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Ганчаренко: «У Чалова сейчас такая полоса. Надо ждать»

вчера, 03:56
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после ничьей с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос о голевой засухе форварда «армейцев» Фёдора Чалова.

Реализация – всегда сложный вопрос. У Чалова сейчас такая полоса. Надо ждать. Радует, что моменты создают.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
вчера в 16:11
Плохо что у него совсем нет подмены.
fanatcska94
fanatcska94
   155 / 946
вчера в 15:15
10-ый матч подряд Чалова без голов. Газзаев бы уже давно отправил за дубль играть. Да какой Газзаев, даже Леонид Викторович не стерпел бы такого безобразия.
isamsn
isamsn
   167 / 946
вчера в 12:25
Затренеровал команду до потери навыков игры в футбол.
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
вчера в 11:03
У Гончаренко сейчас такая полоса,как и в БАТЭ-громкая победа и полный развал команды,что он и прогнозировал после "Реала".Надо ждать...надо ждать...по-спартаковски- 15 лет.
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
вчера в 10:02
ждём когда тебя уволят и купят нормальных игроков. но видать долго этого ждать придётся.. чалов скорее забивать начнёт.
Tostao
Tostao
   98 / 946
вчера в 09:11
"... сейчас такая полоса. Надо ждать."
----------------------------
Полосатики ... Смолов, Чалов ... )))
karnager
karnager
   195 / 946
вчера в 07:27
У нас что не гений, забивший 15 голов в РПЛ за сезон, то звезда. А дальше это звезда падает до дна столь стремительно, сколько и появилась. Смолов только продержался 2 раза. И теперь пробил полное дно, а на ЧМ добил. Тоже самое будет и с текущими «голеодорами» сезон. Нет стабильности у игроков, есть палки, которые раз в год стреляют
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   301 / 946
вчера в 06:37
Реализация – всегда сложный вопрос. У Чалова сейчас такая полоса. Надо ждать.
Блин , он у вас нападающий или моряк дальнего плавания ? Продавайте его пока не поздно ! Он - днище !
Clavан
Clavан
   247 / 946
вчера в 06:19
Чалова задавила полоса восхвалений
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
вчера в 04:33
Ганчаренко пора уже увольнять, а не про полосы сказки слушать.
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 04:30
Долго длится полоса.
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