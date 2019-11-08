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Ганчаренко: «Будем из последних сил цепляться за шансы на выход в плей-офф»

вчера, 01:38
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы ответил на вопросы журналистов.

— Конечно, расстроены, что не выиграли. Очень хотели победить, переломить неудачную серию. Но — как начали турнир, кувыркаясь, так и продолжаем. По моментам мы были ближе к победе, но не реализовали свои шансы. Очень нервозно действовали с мячом, могли острее проводить атаки, а не ждать провалов соперника. Довлела и неудачная серия и то, что мы не забиваем. Сказалось и нехватка опыта игры в условиях, когда против тебя полный стадион.

— Что можно отметить после сегодняшней игры?

— Мы улучшили игру в обороне, но продолжаем транжирить наши моменты.

— Почему заменили Магнуссона? Атакой были довольны?

— У «Ференцвароша» быстрые нападающие, а Хордур — высокорослый, в конце подустал. Нужен был более агрессивный и быстрый игрок. А выпускать Лукаса Сантоса вместо Чалова, Влашича или Сигурдссона не видели смысла, потому что они хорошо двигались. Хотели сбалансировать оборону и сохранить то, что есть в атаке.

— Как оцените игру Карпова?

— Раз он так много матчей сыграл — мы на него рассчитываем. Вступление в отбор, трезвая оценка ситуации под давлением — его сильные качества. Он заслужил своё место. Мы им довольны, он делает много правильных вещей, но неправильно оценивать его в отрыве от Магнуссона и Дивеева.

— У ЦСКА остались шансы на выход в плей-офф. Будете за них цепляться?

— Будем цепляться из последних сил. Можно в этом не сомневаться.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 11:29
Ганчаренко - хороший тренер! Такой, физически слабый с отсутствием мастерства состав, творит настоящие чудеса под руководством этого мудрого тренера! Респект коачу!
Don trambon
Don trambon ответил Roman Borovikov
   64 / 946
вчера в 10:50
Смешно)) Ты одной ногой безработный, а думаешь что ещё можно что-то исправить)
так его гынер с бабаем и не уволят. гончар тихий человек без, судя по всему, своего мнения, который не возразит начальству. много ли таких найдётся, которые согласятся вот на это всё?)
galem72
galem72
   165 / 946
вчера в 10:50
Ну в Барселону на Эспаньол лошадям можно просто съездить отдохнуть, в ПортАвентуре покататься. На поле лучше не появляться. ))
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 09:40
Вообще не могу посчитать эти шансы не теоретически и не практически.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил oFANATo
   94 / 946
вчера в 08:35
Стыдно за очко ЦСКА.
ДСА
ДСА
   212 / 946
вчера в 06:37
Чушь несёт.
Байкал-38.
Байкал-38.
   156 / 946
вчера в 04:30
Теоретически у ЦСКА шанс выйти из группы есть, а вот практически его нет.
Цепляться за выход из группы это даже сумасшедшему в голову не придёт, а вот хоть как то скрасить провальное выступление ещё можно постараться и хоть, что то заработать в общую копилку.
pam06
pam06
   12 / 946
вчера в 02:50
Для этого, нужно доминировать, если не получается доминировать - необходимо удивлять соперника. Другого не дано... А о чем можно говорить если даже с венграми этого не возможно достичь. Вот слова Реброва:"Да не удивил. Та же структура, тактика. Уровень игроков ЦСКА высок, индивидуально они могут решить эпизод в свою пользу. Понимали важность компактности в обороне. Старались исключить быстрые атаки, не давать сопернику пространство. Думаю, получилось."
О чем еще можно говорить. Однозначный и четкий ответ тренера о работе его оппонента. Не удивил, а раз не удивил - значит проиграл не выходя на поле. ВМГ не просто предсказуем. Невольно вспоминаешь "Машину времени": "Ты шел как бык на красный свет..." Вот только дальше не про Вас ВМГ...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   215 / 946
вчера в 02:46
Когда Цска выиграет Лигу европы вы будете вспоминать как ржали над его фразой
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
вчера в 02:30
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
вчера в 02:09
Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар и ЦСКА набрали очки в этом туре.
vinyardrip
vinyardrip
   447 / 946
вчера в 02:03
Витя, за хуууук уже цепляйся. Атакующих и кретавных на защитников?.. О чем грить....
pam06
pam06
   12 / 946
вчера в 01:54
Что действительно хорошо получается, так это языком чесать... Да, языком мести не мешки ворочать... Какие к черту шансы... За что цепляться? А главное чем? Ну если только языком. Здесь тебе Витюша равных точно не найти...
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
вчера в 01:45
Пора уже за верёвку с мылом цепляться.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
вчера в 01:40
Смешно)) Ты одной ногой безработный, а думаешь что ещё можно что-то исправить)
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