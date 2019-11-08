Ганчаренко: «У Чалова сейчас такая полоса. Надо ждать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после ничьей с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос о голевой засухе форварда «армейцев» Фёдора Чалова.
Реализация – всегда сложный вопрос. У Чалова сейчас такая полоса. Надо ждать. Радует, что моменты создают.
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Полосатики ... Смолов, Чалов ... )))
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Полосатики ... Смолов, Чалов ... )))
Блин , он у вас нападающий или моряк дальнего плавания ? Продавайте его пока не поздно ! Он - днище !
Блин , он у вас нападающий или моряк дальнего плавания ? Продавайте его пока не поздно ! Он - днище !