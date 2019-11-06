Нигматуллин: «Надеюсь, что „Локомотив“ не проиграет»

Бывший вратарь «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Сегодня будет праздник футбола — Лига чемпионов. К нам в столицу приезжает титулованный соперник. Погода тоже соответствует — футбольная. Надеюсь, что «Локомотив» не проиграет.

На самом деле, грустно это говорить. Грустно, потому что, конечно, можно устраивать минутки патриотизма и кричать: «Ура, „Локомотив“ — лучший», но при всех определенных сложностях и с составом, и в игровом плане, в последних матчах оптимизма практически нет. Мы будем продолжать верить в железнодорожников. Но… я буду рад ошибиться, но, по-моему, сегодня проиграем именно мы. Во-первых, «Ювентус» выше классом. Во-вторых, для того, чтобы успешно выступать на всех фронтах, «Локомотиву» нужна глубина состава. Молодежь на скамейке — это замечательно и прекрасно, я поддерживаю. Но по большому счету команда выглядит уставшей, потому что играет один и тот же состав. Уставшие игроки — это не оправдание, конечно, но в то же время «Локомотив» не справляется.