Гамула - о Ракицком: «Однозначно политическое решение»

Тренер-селекционер «Ростова» прокомментировал решение защитника «Зенита» завершить карьеру в сборной Украины.

Однозначно политическое решение. Ракицкий мог бы принести много пользы сборной Украины и всему украинскому футболу. Ситуация вынудила принять его такое решение. Никто его осуждать не будет, это его личное решение. Я думаю, что сборная Украины потеряла больше, чем сам Ракицкий.

Почему Шевченко не вызывал Ярослава? Я знаю, что Андрей очень хороший человек и всегда стоит горой за подопечных, но мы же не знаем, что происходит внутри.

Конечно, все может быть, Ракицкий может вернуться. Может завтра в стране поменяется ситуация, не может же быть постоянно что-то одинаковым. Хотелось бы, чтобы Ракицкий вернулся, потому что он очень хороший футболист. Он по-спортивному злой, отдает на поле все силы, мог бы помочь сборной, даже которая уже гарантировала себе выход на Евро-2020.