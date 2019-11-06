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Глушаков ответил Промесу: «Люблю тебя. Ты лучший»

06 ноября 2019, 17:47

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков ответил полузащитнику «Аякса» Квинси Промесу, который ранее рассказал про свое отношение к российскому футболисту:

Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший. 

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ziborock
ziborock ответил Leha-ha50
   11 / 946
07 ноября в 17:35
Ну , не договорились , бывает. Парень уже в Зените свой, пора бы и успокоится??? Мне тоже не всегда нравятся Дзюбины перлы, но что же поделать, если человек болтун!!! Главное, что все тренеры и партнеры с кем он работал о нем очень хорошо отзываются!!! А - это главное!!!
"Главное, что все тренеры и партнеры с кем он работал о нем очень хорошо отзываются!!!"
Разве это Дзюбе плюс? Это плюс тем людям которые не говорят о нем плохого, чего не скажешь о воришке!
Эмери - тренеришка, Миранчук - я тебя поймаю, Аршавин - не разбирается в футболе, Черечесов - усы, меня не волнует что думает Капелло, с Радимовым не здороваюсь, Лодыгигну в ухо, Дзюба Малафееву (из аренды в Туле) - ваше место в сезоне пятое, Карпина бы вызвал на дуэль.......и.т.д......и.т.л.!
Почему "Монако" играет плохо? Из-за Головина, — ответил форвард журналистам "Sport24".
Да и не все тренеры и партнеры о нем хорошо отзываются, не ври! Примеры приводить не буду - вот наглядная история:
Быстров на летних сборах жил в одной комнате с Баженовым, к ним пришел поиграть в карты Дзюба. Игра иногда прерывалась на паузы, а во время одной из них Быстров обнаружил пропажу денег – что-то вроде 23 тысяч рублей. Баженов и Дзюба были первыми подозреваемыми – решать вопрос вызвали капитана Мартина Йиранека. Тот предложил вывернуть карманы, а похожая сумма оказалась у Дзюбы. Артем утверждал, что снял деньги с карточки в Москве, тогда Йиранек попросил заказать распечатку из банка. Дзюба и здесь ответил что-то неубедительное, тогда подключились другие силы – так Артема и убрали из команды.

«Скажем так, все, что было сказано, написано – это ложь, – говорил Дзюба. – То, что произошло с изделием № 23, увы, рассказать я вам не могу. Там очень темная история, меня подставили»

«Его нет в команде, потому что у него произошел конфликт с командой, – говорил Карпин. – Не с клубом, хочу заметить. Это решение не мое, не клуба, а команды».
Nekit92
Nekit92 ответил ziborock
   202 / 946
07 ноября в 08:34
Тогда какого ты мне про Севилью?! Промес в Аяксе играет и лучший бомбардир команды как я уже говорил!!!
Потому, что он не феерит, как ты говорил)) если б феерил, играл б не в аяксе...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ziborock
   4 / 946
07 ноября в 02:48
По моему вы то только и восторгаетесь своими бывшими! Или нет?!) И ума не приложу к чему ты Диканя приплел?! Андрюха уже давно не играет! Ари? Жадина! Песьяков? Молодец, я рад за него! Дзюба? Распиаренный клоун - и это не я сказал а один из болел Зенита!) И на вопрос ты так и не ответил! И еще по поводу Дзюбы - он запросил в Спартаке контракт на своих условиях - Федун через какое-то время согласился и тут через несколько дней Дзюба объявляет что уходит в Зенит....Теперь поставь вместо фамилии Дзюба - Фернандес, Влашич или Чалов и скажи мне как бы ты отнесся к данному персонажу, при том что он заявлял что в приоритете контракта у него Спартак?! Вон у вас Онопко тренирует и никто из наших в его огород камней не кидал так как человек следит за своим базаром!
Ну , не договорились , бывает. Парень уже в Зените свой, пора бы и успокоится??? Мне тоже не всегда нравятся Дзюбины перлы, но что же поделать, если человек болтун!!! Главное, что все тренеры и партнеры с кем он работал о нем очень хорошо отзываются!!!
А - это главное!!!
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
07 ноября в 01:19
Вот они, спартаковцы.
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 946
07 ноября в 00:44
Во как...а говорили Де Зеув...
ziborock
ziborock ответил Nekit92
   11 / 946
07 ноября в 00:44
Ну если ты вспомнил как дзюба в спартаке играл, тогда вспомни как он играл в лч с халком. Явно же лучше чем со спартаком)) И вообще чего ты меня дзюбой потыкаешь: дзюба, дзюба, а вот дзюба, а что дзюба... Ёпть ваша школа))Че ты с нас спрашиваешь?!
Тогда какого ты мне про Севилью?! Промес в Аяксе играет и лучший бомбардир команды как я уже говорил!!!
ziborock
ziborock ответил Leha-ha50
   11 / 946
07 ноября в 00:31
Если бы Дзюба по прежнему играл за Спартак , вы бы его сейчас на руках носили бы!!! Но парень сделал ноги , чем обидел вас до глубины души, а парень прекрасно играет и в Зените и в сборной!!! И почему вы не восторгаетесь Ари, Диканем, Песьяковым??? Да потому , что ушли , а вернее сбежали из вашей Тарасовки, как впрочем и Промес!!!
По моему вы то только и восторгаетесь своими бывшими! Или нет?!)
И ума не приложу к чему ты Диканя приплел?! Андрюха уже давно не играет!
Ари? Жадина! Песьяков? Молодец, я рад за него! Дзюба? Распиаренный клоун - и это не я сказал а один из болел Зенита!)
И на вопрос ты так и не ответил!
И еще по поводу Дзюбы - он запросил в Спартаке контракт на своих условиях - Федун через какое-то время согласился и тут через несколько дней Дзюба объявляет что уходит в Зенит....Теперь поставь вместо фамилии Дзюба - Фернандес, Влашич или Чалов и скажи мне как бы ты отнесся к данному персонажу, при том что он заявлял что в приоритете контракта у него Спартак?!
Вон у вас Онопко тренирует и никто из наших в его огород камней не кидал так как человек следит за своим базаром!
Faustello
Faustello
   19 / 946
06 ноября в 23:21
Развёлся с женой, любит Промеску...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   233 / 946
06 ноября в 23:04
Что за "люблю тебя,жить без тебя не могу"?Не слежу за рос футболом но думаю в спартаке такая любовь.
Nekit92
Nekit92 ответил ziborock
   202 / 946
06 ноября в 23:03
Феерят только в Зените!))) А у Промеса в 4 играх ЛЧ - 4 гола и в Эредевизие в 11 играх 8 мячей и 2 голевых! Расскажи нам про то что Промес сбитый летчик!))) Что Дзюба? 4 игры в ЛЧ - 1 гол Бенфике! В Спартаке в Еврокубках лучше играл!!!
Ну если ты вспомнил как дзюба в спартаке играл, тогда вспомни как он играл в лч с халком. Явно же лучше чем со спартаком))
И вообще чего ты меня дзюбой потыкаешь: дзюба, дзюба, а вот дзюба, а что дзюба... Ёпть ваша школа))Че ты с нас спрашиваешь?!
Nekit92
Nekit92 ответил pioner1987
   202 / 946
06 ноября в 22:58
Передавай Халку привет в Китай )))
Зачем? Я про него не говорю ничего. Это твой сородич антошу хвалит))
311
311
   418 / 946
06 ноября в 21:52
Не выветрились ещё тарасовские замашки у банщика!)
cannongun
cannongun
   151 / 946
06 ноября в 21:51
про баню в тему
-Хостинский-
-Хостинский-
   131 / 946
06 ноября в 21:46
Ностальгия по бане
pioner1987
pioner1987 ответил Nekit92
   758 / 946
06 ноября в 21:12
Что и требовалось доказать: забивает периодически. А не феерит. Дзюба? А что дзюба??
Передавай Халку привет в Китай )))
Konst56
Konst56 ответил cska1948
   562 / 946
06 ноября в 20:52
А теперь расскажи нам каким местом голы Промеса за Аякс помогают СпаМу.
Лучше расскажи нам каким местом Дзагоев помогает ЦСКА?
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
06 ноября в 20:30
На что это намекает Дениска???
Любовь - это костер, не кинешь палку, потухнет!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ziborock
   4 / 946
06 ноября в 20:28
Спасибо! Рассмешил и доказал мою правоту! Ответь, когда Дзюба стал для тебя своим?! Когда ушел из Спартака или после этого недавнего издевательского фото (ссылка ниже) в Инстаграм после вашего с бомжами дерби?!)))Сынки, я ваш папа!)))https://versiya.info/uploads/posts/2019-11/1572956187_3fc5cffe0119057_400x240_left.jpg
Если бы Дзюба по прежнему играл за Спартак , вы бы его сейчас на руках носили бы!!! Но парень сделал ноги , чем обидел вас до глубины души, а парень прекрасно играет и в Зените и в сборной!!!
И почему вы не восторгаетесь Ари, Диканем, Песьяковым??? Да потому , что ушли , а вернее сбежали из вашей Тарасовки, как впрочем и Промес!!!
ziborock
ziborock ответил Nekit92
   11 / 946
06 ноября в 19:54
Что и требовалось доказать: забивает периодически. А не феерит. Дзюба? А что дзюба??
Феерят только в Зените!))) А у Промеса в 4 играх ЛЧ - 4 гола и в Эредевизие в 11 играх 8 мячей и 2 голевых! Расскажи нам про то что Промес сбитый летчик!)))
Что Дзюба? 4 игры в ЛЧ - 1 гол Бенфике! В Спартаке в Еврокубках лучше играл!!!
Nekit92
Nekit92 ответил ziborock
   202 / 946
06 ноября в 19:47
Он периодически голы забивает в ЛЧ!!! А Дзюба?!)))
Что и требовалось доказать: забивает периодически. А не феерит.
Дзюба? А что дзюба??
ziborock
ziborock ответил Nekit92
   11 / 946
06 ноября в 19:44
А что же он за севилью то голешники не засаживал? Если б феерил, то феерить он должен как минимум в чемпе из топ 5.
Он периодически голы забивает в ЛЧ!!! А Дзюба?!)))
Nekit92
Nekit92 ответил ziborock
   202 / 946
06 ноября в 19:35
Вопрос к коням и бомжам: А чего это вы вдруг прекратили футбольные качества Промеса обсуждать?! "Сбитый летчик", "может только Уфе забивать", "в Европе ноль" и.т.д. Отвечу за вас: потому что Промес вам надовал моральных лещей и пендалей! Промес лучший бомбардир в Аяксе и в чемпионате и в ЛЧ! А какой он вчера голешник Челси засадил!!!!! Так что ИКСПЕРДЫ лучше молчите и следите за Дзюбой и Головиным!))) Впрочем против Головина ничего не имею!!!
А что же он за севилью то голешники не засаживал? Если б феерил, то феерить он должен как минимум в чемпе из топ 5.
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
06 ноября в 19:31
Два спартаковских гoмoсека.
Nekit92
Nekit92
   202 / 946
06 ноября в 19:30
Хахаха ты его еще раз в баньку пригласи
ziborock
ziborock ответил Leha-ha50
   11 / 946
06 ноября в 19:28
Ты опу с пальцем не путай!!! Промес - иностранный "турист" , заехавший погостить и срубить баблеца. А те двое - свои, родные и нормальный болельщик будет следить за ними более пристально , чем за какими то заезжими пассажирами!!!
Спасибо! Рассмешил и доказал мою правоту!
Ответь, когда Дзюба стал для тебя своим?! Когда ушел из Спартака или после этого недавнего издевательского фото (ссылка ниже) в Инстаграм после вашего с бомжами дерби?!)))Сынки, я ваш папа!)))https://versiya.info/uploads/posts/2019-11/1572956187_3fc5cffe0119057_400x240_left.jpg
МапС
МапС
   239 / 946
06 ноября в 19:28
Промес стал легендой Спартака, Глушак только сверкнул в чемпионский сезон. Промес в Европе феерит, Глушаков и в Ахмате лавочник.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил tims
   172 / 946
06 ноября в 19:26
Вон оно, оказывается, какие страсти были в "Спартаке". Похоже, Глушак и Промес страдали от неразделённой любви. А всего-то надо было просто объясниться, а не скрывать свои чувства. Но лучше поздно, чем никогда...
каждый думает и говорит в меру своей испорченности, ты походу не исключение.
tims
tims
   429 / 946
06 ноября в 19:24
Вон оно, оказывается, какие страсти были в "Спартаке". Похоже, Глушак и Промес страдали от неразделённой любви. А всего-то надо было просто объясниться, а не скрывать свои чувства. Но лучше поздно, чем никогда...
Footbolista
Footbolista ответил cska1948
   2 / 946
06 ноября в 19:22
Имидж...где прошло становление Промеса?..в Спартаке...и про Спартак при случае он плохого слова не скажет...
ziborock
ziborock ответил cska1948
   11 / 946
06 ноября в 19:21
А теперь расскажи нам каким местом голы Промеса за Аякс помогают СпаМу.
После того как ты расскажешь каким местом коням помогало то что Промес не забивал!)
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