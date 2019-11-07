СМИ: Гальярдо возглавит «Барселону» в декабре

СМИ сообщают, что главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо близок к переходу в «Барселону».
Ожидается, что аргентинский специалист возглавит каталонский клуб в декабре.
В настоящее время руководство «Барсы» не совсем удовлетворено последними результатами нынешнего главного тренера Эрнесто Вальверде, поэтому рассматривает кандидатуру Гальярдо.
Свой "жимок" побереги.
Свой "жимок" побереги.
Аха-ха)
Аха-ха)
Хочется сказать одно, прости нас Кройф мы все про76и.
Хочется сказать одно, прости нас Кройф мы все про76и.
Лига, минимум полуфинал ЛЧ, финал Кубка короля.
Лига, минимум полуфинал ЛЧ, финал Кубка короля.