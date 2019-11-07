З. Бакаев: «Родители пока запрещают покупать машину»

Полузащитник «Спартака» ответил на некоторые вопросы болельщиков во время презентации новой домашней формы сборной России.

Что могу сказать об игре «Локомотива» в ЛЧ ? Они очень достойно сыграли с «Ювентусом», мне понравилось. Не хватило концентрации.

Как я распоряжаюсь своими деньгами? Моя зарплатная карта до сих пор у мамы, конечно, я ей распоряжаюсь, но это общие деньги. Мне родители пока запрещают покупать машину. Пока я не могу сам сдать на права. В чем проблема? Футбол.

Что посоветую посмотреть в Ингушетии? Это горы в первую очередь, это будет незабываемо. Я там почти каждый год, в последний раз я был там зимой.