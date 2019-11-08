Ганчаренко: «Будем из последних сил цепляться за шансы на выход в плей-офф»

Главный тренер ЦСКА после матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы ответил на вопросы журналистов.

— Конечно, расстроены, что не выиграли. Очень хотели победить, переломить неудачную серию. Но — как начали турнир, кувыркаясь, так и продолжаем. По моментам мы были ближе к победе, но не реализовали свои шансы. Очень нервозно действовали с мячом, могли острее проводить атаки, а не ждать провалов соперника. Довлела и неудачная серия и то, что мы не забиваем. Сказалось и нехватка опыта игры в условиях, когда против тебя полный стадион.

— Что можно отметить после сегодняшней игры?

— Мы улучшили игру в обороне, но продолжаем транжирить наши моменты.

— Почему заменили Магнуссона? Атакой были довольны?

— У «Ференцвароша» быстрые нападающие, а Хордур — высокорослый, в конце подустал. Нужен был более агрессивный и быстрый игрок. А выпускать Лукаса Сантоса вместо Чалова, Влашича или Сигурдссона не видели смысла, потому что они хорошо двигались. Хотели сбалансировать оборону и сохранить то, что есть в атаке.

— Как оцените игру Карпова?

— Раз он так много матчей сыграл — мы на него рассчитываем. Вступление в отбор, трезвая оценка ситуации под давлением — его сильные качества. Он заслужил своё место. Мы им довольны, он делает много правильных вещей, но неправильно оценивать его в отрыве от Магнуссона и Дивеева.

— У ЦСКА остались шансы на выход в плей-офф. Будете за них цепляться?

— Будем цепляться из последних сил. Можно в этом не сомневаться.