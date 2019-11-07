ГлавнаяНовости

З. Бакаев: «Родители пока запрещают покупать машину»

07 ноября 2019, 21:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на некоторые вопросы болельщиков во время презентации новой домашней формы сборной России.

Что могу сказать об игре «Локомотива» в ЛЧ? Они очень достойно сыграли с «Ювентусом», мне понравилось. Не хватило концентрации.

Как я распоряжаюсь своими деньгами? Моя зарплатная карта до сих пор у мамы, конечно, я ей распоряжаюсь, но это общие деньги. Мне родители пока запрещают покупать машину. Пока я не могу сам сдать на права. В чем проблема? Футбол.

Что посоветую посмотреть в Ингушетии? Это горы в первую очередь, это будет незабываемо. Я там почти каждый год, в последний раз я был там зимой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   75 / 946
вчера в 04:37
Главное, что бы тебе с Гулиевым запретили общаться, а то тоже быдлом как он станешь!
Заполярный
Заполярный ответил Виссарионович
   60 / 946
вчера в 01:41
Это еще что! Бомжам нельзя мебель показывать, они сразу приходят в возбуждение и начинают кого то мутузить.
ОСОБО КОГДА СТУЛ УВИДИТ, АЖ СЛЮНА ТЕКЕТ.
Заполярный
Заполярный ответил cska plus
   60 / 946
вчера в 01:38
Ахахах! Пока сам не могу сдать на права, то есть не сам можно.
    ABir
    ABir
       220 / 946
    07 ноября в 23:02
    И правильно: сначала машина, потом девочки, потом вино и ... прощай большой футбол
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       326 / 946
    07 ноября в 23:02
    Не дорос ещё на автомобиле ездить
    ziborock
    ziborock ответил cska plus
       11 / 946
    07 ноября в 22:39
    Ахахах! Пока сам не могу сдать на права, то есть не сам можно.
    Вижу ты сам простое предложение осмыслить не можешь!)
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    07 ноября в 22:21
    Ахахах! Пока сам не могу сдать на права, то есть не сам можно.
    alex074
    alex074 ответил смещной
       174 / 946
    07 ноября в 22:06
    Лучше так, чем Шапи с Игнатьевым (не в обиду болельщикам Краснодара), которые звезду поймали очевидную.
    Согласен, скромность всегда украшает любого человека в обществе. Но взрослеть тоже надо и становиться самостоятельным
    смещной
    смещной ответил alex074
       869 / 946
    07 ноября в 21:58
    Я конечно всё понимаю, почёт и уважение родителям и вообще старшему поколению, но уже в 23 года нужно иметь своё мнение и свои желания, которые могут разниться с родительским мнением
    Лучше так, чем Шапи с Игнатьевым (не в обиду болельщикам Краснодара), которые звезду поймали очевидную.
    alex074
    alex074
       174 / 946
    07 ноября в 21:54
    Я конечно всё понимаю, почёт и уважение родителям и вообще старшему поколению, но уже в 23 года нужно иметь своё мнение и свои желания, которые могут разниться с родительским мнением
    Виссарионович
    Виссарионович ответил Питер Ман
       89 / 946
    07 ноября в 21:26
    Это еще что! Бомжам нельзя мебель показывать, они сразу приходят в возбуждение и начинают кого то мутузить.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       7 / 946
    07 ноября в 21:25
    А зачем ему машина? Его Гулиев возит, однозначно самый крутой водила у хряков.
    Питер Ман
    Питер Ман
       144 / 946
    07 ноября в 21:20
    И правильно, спартачам нельзя и велосипед трехколесный доверять, отвлечешься на минуту а они уже на "Энфилде" седьмой пропускают..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100