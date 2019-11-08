Сулейманов: «Играли с „Трабзонспором“ в „бей-беги“»

Форвард «Краснодара» прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Игра была тяжёлой, прежде всего, потому, что мы сейчас идём в достаточно напряжённом графике. Но ничего, главное, что мы выиграли. Сложнее всего было в начале матча, потому что нам надо было, так сказать, разбегаться. В конце тоже было тяжело. А между началом и концом было нормально.

Эта игра была тяжелее, чем первая в Трабзоне. Тогда мы контролировали весь ход матча. В этом поединке мы играли в «бей-беги». Вот сейчас у нас есть только три неполноценных дня перед встречей в Москве с «Локомотивом». Нам надо восстанавливаться.