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Обляков: «Думаю, на несколько голов в матчах с венграми мы наиграли»

вчера, 03:00
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в эфире «Матч ТВ» подвёл итоги матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре группового раунда Лиги Европы.

Неудовлетворительное выступление — 1 очков в 4 матчах. Нужно было набирать больше. Будем работать. Нужно стараться, выходить и играть дальше. Мы молодая команда. У нас всё впереди. Будем делать выводы и работать. Думаю, на несколько голов мы наиграли в двух матчах с «Ференцварошем», но в итоге 0.

Фанаты? Венгерские болельщики хорошо поддерживали свою команду. Наших фанатов тоже было слышно. Спасибо им. Мы играем для них. Нужно выходить и побеждать, не важно, как сыграли в другом матче группы.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
вчера в 15:54
деточка это футбол,а не бокс, где за каждый удар выдают балы. Вы наиграли ровно на 0 мячей и это не намного лучше,чем поражение 5-1.
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   558 / 946
вчера в 11:49
П.....деть не мешки ворочать
alex074
alex074
   174 / 946
вчера в 08:45
Если бы играли для фанатов, то результат был бы другой...А так вы отбываете в ЛЕ, только номер, т.к. ЗП всё равно капает согласно контракта...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   45 / 946
вчера в 06:50
Далеко пойдет). Красиво съехал от вопроса про фанатов).
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   301 / 946
вчера в 06:39
Ну тупыыые !!!!!
azures
azures
   328 / 946
вчера в 06:22
Игрок уровня Уфы лучше бы помолчал.
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
   455 / 946
вчера в 04:59
Цирк уехал,а клоуны остались!
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 04:26
Тебе Ваня надо думать как в Уфу вернуться.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
вчера в 04:18
Да кому ты нахер сдался , стыдно когда такие как ты выходят за ЦСКА
pam06
pam06
   12 / 946
вчера в 03:12
Разговоры, разговоры, разговоры.... Вот что хорошо получается у "главного", в этом не откажешь и воспитанникам. ВМГ сам говорит и любимчиков обучил. Вот это уже и остальные начинают усваивать. Ребята, опомнитесь, вы не артисты разговорного жанра, а футболисты, по меньшей мере именно за это платят. Бла, бла, бла - уже очень хорошо получается, пора и на поле что то показывать!!!
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