнесся к данному персонажу, при том что он заявлял что в приоритете контракта у него Спартак?!
Вон у вас Онопко тренирует и никто из наших в его огород камней не кидал так как человек следит за своим базаром!
И ума не приложу к чему ты Диканя приплел?! Андрюха уже давно не играет!
Ари? Жадина! Песьяков? Молодец, я рад за него! Дзюба? Распиаренный клоун - и это не я сказал а один из болел Зенита!)
И на вопрос ты так и не ответил!
И еще по поводу Дзюбы - он запросил в Спартаке контракт на своих условиях - Федун через какое-то время согласился и тут через несколько дней Дзюба объявляет что уходит в Зенит....Теперь поставь вместо фамилии Дзюба - Фернандес, Влашич или Чалов и скажи мне как бы ты отнесся к данному персонажу, при том что он заявлял что в приоритете контракта у него Спартак?!
Вон у вас Онопко тренирует и никто из наших в его огород камней не кидал так как человек следит за своим базаром!
И вообще чего ты меня дзюбой потыкаешь: дзюба, дзюба, а вот дзюба, а что дзюба... Ёпть ваша школа))Че ты с нас спрашиваешь?!
И вообще чего ты меня дзюбой потыкаешь: дзюба, дзюба, а вот дзюба, а что дзюба... Ёпть ваша школа))Че ты с нас спрашиваешь?!
Любовь - это костер, не кинешь палку, потухнет!!!
Любовь - это костер, не кинешь палку, потухнет!!!
И почему вы не восторгаетесь Ари, Диканем, Песьяковым??? Да потому , что ушли , а вернее сбежали из вашей Тарасовки, как впрочем и Промес!!!
И почему вы не восторгаетесь Ари, Диканем, Песьяковым??? Да потому , что ушли , а вернее сбежали из вашей Тарасовки, как впрочем и Промес!!!
Что Дзюба? 4 игры в ЛЧ - 1 гол Бенфике! В Спартаке в Еврокубках лучше играл!!!
Что Дзюба? 4 игры в ЛЧ - 1 гол Бенфике! В Спартаке в Еврокубках лучше играл!!!
Дзюба? А что дзюба??
Дзюба? А что дзюба??
Ответь, когда Дзюба стал для тебя своим?! Когда ушел из Спартака или после этого недавнего издевательского фото (ссылка ниже) в Инстаграм после вашего с бомжами дерби?!)))Сынки, я ваш папа!)))https://versiya.info/uploads/posts/2019-11/1572956187_3fc5cffe0119057_400x240_left.jpg
Ответь, когда Дзюба стал для тебя своим?! Когда ушел из Спартака или после этого недавнего издевательского фото (ссылка ниже) в Инстаграм после вашего с бомжами дерби?!)))Сынки, я ваш папа!)))https://versiya.info/uploads/posts/2019-11/1572956187_3fc5cffe0119057_400x240_left.jpg