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Янг: «Сменщики Погба отлично справляются»

07 ноября 2019, 11:21

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал отсутствие хавбека Поля Погба в составе «красных дьяволов». В последнее время полузащитник не может играть из-за травмы.

Конечно, когда отсутствует такой футболист, как Поль, это разочаровывает, но те, кто играют вместо Погба, отлично справляются. Будет здорово, когда он вернется к тренировкам, но у нас и без него конкурентный состав.

Отметим, что Погба, скорее всего, будет отсутствовать до декабря. При этом недавно сам футболист заявил, что ему не терпится вернуться на поле.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
07 ноября в 12:58
Этот конкурентный состав плетется в середине турнирной таблицы.
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
07 ноября в 12:53
Аккуратно дал понять , что и без ПоЛбы обойдутся)))
obana777
obana777
   194 / 946
07 ноября в 12:30
Еще придется Погба за место в основе бороться.
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