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Аршавин поддержал кандидатуру Григоряна на пост тренера сборной Армении

06 ноября 2019, 15:44

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поддержал кандидатуру Александра Григоряна на пост главного тренера сборной Армении.

До знакомства с Александром Григоряном у меня было к нему скептическое отношение. Оно изменилось после того, как мы вместе начали работать в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ». Он, безусловно, тренер думающий, анализирующий, умеющий готовить тренировочный процесс и выбирать тактику на матч. Он способен признавать свои ошибки и находить интересные решения. Он человек образованный, способный выработать стратегию и ее придерживаться. Вполне логично, что Григорян рассматривается на пост тренера сборной Армении. Думаю, это был бы оправданный шаг со стороны армянской федерации.

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Все комментарии
Зейский
Зейский
06 ноября в 20:41
Григоян не тренер.
tims
tims
   429 / 946
06 ноября в 19:11
А что, у Аршавина спрашивали совета по поводу назначения тренера сборной?.. Странно, что в Армении не прислушались к такому авторитетному мнению. Как известно, тренером армянской сборной назначен некий Хашманян, о котором Шавка даже, похоже, не слышал. В любом случае пренебрежение его советом Шавка воспримет как удар по яйцам. Ведь он считает себя спецом по футболу № 1 на пространстве бывшего Союза. Правда, эту позицию у Шавки оспаривает еще один "специалист" - полоумный Гена Орлов... А Григорян... а что Григорян, как он был той субстанцией, которая болтается в проруби, так и остался. Присосётся к какому-нибудь очередному провинциальному клубу и будет изображать из себя великого тренера. Пока в очередной раз не вышибут...
Сп62
Сп62 ответил FROBI
   95 / 946
06 ноября в 18:49
Ну, так вся Армения рот открыла.
time out
time out
   53 / 946
06 ноября в 17:26
Оказывается такое добро в Тамбове было. Не оценили. Зажрались!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
06 ноября в 16:34
Григорян действительно толковый, но очевидно со странностями, которые не позволяют ему в полной мере реализовывать свой потенциал.
FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 15:58
Ну рекомендацию самого Аршавяна нужно уважить ))
Можа, и президента нам нового подберёт? Лишь бы Трампу не помогал )
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 15:47
О блин, Шава уже советы даёт федерации футбола Армении.
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