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Нигматуллин: «Надеюсь, что „Локомотив“ не проиграет»

06 ноября 2019, 14:26
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Сегодня будет праздник футбола — Лига чемпионов. К нам в столицу приезжает титулованный соперник. Погода тоже соответствует — футбольная. Надеюсь, что «Локомотив» не проиграет.

На самом деле, грустно это говорить. Грустно, потому что, конечно, можно устраивать минутки патриотизма и кричать: «Ура, „Локомотив“ — лучший», но при всех определенных сложностях и с составом, и в игровом плане, в последних матчах оптимизма практически нет. Мы будем продолжать верить в железнодорожников. Но… я буду рад ошибиться, но, по-моему, сегодня проиграем именно мы. Во-первых, «Ювентус» выше классом. Во-вторых, для того, чтобы успешно выступать на всех фронтах, «Локомотиву» нужна глубина состава. Молодежь на скамейке — это замечательно и прекрасно, я поддерживаю. Но по большому счету команда выглядит уставшей, потому что играет один и тот же состав. Уставшие игроки — это не оправдание, конечно, но в то же время «Локомотив» не справляется.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
06 ноября в 18:31
Я тоже надеюсь, но как бы разгрома не случилось. Удачи путейцам!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   204 / 946
06 ноября в 17:07
Мда после последних событий совсем тревожно за Локомотив
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
06 ноября в 15:42
Хотелось бы чуда.
Т34
Т34
   27 / 946
06 ноября в 15:19
А что остается? Только надеяться.
FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 14:48
Но это же не Лейпциг на подъёме, как говорят некоторые болелы Зени... Всего-то старая сеньора )
viv
viv
   126 / 946
06 ноября в 14:40
Переиграть Ювентус будет нереально....главное для Локо не повторить знаменитые 0:7 мясных...
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 14:35
Все ждём удачной игры от Локо!
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