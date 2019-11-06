Аршавин поддержал кандидатуру Григоряна на пост тренера сборной Армении

Бывший игрок сборной России поддержал кандидатуру на пост главного тренера сборной Армении.

До знакомства с Александром Григоряном у меня было к нему скептическое отношение. Оно изменилось после того, как мы вместе начали работать в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ». Он, безусловно, тренер думающий, анализирующий, умеющий готовить тренировочный процесс и выбирать тактику на матч. Он способен признавать свои ошибки и находить интересные решения. Он человек образованный, способный выработать стратегию и ее придерживаться. Вполне логично, что Григорян рассматривается на пост тренера сборной Армении. Думаю, это был бы оправданный шаг со стороны армянской федерации.