Янг: «Сменщики Погба отлично справляются»

07 ноября 2019, 11:21

Защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал отсутствие хавбека в составе «красных дьяволов». В последнее время полузащитник не может играть из-за травмы.

Конечно, когда отсутствует такой футболист, как Поль, это разочаровывает, но те, кто играют вместо Погба, отлично справляются. Будет здорово, когда он вернется к тренировкам, но у нас и без него конкурентный состав.

Отметим, что Погба, скорее всего, будет отсутствовать до декабря. При этом недавно сам футболист заявил, что ему не терпится вернуться на поле.