Обляков: «Думаю, на несколько голов в матчах с венграми мы наиграли»

Полузащитник ЦСКА в эфире «Матч ТВ» подвёл итоги матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре группового раунда Лиги Европы.

Неудовлетворительное выступление — 1 очков в 4 матчах. Нужно было набирать больше. Будем работать. Нужно стараться, выходить и играть дальше. Мы молодая команда. У нас всё впереди. Будем делать выводы и работать. Думаю, на несколько голов мы наиграли в двух матчах с «Ференцварошем», но в итоге 0.

Фанаты? Венгерские болельщики хорошо поддерживали свою команду. Наших фанатов тоже было слышно. Спасибо им. Мы играем для них. Нужно выходить и побеждать, не важно, как сыграли в другом матче группы.