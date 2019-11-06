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Гамула - о Ракицком: «Однозначно политическое решение»

06 ноября 2019, 14:07

Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал решение защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.

Однозначно политическое решение. Ракицкий мог бы принести много пользы сборной Украины и всему украинскому футболу. Ситуация вынудила принять его такое решение. Никто его осуждать не будет, это его личное решение. Я думаю, что сборная Украины потеряла больше, чем сам Ракицкий.

Почему Шевченко не вызывал Ярослава? Я знаю, что Андрей очень хороший человек и всегда стоит горой за подопечных, но мы же не знаем, что происходит внутри.

Конечно, все может быть, Ракицкий может вернуться. Может завтра в стране поменяется ситуация, не может же быть постоянно что-то одинаковым. Хотелось бы, чтобы Ракицкий вернулся, потому что он очень хороший футболист. Он по-спортивному злой, отдает на поле все силы, мог бы помочь сборной, даже которая уже гарантировала себе выход на Евро-2020.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
06 ноября в 17:14
Кому оно нужно, это политическое решение Ракитского? Подаётся, что он решил, а не тот же Шевченко в окружении политиков.Или Ракитский не понимал, что переездом за боблом в Россию закрывает себе дверь в сборную?! Всё понимал - сам выбор сделал, чё теперь заявы строчить-то?!
grazie100
grazie100
   503 / 946
06 ноября в 15:23
Шевченко слишком хорошо понимает сколько будет у него врагов, возьми он Ракицкого.
Doping87
Doping87
   344 / 946
06 ноября в 15:22
Больше сил на Зенит останется. Так что всё норм.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
06 ноября в 15:12
Оставьте в покое, Украина и без него растёт в игровом плане.
grafff
grafff
   761 / 946
06 ноября в 14:51
Зря они так с Ракицким
FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 14:39
"Все, что ни делается, все к лучшему." Народная мудрость. Ну выполнял человек честно свою работу там, теперь работает здесь. Адекватных приезжих надо приветствовать, а проблемы скачущих неадекватов пусть остаются за забором ) за тем самым.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 14:38
Хохлы всё время, что то теряют а взамен ничего не находят.
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
06 ноября в 14:35
без дыма огня не бывает...
ошалевший
ошалевший
   153 / 946
06 ноября в 14:31
всё дело в крыме,есть ли тут крымчане? хочется узнать мнение как вам живётся в коррумпированной стране? ощутили ли вы уже всю мощь воровской системы?
drug01
drug01
   124 / 946
06 ноября в 14:17
Так решили!!!
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 946
06 ноября в 14:15
    Zenit_84
    Zenit_84
       228 / 946
    06 ноября в 14:11
    Плохо. Мог бы помочь своей сборной.
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