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Сулейманов: «Играли с „Трабзонспором“ в „бей-беги“»

вчера, 02:03
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Игра была тяжёлой, прежде всего, потому, что мы сейчас идём в достаточно напряжённом графике. Но ничего, главное, что мы выиграли. Сложнее всего было в начале матча, потому что нам надо было, так сказать, разбегаться. В конце тоже было тяжело. А между началом и концом было нормально.

Эта игра была тяжелее, чем первая в Трабзоне. Тогда мы контролировали весь ход матча. В этом поединке мы играли в «бей-беги». Вот сейчас у нас есть только три неполноценных дня перед встречей в Москве с «Локомотивом». Нам надо восстанавливаться.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 09:28
Самокритичны быки.
nik52
nik52
   319 / 946
вчера в 08:07
молодцы.
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
вчера в 07:41
С победой .
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