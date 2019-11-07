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СМИ: Гальярдо возглавит «Барселону» в декабре

07 ноября 2019, 11:14

СМИ сообщают, что главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо близок к переходу в «Барселону»

Ожидается, что аргентинский специалист возглавит каталонский клуб в декабре. 

В настоящее время руководство «Барсы» не совсем удовлетворено последними результатами нынешнего главного тренера Эрнесто Вальверде, поэтому рассматривает кандидатуру Гальярдо. 

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Leha-ha50
   16 / 946
вчера в 22:03
Пояс верности носишь??? Тогда понятно!!!
В странных кругах ты вращаешься. Аха-ха)
Agamaga
Agamaga
   416 / 946
вчера в 21:58
Херардо Мартино!?
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил ALBA BARCELONA 21
   170 / 946
07 ноября в 20:07
Почему Гальярдо для мощенника Бартомеу,потому,что он два раза дешеале,чем евррпейские профессионалы. Он не лучше Вальверде,скорее всего хуже.А вот немцы охотятся за самыми лучшими тренерами и все остальные сильные команды.Президент,тренер,капитан Барселоны это дно даже днище.
Бартомеу хороший руководитель, а то привыкли когда балуют.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Князь сажал врагов на посох
   4 / 946
07 ноября в 20:06
Моё очко вне опасности, не переживай за него. Аха-ха) Свой "жимок" побереги.
Пояс верности носишь??? Тогда понятно!!!
beefs
beefs
   281 / 946
07 ноября в 19:41
Поживём, увидим...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Leha-ha50
   16 / 946
07 ноября в 19:09
Свое очко побереги, а то ведь ваших опять в низшие лиги отправят!!!
Моё очко вне опасности, не переживай за него. Аха-ха)
Свой "жимок" побереги.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Князь сажал врагов на посох
   4 / 946
07 ноября в 19:03
Не очкуй, Лёха-ха) Аха-ха)
Свое очко побереги, а то ведь ваших опять в низшие лиги отправят!!!
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил ОРЛОВЕЦ
   232 / 946
07 ноября в 18:40
Ну вообще он южноамериканский кубок выиграл и два кубка Либертадорес, а сейчас снова вывел Ривер в финал.
Футбол в Европе и Латинской Америке это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
07 ноября в 18:19
Где ты только шутку увидел?)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Leha-ha50
   16 / 946
07 ноября в 18:19
Сам же шутишь, сам и ржешь???Нехороший признак!!!
Не очкуй, Лёха-ха)

Аха-ха)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Князь сажал врагов на посох
   4 / 946
07 ноября в 18:02
Значит пусть работает. Может быстрей вылетит в сегунду каталонский мешок. Аха-ха)
Сам же шутишь, сам и ржешь???Нехороший признак!!!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Leha-ha50
   16 / 946
07 ноября в 17:52
Сомнительная кандидатура, очень сомнительная!!!
Значит пусть работает. Может быстрей вылетит в сегунду каталонский мешок. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ОРЛОВЕЦ
   16 / 946
07 ноября в 17:51
Ну вообще он южноамериканский кубок выиграл и два кубка Либертадорес, а сейчас снова вывел Ривер в финал.
Значит у них Ривер, такой же кабинетный, как в Европе Ливер. Аха-ха)
19oleg73
19oleg73
07 ноября в 17:40
От перемены мест слагаемых результат ПШИК!!!
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter ответил valt134
   850 / 946
07 ноября в 17:25
Действительно. Лучшеб Кумана пригласили
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
07 ноября в 17:03
Вальверде не по силам Барса.
Ruslik1982
Ruslik1982
   145 / 946
07 ноября в 16:36
это троюродный брат тёти жены Месси
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
07 ноября в 16:34
Сомнительная кандидатура, очень сомнительная!!!
valt134
valt134
   270 / 946
07 ноября в 16:33
Шило на мыло.
Брулин
Брулин
   100 / 946
07 ноября в 16:10
Когда же начнут брать нормальных тренеров! ? Которые уже работали в топ клубах ? А то опять кота в мешке ,а там как пойдет!
fekir-1111
fekir-1111 ответил cska plus
   914 / 946
07 ноября в 15:51
Тебе если пут прикажет то ты зделаешь.чпок.
Али Самаркандский
Али Самаркандский ответил cska plus
   341 / 946
07 ноября в 15:37
Наверное гном приказал.
Не знл что Зелененький имеет столь широкие полномочия.
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 14:48
Наверное гном приказал.
andrefino13
andrefino13
   184 / 946
07 ноября в 14:39
Нужно увольнять пол команды, потерявшей мотивацию, команда просто окислилась. Месси в первую очередь, чтобы не плясать под его дудку.
Cympak-05
Cympak-05 ответил поглотитель недоразумений
   699 / 946
07 ноября в 14:33
Вальверде хороший тактик, особенно на длинный сезон. Но очень слаб как мотиватор, и руководством у бровки. И команда в него потеряла веру из за этого сейчас все проблемы и пошли.
Стеллс
Стеллс ответил Опасный хулиган
   525 / 946
07 ноября в 14:22
где они таких физруков находят?
Это сплетни.Конкретно Гальярдо никогда не придёт в Барсу сразу,а по тренеру:Вальверде уволят до окончания сезона при чрезвычайных провалах:не выход из группы ЛЧ,череда поражений в Примере,но это вряд ли случится.Про матч со Славией правление сказало так:у них был 1 шанс из вне игры,у нас 5 100% шансов,просто не повезло.Плюс все ветераны за Вальверде.Кроме Ракитича,наверное)))Запасаемся терпением и ждём чуда:Пике-дайте нам время,мы улучшаемся,знакомо,да?
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   633 / 946
07 ноября в 14:12
где они таких физруков находят?
Виссарионович
Виссарионович ответил поглотитель недоразумений
   89 / 946
07 ноября в 14:08
Ну сейчас такое время когда ТОП тренеры трудоустроены. И спрос на них очень высок.
Хочется сказать одно, прости нас Кройф мы все про76и.
Василий 50
Василий 50
   456 / 946
07 ноября в 14:06
Это еще кто такой?
Armyan4eG
Armyan4eG
   710 / 946
07 ноября в 13:44
Готов вчера ещё заменить Вальверде за пол цены, результат гарантирую 100%.
Лига, минимум полуфинал ЛЧ, финал Кубка короля.
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